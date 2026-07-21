Почему эксперты считают, что параллельный импорт меняет рынок кроссоверов в России

Mitsubishi Eclipse Cross возвращается: цены, комплектации и новые условия покупки

На российском рынке снова появился Mitsubishi Eclipse Cross - кроссовер, который теперь можно приобрести благодаря параллельному импорту. Мало кто знает, что цены стартуют от 2,6 млн рублей, а выбор комплектаций и моторов расширился. Какие особенности и подводные камни ждут покупателей, что изменилось в поставках и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.

На российском рынке снова появился Mitsubishi Eclipse Cross - кроссовер, который теперь можно приобрести благодаря параллельному импорту. Мало кто знает, что цены стартуют от 2,6 млн рублей, а выбор комплектаций и моторов расширился. Какие особенности и подводные камни ждут покупателей, что изменилось в поставках и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.

Появление Mitsubishi Eclipse Cross на российском рынке вновь стало заметным событием для автолюбителей. В условиях ограниченного выбора и ухода ряда брендов, возвращение этой модели через параллельный импорт открывает новые возможности для тех, кто ищет современный кроссовер с проверенной репутацией. Как сообщает Российская Газета, автомобили активно завозят из ОАЭ, что позволяет поддерживать интерес к сегменту и частично компенсировать дефицит новых моделей.

Стоимость Mitsubishi Eclipse Cross варьируется от 2,6 до 3,3 млн рублей, причем приобрести машину можно как из наличия, так и под заказ. Самые доступные предложения поступают от компании из Рязани: за минимальную цену покупатель получает версию Ultimate в ярко-красном цвете. В оснащение входят кожаный салон, мультимедийная система с крупным экраном, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, кожаный руль с глянцевыми вставками, климат-контроль и черные литые диски. Более дорогие экземпляры предлагают дилеры из Уфы и Владивостока, но техническая начинка у всех машин одинакова.

Под капотом большинства завезенных кроссоверов установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с., работающий в паре с вариатором и полным приводом. Для тех, кто предпочитает атмосферные двигатели, частная фирма из Нижнего Новгорода готова привезти версию с мотором 4B11 объемом 2 литра и такой же мощностью, но только с передним приводом. Такой подход позволяет удовлетворить запросы разных категорий покупателей, что особенно актуально на фоне ограниченного ассортимента новых автомобилей.

Интересно, что тенденция параллельного импорта затрагивает не только Mitsubishi Eclipse Cross, но и другие популярные модели. Например, недавно на рынке появился кроссовер Changan Nevo Q06, который также вызвал интерес благодаря сочетанию новых технологий и гибридных версий - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске Changan Nevo Q06. Это подтверждает, что российский рынок постепенно адаптируется к новым условиям и ищет альтернативные пути обновления модельного ряда.

Судя по имеющимся данным, возвращение Mitsubishi Eclipse Cross может стать сигналом для других производителей, которые рассматривают возможность поставок через параллельные каналы. Для покупателей это означает расширение выбора и возможность приобрести современные автомобили с актуальными опциями. Важно учитывать, что такие машины могут отличаться по комплектациям и условиям гарантии, а также иметь особенности, связанные с происхождением и спецификой поставки. Тем не менее, для многих автолюбителей это реальный шанс получить желаемую модель без длительного ожидания и по более привлекательной цене, чем у оставшихся официальных дилеров.