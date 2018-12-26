26 декабря 2018, 20:05

Mitsubishi и Volkswagen поднимут цены из-за роста ставки НДС

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Российский офис Mitsubishi первым объявил о предстоящем с 1 января 2019 года повышении розничных цен на весь модельный ряд. Подорожание связано исключительно с увеличением ставки НДС с 18% до 20%. По этой же причине дилеры Volkswagen с января поднимут цены всех автомобилей на 5%.
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О грядущем подорожании, вызванном ростом ставки НДС, было сказано уже много. Официальный дистрибьютор автомобилей  Mitsubishi в России, компания «ММС Рус» первой официально сообщила о пересмотре розничных цен. Машины подорожают на 25 000 – 50 000 рублей в зависимости от модели и комплектации. Обновленный прайс-лист опубликуют на сайте компании 1 января 2019 года.

Президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба подчеркнул, что повышение цен – это вынужденный шаг. Специалисты компании тщательно изучили ситуацию и определили для каждой модификации минимально возможную в новых условиях цену.

Модельный ряд Mitsubishi в России состоит из кроссоверов ASX, Eclipse Cross и Outlander, внедорожников Pajero, Pajero Sport и пикапа L200. Самая доступная версия Mitsubishi ASX стоит от 1 149 000 рублей, за топовый вариант Mitsubishi Pajero сейчас просят не менее 2 499 000 рублей.

Дилеры Volkswagen также подтверждают, что с 1 января грядет подорожание всего модельного ряда из-за роста ставки НДС и очередного ослабления рубля. Цены в прайс-листах изменятся на 5% в большую сторону. Конкретные цифры узнаем в первый день нового года. Но самостоятельно добавив по пять процентов, получим порядка 673 тысяч рублей за базовую версию Volkswagen Polo и 3,57 млн рублей за самый доступный Touareg.
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Отзывы по теме
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всем привет подскажите у меня паджеро спорт 2000г.в 3л бензин стоит гбо, начинаю запускать двигатель он заводится обороты подпрыгивают до 3000 когда до 2000 и сразу глохнет подскажи в чем может быть дело диагностика ни чего не показывает
виталий
Форум Mitsubishi Pajero IO
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Марат
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КсенияС
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Mitsubishi и Volkswagen поднимут цены из-за роста ставки НДС
{{material_125066}}О грядущем подорожании, вызванном ростом ставки НДС, было сказано уже много. Официальный дистрибьютор автомобилей  Mitsubishi в России, компания «ММС Рус» первой официально сообщила о пересмотре розничных цен. Машины подорожают на 25 000 – 50 000 рублей в зависимости от модели и комплектации. Обновленный прайс-лист опубликуют на сайте компании 1 января 2019 года.Президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба подчеркнул, что повышение цен – это вынужденный шаг. Специалисты компании тщательно изучили ситуацию и определили для каждой модификации минимально возможную в новых условиях цену.Модельный ряд Mitsubishi в России состоит из кроссоверов ASX, Eclipse Cross и Outlander, внедорожников Pajero, Pajero Sport и пикапа L200. Самая доступная версия Mitsubishi ASX стоит от 1 149 000 рублей, за топовый вариант Mitsubishi Pajero сейчас просят не менее 2 499 000 рублей.Дилеры Volkswagen также подтверждают, что с 1 января грядет подорожание всего модельного ряда из-за роста ставки НДС и очередного ослабления рубля. Цены в прайс-листах изменятся на 5% в большую сторону. Конкретные цифры узнаем в первый день нового года. Но самостоятельно добавив по пять процентов, получим порядка 673 тысяч рублей за базовую версию Volkswagen Polo и 3,57 млн рублей за самый доступный Touareg.
2018-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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