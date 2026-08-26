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Автор: Дарья Климова

26 августа 2026, 12:59

Mitsubishi готовит четыре новые модели для США: электрокар, внедорожник и пикап

Mitsubishi готовит четыре новые модели для США: электрокар, внедорожник и пикап

От Eclipse Sportback до нового пикапа: раскрываем планы Mitsubishi по захвату

Mitsubishi готовит четыре новые модели для США: электрокар, внедорожник и пикап

Mitsubishi анонсировала масштабное обновление модельного ряда для США, представив стратегию Momentum 2030. На тизере показаны сразу четыре новинки, хотя официально подтверждены только две. Какие перемены ждут автолюбителей и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.

Mitsubishi анонсировала масштабное обновление модельного ряда для США, представив стратегию Momentum 2030. На тизере показаны сразу четыре новинки, хотя официально подтверждены только две. Какие перемены ждут автолюбителей и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей новости о планах Mitsubishi на американском рынке могут показаться далекими, но на самом деле они отражают глобальные тренды, которые в ближайшие годы затронут и отечественный рынок. Компания объявила о запуске стратегии Momentum 2030, которая предусматривает не просто обновление, а фактически перезапуск модельной линейки в США. Это решение может повлиять на расстановку сил среди мировых автопроизводителей и задать новые стандарты для будущих моделей.

Как сообщает Российская Газета, на официальном тизере Mitsubishi показала сразу четыре новых автомобиля, хотя в пресс-релизе упомянула только две модели. До 2027 года на североамериканском рынке появятся электрокар Eclipse Sportback, созданный на базе Nissan Leaf, и внедорожная версия Outlander, которая станет самостоятельной моделью. Последняя пока не получила собственного имени, но ее дебют намечен на первый квартал 2027 года. Такой подход говорит о том, что Mitsubishi делает ставку на расширение ассортимента и усиление позиций в сегменте SUV и электромобилей.

Особое внимание привлекает сотрудничество Mitsubishi с Nissan в разработке нового пикапа. Деталей о нем пока не раскрывают, однако на тизере модель напоминает Nissan Frontier. По мнению экспертов, это может быть как полностью новая разработка, так и адаптация существующей платформы с учетом специфики рынка США. Важно отметить, что на изображении также заметны автомобили с разными типами кузова и светотехникой, а на заднем плане угадывается силуэт, похожий на новое поколение Pajero.

Интересно, что подобные стратегии по обновлению модельного ряда становятся все более популярными среди автопроизводителей. Например, недавно Opel представил новую версию кроссовера, которая уже вызвала интерес у европейских покупателей - подробнее об этом можно узнать в материале о доступном кроссовере Opel Frontera Start. Это подтверждает, что борьба за покупателя выходит на новый уровень, и производители вынуждены искать свежие решения.

Если рассматривать ситуацию шире, то стратегия Mitsubishi может указывать на несколько важных тенденций. Во-первых, акцент на электромобили и внедорожники отражает растущий спрос на эти сегменты. Во-вторых, партнерство с Nissan позволяет оптимизировать затраты и ускорить вывод новых моделей на рынок. В-третьих, появление сразу четырех новинок на тизере создает интригу и подогревает интерес как у дилеров, так и у конечных покупателей. Для российского рынка это может означать, что в ближайшие годы мы увидим больше глобальных моделей, адаптированных под местные условия, а также усиление конкуренции среди брендов, которые раньше не уделяли такого внимания электрификации и внедорожным решениям.

Упомянутые марки: Mitsubishi, Nissan
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