От 6,85 млн рублей: мало кто знает, какие возможности открывает интегрированный автодом на базе Fuso Rosa — полный привод, уникальная комплектация и готовность к дальним поездкам

Mitsubishi Fuso Rosa 1992: редкий автодом с заводским исполнением на рынке Владивостока

На рынке Владивостока появился необычный автодом Mitsubishi Fuso Rosa 1992 года с заводской двойной рамой, дизельным мотором и полным приводом. В статье - подробности о техническом состоянии, особенностях комплектации и нюансах эксплуатации этого редкого предложения для ценителей автотуризма.

Владивосток снова удивляет автомобильных энтузиастов: на продажу выставлен интегрированный автодом Mitsubishi Fuso Rosa 1992 года выпуска. Данный экземпляр сразу выделяется на фоне типичных предложений - речь идет не о самостоятельной переделке, а о заводском исполнении с двойной рамой, что обеспечивает дополнительную прочность и надежность конструкции.

Под капотом установлен дизельный двигатель объемом 4,6 литра, который работает в паре с механической коробкой передач и системой полного привода. Такой тандем обеспечивает уверенное движение как по трассе, так и по загородным участкам, что особенно важно для путешествий на природу. Крейсерская скорость составляет 80 км/ч. В техническом плане машина имеет высшую оценку: мост, раздатка, тормоза и рессоры - все в отличном состоянии, а новая резина только обеспечивает надежность на дороге.

Фото: auto.drom.ru

Особое внимание при подготовке было уделено состоянию кузова и пола. Полы полностью заменены на трёхмиллиметровый металл, обработанный холодным цинком под открытым небом для надёжной антикоррозийной защиты и долговечности. Кузов находится в отличном состоянии и не требует вложений, так же как багажник, фаркоп и другие элементы — всё приведено в рабочее состояние.

Внутри автодома для комфортного проживания есть всё необходимое: холодильник, телевизор, микроволновая печь, система отопления и пять спальных мест. Установлены системы освещения и электропитания на 12В, 24В и 220В с мощностью инвертора до 3 кВт. Водоснабжение и электрика полностью функционируют, что позволяет с одинаковым удобством использовать дом на колёсах как зимой, так и летом.

Все внесённые изменения официально оформлены и внесены в ПТС, что избавляет будущего владельца от юридических сложностей. Специальная категория С/М2 позволяет использовать транспортное средство именно как полноценный автодом, а не просто переоборудованный автобус.

Стоимость этого уникального предложения — 6 850 000 рублей. Для тех, кто ищет настоящий дом на колёсах с заводским качеством переоборудования и стремится к свободе путешествий, Mitsubishi Fuso Rosa 1992 года может стать идеальным выбором. Подобные готовые решения на рынке встречаются редко, а интерес к ним среди любителей автотуризма и дальних поездок стабильно высок.