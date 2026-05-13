Японский кей-кар за 890 тысяч: почему Mitsubishi Delica Mini дешевле Lada и чем он лучше

Автор: Дарья Климова

13 мая 2026, 08:53

Mitsubishi Delica Mini стартовал в России: цена ниже Lada и «Москвич», детали комплектаций

На российском рынке появился новый игрок среди доступных семейных авто - Mitsubishi Delica Mini. Модель уже можно заказать по цене, которая удивит даже поклонников отечественных марок. Почему дилеры сделали ставку на этот микровэн, какие опции доступны и что ждет покупателей - разбираемся, что изменилось на рынке прямо сейчас.

Появление Mitsubishi Delica Mini на российском рынке стало неожиданным событием для многих автолюбителей, ведь речь идет о машине, которая по цене способна конкурировать даже с самыми доступными отечественными моделями. Как отмечают эксперты, спрос на недорогие и практичные автомобили для семьи и поездок за город в последние годы только растет, а новые предложения в этом сегменте появляются крайне редко. Именно поэтому запуск продаж Delica Mini через параллельный импорт вызвал такой интерес.

Delica Mini - это компактный японский микровэн с правым рулем, который теперь можно заказать у дилеров по цене от 890 000 рублей. Такой ценник делает его дешевле не только большинства иномарок, но и некоторых российских моделей, включая Lada и «Москвич». По информации «Автоновостей дня», практически все автомобили поставляются под заказ, а основными поставщиками выступают компании из Владивостока.

Практичность - главный козырь Delica Mini. Сдвижные задние двери с электроприводом, водоотталкивающая ткань на сиденьях, легко моющийся пол в багажнике и просторный салон шириной 1400 мм - все это делает модель особенно привлекательной для семей с детьми. В салоне дети могут стоять в полный рост, а багажник легко очищается после поездок на природу или дачу.

Под капотом - трехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 0,7 литра. Атмосферная версия выдает 52 л.с. и 60 Нм, а турбированная - 64 л.с. и 100 Нм. Коробка - вариатор, привод - передний или полный, в зависимости от комплектации. Самая доступная версия - оранжевая с турбомотором, черным салоном, кожаным мультирулем, сенсорной медиасистемой, однозонным климат-контролем, подогревом передних сидений и электронным стояночным тормозом с функцией AutoHold.

Стоимость топовых комплектаций достигает 1 350 000 рублей за версию Premium Delimaru Package 4WD. При этом даже базовые варианты оснащены всем необходимым для комфортных поездок. Как отмечают дилеры, интерес к Delica Mini подогревается не только ценой, но и возможностью получить автомобиль с уникальными для этого сегмента опциями.

На фоне появления новых моделей на рынке, многие автолюбители сравнивают Delica Mini с другими свежими предложениями. Например, недавно в России стартовали продажи китайского седана Lynk&Co 03, который также вызвал немало обсуждений благодаря сочетанию цены и оснащения. Подробнее о том, как новые игроки меняют расстановку сил на рынке, можно узнать в материале о стартовых продажах Lynk&Co 03 с мотором Volvo.

Таким образом, Mitsubishi Delica Mini становится одним из самых интересных вариантов для тех, кто ищет недорогой, но функциональный автомобиль для семьи. В условиях, когда цены на новые машины продолжают расти, а выбор остается ограниченным, появление подобных моделей может серьезно изменить предпочтения российских покупателей.

Упомянутые модели: Mitsubishi Delica
Упомянутые марки: Mitsubishi
