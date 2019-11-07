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7 ноября 2019, 15:52

Mitsubishi готовится обновить Mirage и Attrage

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Фото: Mitsubishi
Компания Mitsubishi опубликовала первый тизер рестайлингового хэтчбека Mirage и седана Attrage, премьера которых пройдет в ноябре на выставке Motor Expo 2019 в Таиланде.
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Хэтчбек Mitsubishi Mirage шестого поколения дебютировал в 2012 году. В ноябре 2015-го публике показали рестайлинговую версию. Седан Attrage последовал за хэтчбеком через год. Сейчас Mitsubishi вновь готовится освежить обе модели, что позволит отсрочить смену поколения еще на три-четыре года. Затем Mirage и Attrage переедут на платформу CMF-B альянса Renault-Nissan, на которой построены последние версии Renault Captur и Nissan Juke.

В ходе нынешней «подтяжки лица» дизайн обеих моделей приведут в соответствие с современным фирменным стилем Dynamic Shield в духе «старших» моделей: Xpander, L200 и Pajero Sport. Его характерные черты: Х-образное оформление радиаторной решетки и «двухэтажная» оптика.

Ожидается, что обновления ограничатся дизайном и не затронут технику. Сейчас Mirage и Attrage оснащаются 1,2-литровым бензиновым «атмосферником», выдающим 78 л.с. и 100 Нм пикового крутящего момента. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором. Привод – исключительно передний. Премьера рестайлинговых Mirage / Attrage запланирована на 18 ноября.

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Комментарии

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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Mirage
привет всем помогите в чем мжет быть проблема!Г????митсубиси мираж 1999г амереканка на автомати престали работать дворники, роботают только в 4 положении, и всегда загорается чек сервиса!????????????????
александр
Отзыв о Mitsubishi Mirage 1998 года
Праворукая. Очень Клевая!!
Skoda_Pavlenko
мираж Динго акпп сначала не вкл. 4 передача, как будто шлифовала, потом заглох ДВС и уже не схватывал
дело было так. куплен с пробегом 315000. по городу накатано 200 км. поехала на север. через 460 км масло (как продукт) кончилось. за 1200 км долито 2 литра. обратная дорога - перед выездом долито 2 литра. через 360 км загорелась лампа масла (долито 1,5 литра) . акпп начала шлифовать. заглох двс. на холодную ...
novitn
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Mitsubishi готовится обновить Mirage и Attrage
{{material_125290}}Хэтчбек Mitsubishi Mirage шестого поколения дебютировал в 2012 году. В ноябре 2015-го публике показали рестайлинговую версию. Седан Attrage последовал за хэтчбеком через год. Сейчас Mitsubishi вновь готовится освежить обе модели, что позволит отсрочить смену поколения еще на три-четыре года. Затем Mirage и Attrage переедут на платформу CMF-B альянса Renault-Nissan, на которой построены последние версии Renault Captur и Nissan Juke.В ходе нынешней «подтяжки лица» дизайн обеих моделей приведут в соответствие с современным фирменным стилем Dynamic Shield в духе «старших» моделей: Xpander, L200 и Pajero Sport. Его характерные черты: Х-образное оформление радиаторной решетки и «двухэтажная» оптика.Ожидается, что обновления ограничатся дизайном и не затронут технику. Сейчас Mirage и Attrage оснащаются 1,2-литровым бензиновым «атмосферником», выдающим 78 л.с. и 100 Нм пикового крутящего момента. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором. Привод – исключительно передний. Премьера рестайлинговых Mirage / Attrage запланирована на 18 ноября.
2019-11-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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