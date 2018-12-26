26 декабря 2018, 20:05
Mitsubishi и Volkswagen поднимут цены из-за роста ставки НДС
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Российский офис Mitsubishi первым объявил о предстоящем с 1 января 2019 года повышении розничных цен на весь модельный ряд. Подорожание связано исключительно с увеличением ставки НДС с 18% до 20%. По этой же причине дилеры Volkswagen с января поднимут цены всех автомобилей на 5%.
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Президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба подчеркнул, что повышение цен – это вынужденный шаг. Специалисты компании тщательно изучили ситуацию и определили для каждой модификации минимально возможную в новых условиях цену.
Модельный ряд Mitsubishi в России состоит из кроссоверов ASX, Eclipse Cross и Outlander, внедорожников Pajero, Pajero Sport и пикапа L200. Самая доступная версия Mitsubishi ASX стоит от 1 149 000 рублей, за топовый вариант Mitsubishi Pajero сейчас просят не менее 2 499 000 рублей.
Дилеры Volkswagen также подтверждают, что с 1 января грядет подорожание всего модельного ряда из-за роста ставки НДС и очередного ослабления рубля. Цены в прайс-листах изменятся на 5% в большую сторону. Конкретные цифры узнаем в первый день нового года. Но самостоятельно добавив по пять процентов, получим порядка 673 тысяч рублей за базовую версию Volkswagen Polo и 3,57 млн рублей за самый доступный Touareg.
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Тест-драйв VW Polo GT: дворовый чемпион
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Тест-драйв Volkswagen Tiguan: в расцвете сил
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Комментарии пользователей
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всем привет подскажите у меня паджеро спорт 2000г.в 3л бензин стоит гбо, начинаю запускать двигатель он заводится обороты подпрыгивают до 3000 когда до 2000 и сразу глохнет подскажи в чем может быть дело диагностика ни чего не показывает
Приветствую всех недавно приобрел Mitsubishi Pajero IO. Машина нравится, особенно по городу, компактная меньше проблем с парковкой. Проблема такая - большой расход топлива (12-13 л) , двигатель работает чисто без огрехов, чек не горит, правда иногда ощущается запах бензина. Подскажите в чем проблема ...
Насчет смены двигателя на бензиновый у вагона тоже очень интересно, поделитесь опытом или мнением, пожалуйста. Какие подводные камни, может, есть?
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