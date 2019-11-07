7 ноября 2019, 15:52
Mitsubishi готовится обновить Mirage и Attrage
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Фото: Mitsubishi
Компания Mitsubishi опубликовала первый тизер рестайлингового хэтчбека Mirage и седана Attrage, премьера которых пройдет в ноябре на выставке Motor Expo 2019 в Таиланде.
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В ходе нынешней «подтяжки лица» дизайн обеих моделей приведут в соответствие с современным фирменным стилем Dynamic Shield в духе «старших» моделей: Xpander, L200 и Pajero Sport. Его характерные черты: Х-образное оформление радиаторной решетки и «двухэтажная» оптика.
Ожидается, что обновления ограничатся дизайном и не затронут технику. Сейчас Mirage и Attrage оснащаются 1,2-литровым бензиновым «атмосферником», выдающим 78 л.с. и 100 Нм пикового крутящего момента. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором. Привод – исключительно передний. Премьера рестайлинговых Mirage / Attrage запланирована на 18 ноября.
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