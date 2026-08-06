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Автор: Дарья Климова

6 августа 2026, 13:02

Mitsubishi готовит масштабное обновление семейства Pajero: новые модели к 2031

Mitsubishi готовит масштабное обновление семейства Pajero: новые модели к 2031

Mitsubishi официально подтвердила расширение семейства Pajero: премьера назначена на 2026 год

Mitsubishi готовит масштабное обновление семейства Pajero: новые модели к 2031

Mitsubishi объявила о планах выпустить 13 новых моделей Pajero до 2031 года. Компания намерена не только вернуть легендарный внедорожник, но и создать целое семейство, включая компактные версии. Что это значит для рынка и какие перемены ждут автолюбителей - объясняем.

Mitsubishi объявила о планах выпустить 13 новых моделей Pajero до 2031 года. Компания намерена не только вернуть легендарный внедорожник, но и создать целое семейство, включая компактные версии. Что это значит для рынка и какие перемены ждут автолюбителей - объясняем.

Для российских автолюбителей новость о масштабном расширении линейки Mitsubishi Pajero может стать одной из самых обсуждаемых в ближайшие годы. Причина проста: компания не просто возвращает культовую модель, а строит вокруг неё целое семейство внедорожников, что способно изменить расстановку сил на рынке SUV.

Как сообщает «Российская Газета», Mitsubishi официально подтвердила планы по выпуску не менее тринадцати новых моделей до 2031 финансового года. В центре внимания — возрождение Pajero как отдельного семейства. Это значит, что на рынке появятся не только обновлённый флагман, но и уменьшенные версии, рассчитанные на разные категории покупателей. Такой подход напоминает стратегию 90-х, когда Pajero был представлен в нескольких модификациях и пользовался огромной популярностью.

Пока компания держит интригу и не раскрывает все детали, но уже известно, что премьера нового поколения Pajero может состояться 2 сентября 2026 года. В Mitsubishi ограничиваются лишь намёками и тизерами, однако даже по ним можно судить о том, что дизайн будет сочетать узнаваемые черты классики с современными решениями. Ожидается, что продажи стартуют в 2027 году, а на базе Pajero появятся более компактные модели с приставками к названию.

Особый интерес вызывает информация о разработке компактного кроссовера Pajero Mini. Для него создаётся новая платформа, хотя часть компонентов будет позаимствована у Outlander — это позволит снизить себестоимость и сделать модель доступнее для широкой аудитории. Такой шаг может привлечь покупателей, которые раньше не рассматривали Pajero из-за его размеров или цены.

Если говорить о перспективах, возвращение Pajero в виде целого семейства способно оживить интерес к бренду Mitsubishi в России и других странах, а появление компактных моделей даст компании возможность конкурировать с китайскими и корейскими производителями, активно продвигающими свои кроссоверы. Кроме того, использование унифицированных платформ и компонентов может снизить стоимость владения и обслуживания новых машин. Эксперты также отмечают, что подобные шаги часто становятся катализатором для обновления всего модельного ряда и внедрения новых технологий, поэтому планы Mitsubishi вполне могут стать одним из главных трендов ближайших лет в сегменте внедорожников.

В целом, стратегия Mitsubishi выглядит как попытка вернуть себе позиции в сегменте внедорожников, где конкуренция только усиливается. На фоне растущего интереса к SUV и кроссоверам расширение семейства Pajero может стать ответом на запросы рынка. К тому же, как показывает опыт других автопроизводителей, ставка на разнообразие моделей часто оправдывает себя. Например, недавно обсуждались новые правила для беспилотных авто, которые также могут повлиять на развитие сегмента, — подробнее об этом можно узнать в материале о переменах на рынке автономных автомобилей.

Упомянутые модели: Mitsubishi Pajero (от 2 829 000 Р)
Упомянутые марки: Mitsubishi
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