Легенды ралли снова на дороге — кто круче? Сравнение, которое удивит

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

18 января 2026, 06:50

Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты

Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты

Легенды ралли снова на дороге — кто круче? Сравнение, которое удивит

Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты

Когда-то фанаты ралли спорили, кто круче: Evo или WRX. Сегодня обе иконы почти исчезли с дорог. Но что, если дать им вторую жизнь? Неожиданные детали и свежий взгляд на культовые машины.

Когда-то фанаты ралли спорили, кто круче: Evo или WRX. Сегодня обе иконы почти исчезли с дорог. Но что, если дать им вторую жизнь? Неожиданные детали и свежий взгляд на культовые машины.

В начале 2000-х у каждого, увлеченного ралли, был свой кумир. Одни выбирали Mitsubishi Lancer Evolution IX, вдохновляясь победами Томми Мякинена, другие - Subaru Impreza WRX STI, следуя за легендой Колиной Макрея. Эти машины были не просто автомобилями, а символами целой эпохи, когда виртуальные гонки на экране превратились в мечты о нынешнем асфальте и гравитации.

Сейчас времена изменились. Lancer Evo давно снят с производства, а WRX STI постепенно исчезает с рынка, уступая место гибридам и электрокарам.

Однако, как сообщает autoevolution, энтузиасты не готовы расставаться с легендами. В моду входят проекты рестомода - глубокая переработка классических моделей с сохранением духа оригинала, но с современными технологиями и взглядом на дизайн. Именно так поступили с Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI, превратив их в настоящих «молодых старичков».

Внешне обе машины сохранили узнаваемые черты: агрессивные обвесы, массивные антикрылья, фирменные воздухозаборники. Но они предлагают современный подход: светодиодную оптику, детали облегченных кованых дисков, карбоновые элементы кузова. Внутри - спортивные кресла с боковой поддержкой, цифровая приборная панель, мультимедийная система с поддержкой всех необходимых сервисов. При этом инженеры не забыли о главном - о драйве. Под капотом - доработанные турбомоторы, адаптированные под современные стандарты, но сохранившие тот самый характер, за который их любили фанаты.

Особое внимание уделили подвеске и тормозам: теперь эти машины не только быстры на прямой, но и уверенно держат дорогу в поворотах. Для многих владельцев это шанс не просто вспомнить молодость, а получить новый опыт за рулем знакомой легенды. Ведь рестомод - это не только про внешний вид, но и про эмоции, которые дарит автомобиль.

Интересно, что спрос на такие проекты растет не только в Японии, но и в Европе, и даже в России. Многие коллекционеры и просто фанаты готовы выложить немалые деньги, чтобы создать себе уникальный экземпляр, сочетающий ностальгию и современные технологии. И если раньше подобные машины были лишь доступны избранным, то сегодня рынок рестомодов становится все более демократичным.

Однако не все однозначно относятся к переделкам. Есть те, кто считает, что трогать классику - кощунство, и любые изменения только портят оригинал. Но большинство все же признают: рестомод - это способ дать культовым автомобилям новую жизнь, сделать их актуальными и сегодня, не теряя при этом их уникального характера.

Так что, если вы когда-то мечтали о Lancer Evo или WRX STI, но не успели купить их, самое время обратить внимание на проекты рестомода. Возможно, именно они станут тем самым мостом между прошлым и будущим автомобильной культуры.

Упомянутые модели: Mitsubishi Lancer, Subaru WRX
Упомянутые марки: Mitsubishi, Subaru
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Митсубиси, Субару

Похожие материалы Митсубиси, Субару

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Челябинск Тверь Нижегородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться