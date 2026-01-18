Легенды ралли снова на дороге — кто круче? Сравнение, которое удивит

Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты

Когда-то фанаты ралли спорили, кто круче: Evo или WRX. Сегодня обе иконы почти исчезли с дорог. Но что, если дать им вторую жизнь? Неожиданные детали и свежий взгляд на культовые машины.

В начале 2000-х у каждого, увлеченного ралли, был свой кумир. Одни выбирали Mitsubishi Lancer Evolution IX, вдохновляясь победами Томми Мякинена, другие - Subaru Impreza WRX STI, следуя за легендой Колиной Макрея. Эти машины были не просто автомобилями, а символами целой эпохи, когда виртуальные гонки на экране превратились в мечты о нынешнем асфальте и гравитации.

Сейчас времена изменились. Lancer Evo давно снят с производства, а WRX STI постепенно исчезает с рынка, уступая место гибридам и электрокарам.

Однако, как сообщает autoevolution, энтузиасты не готовы расставаться с легендами. В моду входят проекты рестомода - глубокая переработка классических моделей с сохранением духа оригинала, но с современными технологиями и взглядом на дизайн. Именно так поступили с Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI, превратив их в настоящих «молодых старичков».

Внешне обе машины сохранили узнаваемые черты: агрессивные обвесы, массивные антикрылья, фирменные воздухозаборники. Но они предлагают современный подход: светодиодную оптику, детали облегченных кованых дисков, карбоновые элементы кузова. Внутри - спортивные кресла с боковой поддержкой, цифровая приборная панель, мультимедийная система с поддержкой всех необходимых сервисов. При этом инженеры не забыли о главном - о драйве. Под капотом - доработанные турбомоторы, адаптированные под современные стандарты, но сохранившие тот самый характер, за который их любили фанаты.

Особое внимание уделили подвеске и тормозам: теперь эти машины не только быстры на прямой, но и уверенно держат дорогу в поворотах. Для многих владельцев это шанс не просто вспомнить молодость, а получить новый опыт за рулем знакомой легенды. Ведь рестомод - это не только про внешний вид, но и про эмоции, которые дарит автомобиль.

Интересно, что спрос на такие проекты растет не только в Японии, но и в Европе, и даже в России. Многие коллекционеры и просто фанаты готовы выложить немалые деньги, чтобы создать себе уникальный экземпляр, сочетающий ностальгию и современные технологии. И если раньше подобные машины были лишь доступны избранным, то сегодня рынок рестомодов становится все более демократичным.

Однако не все однозначно относятся к переделкам. Есть те, кто считает, что трогать классику - кощунство, и любые изменения только портят оригинал. Но большинство все же признают: рестомод - это способ дать культовым автомобилям новую жизнь, сделать их актуальными и сегодня, не теряя при этом их уникального характера.

Так что, если вы когда-то мечтали о Lancer Evo или WRX STI, но не успели купить их, самое время обратить внимание на проекты рестомода. Возможно, именно они станут тем самым мостом между прошлым и будущим автомобильной культуры.