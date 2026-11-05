Расход 4,8 литра и японский полный привод: чем еще удивляет новая Delica Mini за 1,3 млн рублей?

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

5 ноября 2026, 13:36

Дешевле Нивы, но с круиз-контролем: в РФ везут харизматичный полноприводный микровэн Mitsubishi

Дешевле Нивы, но с круиз-контролем: в РФ везут харизматичный полноприводный микровэн Mitsubishi

Расход 4,8 литра и японский полный привод: чем еще удивляет новая Delica Mini за 1,3 млн рублей?

Дешевле Нивы, но с круиз-контролем: в РФ везут харизматичный полноприводный микровэн Mitsubishi

Японский микровэн доступен для заказа через дальневосточные города. Полноприводная версия оснащена турбомотором объемом 0,66 литра. Среди оснащения заявлены цифровая панель и круговой обзор.

Японский микровэн доступен для заказа через дальневосточные города. Полноприводная версия оснащена турбомотором объемом 0,66 литра. Среди оснащения заявлены цифровая панель и круговой обзор.

Mitsubishi Delica Mini - компактный японский микровэн из сегмента кей-каров. Его габариты составляют 3395×1475×1785 мм, салон рассчитан на четырех человек. Для модели предусмотрены передний привод и подключаемый полный привод.

У полноприводной версии задняя ось подключается электромагнитной муфтой, а в обычном режиме микровэн остается переднеприводным. Когда передним колесам не хватает сцепления, электроника может подключить заднюю ось автоматически или по команде водителя. Трансмиссия - бесступенчатый вариатор CVT.

В объявлении из Хабаровска указана цена 1 341 000 рублей за заказ автомобиля в комплектации Premium с пакетом Delimaru. По информации Автоновости дня, в оснащение входят цифровая приборная панель, медиасистема с сенсорным дисплеем и система кругового обзора. Также заявлены камера заднего вида, кожаный мульти-руль, круиз-контроль, подогрев передних сидений, разъемы USB-C и климат-контроль.

Для полного привода предусмотрен отдельный селектор режимов. У таких машин дорожный просвет составляет 160 мм против 155 мм у переднеприводных. Задняя подвеска усилена: в ней применены продольные рычаги и оригинальные амортизаторы. Функция Grip Control помогает противобуксовочной системе при движении по грязи или снегу.

Во Владивостоке за 1 350 000 рублей предлагают привезти переднеприводную Delica Mini. Ее трехцилиндровый бензиновый турбодвигатель объемом 0,66 литра развивает 64 л. с.; при разгоне ему помогает стартер-генератор. Для переднеприводной версии в японском цикле WLTC заявлен расход 21,0 км/л, примерно 4,8 л/100 км. Это значение относится к циклу WLTC.

Разница между предложением из Хабаровска и стартовой ценой LADA Niva Travel составляет 78 000 рублей. Российская модель с двигателем объемом 1,8 литра стоит от 1 419 000 рублей, а версия «КХЛ» - 1 814 000 рублей. Дешевле обходится LADA Niva Legend: трехдверный внедорожник с мотором мощностью 90 л. с. оценен от 1 199 000 рублей. Однако Delica Mini - четырехместный kei-микровэн с двигателем 660 см³, а Niva Travel и Niva Legend относятся к более крупным внедорожникам с другим назначением и конструкцией.

Цены 1 341 000 и 1 350 000 рублей относятся к предложениям индивидуального ввоза, а не к официальным розничным ценам Mitsubishi в России. Итоговый расчет может зависеть от курса валют, логистики, таможенных платежей, утилизационного сбора и оформления СБКТС. В объявлениях уже привезенные Mitsubishi Pajero Sport начинаются от 5 500 000 рублей, а Mitsubishi ASX из ОАЭ предлагают от 2 400 000 рублей.

Упомянутые модели: Mitsubishi Delica
Упомянутые марки: Mitsubishi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Митсубиси

Похожие материалы Митсубиси

Можно ли постоянно жить в машине и почему за ночевку в автодоме МВД может выписать крупный штраф
Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году
Ресурс в 350 тысяч и пластиковый обман: как правильно выбрать надежный подержанный кросс-хэтчбек
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Абакан Хабаровск Симферополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться