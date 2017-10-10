10 октября 2017, 14:44
Mitsubishi будет продавать в России Eclipse Cross
Mitsubishi начала поставки в Европу компактного вседорожника Eclipse Cross. Модель дебютирует в Старом Свете еще до выхода на 80 рынках мира, включая Австралию, Северную Америку и Японию.
В длину Eclipse Cross достигнет 4405, в ширину - 1805 мм, в высоту – 1685 мм. Под капотом окажется бензиновый 1,5-литровый агрегат с турбонагнетателем и системой непосредственного впрыска топлива. В качестве трансмиссии используется 6-ступенчатая «механика» в сочетании с передним приводом или 8-диапазованная CVT со спортивным режимом, которая также может сопровождаться полноприводной системой.
До марта следующего года в Европу будет доставлено 50 000 новых вседорожников. А вот продажи модели начнутся там с декабря 2017 года. В России запуск модели запланирован на первое полугодие 2018-го.
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