Расход 4,8 литра и японский полный привод: чем еще удивляет новая Delica Mini за 1,3 млн рублей?

Дешевле Нивы, но с круиз-контролем: в РФ везут харизматичный полноприводный микровэн Mitsubishi

Японский микровэн доступен для заказа через дальневосточные города. Полноприводная версия оснащена турбомотором объемом 0,66 литра. Среди оснащения заявлены цифровая панель и круговой обзор.

Японский микровэн доступен для заказа через дальневосточные города. Полноприводная версия оснащена турбомотором объемом 0,66 литра. Среди оснащения заявлены цифровая панель и круговой обзор.

Mitsubishi Delica Mini - компактный японский микровэн из сегмента кей-каров. Его габариты составляют 3395×1475×1785 мм, салон рассчитан на четырех человек. Для модели предусмотрены передний привод и подключаемый полный привод.

У полноприводной версии задняя ось подключается электромагнитной муфтой, а в обычном режиме микровэн остается переднеприводным. Когда передним колесам не хватает сцепления, электроника может подключить заднюю ось автоматически или по команде водителя. Трансмиссия - бесступенчатый вариатор CVT.

В объявлении из Хабаровска указана цена 1 341 000 рублей за заказ автомобиля в комплектации Premium с пакетом Delimaru. По информации Автоновости дня, в оснащение входят цифровая приборная панель, медиасистема с сенсорным дисплеем и система кругового обзора. Также заявлены камера заднего вида, кожаный мульти-руль, круиз-контроль, подогрев передних сидений, разъемы USB-C и климат-контроль.

Для полного привода предусмотрен отдельный селектор режимов. У таких машин дорожный просвет составляет 160 мм против 155 мм у переднеприводных. Задняя подвеска усилена: в ней применены продольные рычаги и оригинальные амортизаторы. Функция Grip Control помогает противобуксовочной системе при движении по грязи или снегу.

Во Владивостоке за 1 350 000 рублей предлагают привезти переднеприводную Delica Mini. Ее трехцилиндровый бензиновый турбодвигатель объемом 0,66 литра развивает 64 л. с.; при разгоне ему помогает стартер-генератор. Для переднеприводной версии в японском цикле WLTC заявлен расход 21,0 км/л, примерно 4,8 л/100 км. Это значение относится к циклу WLTC.

Разница между предложением из Хабаровска и стартовой ценой LADA Niva Travel составляет 78 000 рублей. Российская модель с двигателем объемом 1,8 литра стоит от 1 419 000 рублей, а версия «КХЛ» - 1 814 000 рублей. Дешевле обходится LADA Niva Legend: трехдверный внедорожник с мотором мощностью 90 л. с. оценен от 1 199 000 рублей. Однако Delica Mini - четырехместный kei-микровэн с двигателем 660 см³, а Niva Travel и Niva Legend относятся к более крупным внедорожникам с другим назначением и конструкцией.

Цены 1 341 000 и 1 350 000 рублей относятся к предложениям индивидуального ввоза, а не к официальным розничным ценам Mitsubishi в России. Итоговый расчет может зависеть от курса валют, логистики, таможенных платежей, утилизационного сбора и оформления СБКТС. В объявлениях уже привезенные Mitsubishi Pajero Sport начинаются от 5 500 000 рублей, а Mitsubishi ASX из ОАЭ предлагают от 2 400 000 рублей.