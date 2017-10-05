5 октября 2017, 16:07

Mitsubishi готовит электрический кроссовер

На автосалоне в Токио Mitsubishi представит всему миру концепт MitsubishiI e-Evolution. Модель представляет собой полностью электрический кроссовер нового поколения.
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Mitsubishi готовит электрический кроссовер Mitsubishi

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Автомобиль оснащен электрическими двигателями, развивающими высокий крутящий момент, и емкой тяговой аккумуляторной батареей. Система полного привода реализована тремя электродвигателями: один из них приводит в движение передние колеса, а на задней оси установлена новая система, включающая в себя два электродвигателя, которые соединены между собой блоком активного заднего межколесного дифференциала (AYC) с электронным управлением.

Разработчики также установили на кроссовер систему искусственного интеллекта, которая предоставляет информацию об изменении дорожных и транспортных условий, а также о действиях водителя. Система подстраивается под любого ездока независимо от уровня его подготовки.

Определив уровень водительского мастерства, функция самостоятельно выстраивает программу обучения с подачей рекомендаций голосом или через сообщения на дисплее панели приборов. О серийной судьбе проекта пока не сообщается.

Дизайн и тюнинг Митсубиси, Мицубиси

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Mitsubishi готовит электрический кроссовер
{{material_121045}}Автомобиль оснащен электрическими двигателями, развивающими высокий крутящий момент, и емкой тяговой аккумуляторной батареей. Система полного привода реализована тремя электродвигателями: один из них приводит в движение передние колеса, а на задней оси установлена новая система, включающая в себя два электродвигателя, которые соединены между собой блоком активного заднего межколесного дифференциала (AYC) с электронным управлением. Разработчики также установили на кроссовер систему искусственного интеллекта, которая предоставляет информацию об изменении дорожных и транспортных условий, а также о действиях водителя. Система подстраивается под любого ездока независимо от уровня его подготовки. Определив уровень водительского мастерства, функция самостоятельно выстраивает программу обучения с подачей рекомендаций голосом или через сообщения на дисплее панели приборов. О серийной судьбе проекта пока не сообщается.
2017-10-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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