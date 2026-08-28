В России появился новый недорогой кроссовер Mitsubishi с полным приводом. Он стоит дешевле Geely и Tenet

28 августа 2026, 11:31
Mitsubishi Eclipse Cross с полным приводом появился в России дешевле конкурентов
Mitsubishi Eclipse Cross с полным приводом появился в России дешевле конкурентов
На российском рынке замечен новый Mitsubishi Eclipse Cross с полным приводом по цене от 2,1 млн рублей. Модель выглядит как доступная альтернатива китайским и российским кроссоверам, предлагая богатое оснащение и проверенную японскую технику. Это может изменить расстановку сил в сегменте SUV в 2026 году.
Появление нового Mitsubishi Eclipse Cross на российском рынке стало важным событием для сегмента доступных кроссоверов. Модель, которую теперь можно приобрести по цене от 2,1 миллиона рублей, сразу привлекла внимание тех, кто ищет альтернативу китайскому внедорожнику. Интерес к «японцам» вызывает не только ностальгию по прежним условиям поставок, но и желание получить проверенное качество и надежность.
Речь идет о рестайлинговой версии Mitsubishi Eclipse Cross первого поколения, дебютировавшей в 2020 году. Эти автомобили доставляются в Россию из Японии и ОАЭ, причем базовая версия с передним приводом и правым рулем предлагается за 2 099 000 рублей. В оснащении - кожаный салон, мультимедиа система с сенсорным дисплеем, электронный стояночный с AutoHold, электропривод передних сидений, кожаный мультифункциональный руль с глянцевыми вставками, климат-контроль и черные литые диски.
Для тех, кто предпочитает полный привод, дилеры во Владивостоке готовы привезти такую версию минимум за 2 300 000 рублей. Леворульные варианты стоят дороже: от 2 350 000 рублей в Воронеже до 2 950 000 рублей в Казани и Ярославле. В других городах, таких как Калуга, Ростов-на-Дону, Сыктывкар и Нижний Новгород, цены на заказные кроссоверы еще выше. В Омске уже есть в наличии растаможенный экземпляр за 2 670 000 рублей, а в Тюмени и Саратове цены 3,15-3,28 млн рублей. Крупный дилер в Нижнем Новгороде выставил цену в 4 179 000 рублей.
Главный технический акцент — 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 163 л. с. (250 Нм), работающий в паре с вариатором. Большинство предложений - полноприводные, но встречаются и переднеприводные версии. По сравнению с конкурентами, такими как Geely Atlas (от 3 449 990 рублей), Tenet T7 (от 2 735 000 рублей) и Haval F7 (от 2 849 000 рублей), Mitsubishi Eclipse Cross выглядит более доступным механизмом при обычном уровне комплектации.
Интересно, что на рынке продолжаются альтернативные поставки других моделей Mitsubishi, например, ASX, которые также доступны как из России, так и под заказ. Это подтверждает тенденцию возвращения японских автомобилей в Россию через параллельный импорт. Важно отметить, что подобные схемы поставок уже меняют структуру рынка внедорожников, покупатели получают больший выбор среди новых автомобилей. На этом этапе следует вспомнить, как китайские производители активно внедряются в зарубежные рынки, что подробно рассматривалось в материалах вывода CoolFly Dream на рынок США - подробности о стратегии китайских брендов .
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