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Автор: Дарья Климова

10 июня 2026, 09:28

Mitsubishi Eclipse стал электрокаром: новая версия построена на базе Nissan Leaf

Mitsubishi Eclipse стал электрокаром: новая версия построена на базе Nissan Leaf

Mitsubishi меняет курс и делает Eclipse другим

Mitsubishi Eclipse стал электрокаром: новая версия построена на базе Nissan Leaf

Mitsubishi удивила автолюбителей: культовый Eclipse теперь электромобиль, созданный на платформе Nissan Leaf. Почему компания решилась на такой шаг, какие изменения заметны в дизайне и что ждет поклонников легендарной модели - разбираемся, что происходит на рынке и как это повлияет на выбор россиян.

Mitsubishi удивила автолюбителей: культовый Eclipse теперь электромобиль, созданный на платформе Nissan Leaf. Почему компания решилась на такой шаг, какие изменения заметны в дизайне и что ждет поклонников легендарной модели - разбираемся, что происходит на рынке и как это повлияет на выбор россиян.

Новость о том, что Mitsubishi Eclipse возвращается на рынок в виде электромобиля, вызвала бурное обсуждение среди российских автолюбителей. Для многих эта модель ассоциировалась с динамикой, агрессивным стилем и атмосферой культовых фильмов и игр. Теперь же Eclipse предстает в совершенно ином облике - как электрокар, созданный на базе Nissan Leaf. Это решение японского концерна может изменить восприятие бренда и повлиять на выбор покупателей, которые ищут сочетание узнаваемого имени и современных технологий.

Новый Mitsubishi Eclipse Sportback внешне напоминает Nissan Leaf, но получил ряд отличительных черт. Передняя часть автомобиля обзавелась иной решеткой радиатора и горизонтальными воздухозаборниками с аэродинамическими вставками. Светодиодные фары, несмотря на схожесть с Leaf, не соединены черной полосой, что придает машине индивидуальность. Сзади дизайнеры Mitsubishi также внесли изменения: рельефный бампер, новая задняя дверь без глянцевой отделки и оригинальная графика фонарей. Хотя Eclipse Sportback не оснащается «3D-голографическими светодиодами» в стиле Z, как у топовой версии Nissan Leaf Platinum+, внешний вид модели выглядит современно и свежо.

фото: Mitsubishi

В основе новинки лежит архитектура CMF-EV, которая уже используется в Nissan Leaf и Ariya. Это значит, что техническая база проверена временем и хорошо знакома специалистам. Однако Mitsubishi пока не раскрывает все характеристики, обещая поделиться подробностями и ценами ближе к старту продаж. Такой подход подогревает интерес к модели и оставляет пространство для обсуждений среди экспертов и потенциальных покупателей.

Для тех, кто ждал возвращения классического купе с турбомотором, новость может показаться разочаровывающей. Однако тренды рынка и ужесточение экологических стандартов подталкивают производителей к переходу на электротягу. Подобные перемены уже обсуждались в материалах о том, как современные автомобили теряют индивидуальность под давлением моды и технологий - подробнее об этом можно узнать в разборе взглядов известных дизайнеров.

Mitsubishi планирует расширять линейку: в начале 2027 года к Eclipse Sportback присоединится совершенно новый кроссовер Outlander на электротяге. Это подтверждает курс компании на электрификацию и обновление модельного ряда. Для российского рынка такие перемены могут означать появление новых доступных электромобилей с узнаваемыми именами, что особенно актуально на фоне роста интереса к экологичным технологиям и изменяющихся условий владения автомобилем.

В заключение стоит отметить несколько важных фактов: Mitsubishi Eclipse Sportback - это не просто ребрендинг Nissan Leaf, а попытка адаптировать популярную платформу под собственный стиль и запросы аудитории. Архитектура CMF-EV позволяет рассчитывать на надежность и предсказуемое поведение на дороге. Ожидается, что подробные спецификации и цены будут объявлены в ближайшее время, а появление новой модели может стать заметным событием для рынка электромобилей в России. Для поклонников марки это шанс увидеть, как легенда меняет форму, но сохраняет узнаваемое имя.

Упомянутые модели: Mitsubishi Eclipse
Упомянутые марки: Mitsubishi
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