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Автор: Мария Степанова

30 июля 2026, 11:54

Mitsubishi Eclipse Sportback EV: новая батарея и доступ к Supercharger в США

Mitsubishi Eclipse Sportback EV: новая батарея и доступ к Supercharger в США

Mitsubishi Eclipse Sportback EV: зарядка по стандарту NACS и 75 кВт·ч батареи — японский ответ Supercharger

Mitsubishi Eclipse Sportback EV: новая батарея и доступ к Supercharger в США

Mitsubishi Eclipse Sportback EV выходит на рынок с батареей 75 кВт·ч и поддержкой NACS, что открывает доступ к сети Tesla Supercharger. Это решение может изменить расстановку сил среди электрокроссоверов и повлиять на выбор покупателей уже в ближайшие месяцы.

Mitsubishi Eclipse Sportback EV выходит на рынок с батареей 75 кВт·ч и поддержкой NACS, что открывает доступ к сети Tesla Supercharger. Это решение может изменить расстановку сил среди электрокроссоверов и повлиять на выбор покупателей уже в ближайшие месяцы.

Появление Mitsubishi Eclipse Sportback EV на рынке США – не просто очередная новинка, показатель того, как быстро меняются стандарты зарядки электромобилей. Теперь даже крупные японские бренды объединяют NACS, чтобы не потерять позиции на фоне стремительного роста сети Tesla Supercharger.

Осенью Mitsubishi запускает в Северной Америке свой новый электрокроссовер, созданный на базе Nissan Leaf. Несмотря на родство с популярной моделью, Eclipse Sportback EV имеет необычный дизайн: переработанные передние и задние части кузова, уникальные световые элементы и фирменные легкосплавные диски. Внешне автомобиль вписывается в современную линейку Mitsubishi, но при этом сохраняет былую узнаваемость.

Главная техническая новинка - стандартная аккумуляторная батарея емкостью 75 кВт·ч с жидкостным охлаждением. Благодаря поддержке NACS и мощности зарядки до 150 кВт, пополнить запас энергии с 10 до 80% можно примерно за 35 минут. Это серьезное преимущество для тех, кто часто следит или не хочет тратить время на долгую подзарядку.

Все комплектации Eclipse Sportback EV по умолчанию оснащены NACS, что обеспечивает доступ к самой развитой инфраструктуре быстрой зарядки в США.

В отличие от спортивного купе Eclipse прошлых лет, новый кроссовер ориентирован на практичность и современные требования рынка. В Mitsubishi подчеркивают, что модель имеет необычный характер, несмотря на близость к Nissan Leaf. Ожидается, что полный список характеристик раскроется ближе к старту продаж.

Nissan Leaf со стандартной батареей сможет проехать до 488 км на одном заряде и развивает мощность 215 л.с. Это позволяет предположить, что Mitsubishi Eclipse Sportback EV будет располагаться в том же сегменте по запасу хода и динамике, хотя точные цифры пока не объявлены.

Стратегия Mitsubishi входит в глобальную тенденцию: все больше производителей переходят на универсальные стандарты зарядки, чтобы не ограничивать своих клиентов. Это подтверждено и проверено на опыте других компаний, которые прорабатывают не только технические характеристики, но и удобство эксплуатации. На этом этапе стоит вспомнить, что производители суперкаров тоже ищут новые подходы к рынку — например, Hennessey с Project Overlord создают чистые ощущения от вождения, а не рекордную скорость .

Новая модель Mitsubishi - часть большой программы Momentum 2030. Уже известно, что в начале 2027 года к ней присоединится внедорожная версия на базе Outlander. Для российского рынка эти переменные могут быть интересны с точки зрения развития зарядной нагрузки и внедрения новых стандартов, поскольку опыт США часто становится ориентиром для других стран. 

Упомянутые модели: Mitsubishi Eclipse
Упомянутые марки: Mitsubishi, Nissan
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