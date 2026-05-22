Вся история Mitsubishi Lancer Evolution X - от раллийных побед до прощального выпуска Final Edition

Mitsubishi Lancer Evolution X: финальная глава легенды японских спорткаров

Mitsubishi Lancer Evolution X стал символом эпохи для поклонников спортивных автомобилей. Его путь - это десятилетие инноваций, уникальных технологий и культового статуса среди энтузиастов. Почему Evo X до сих пор вызывает споры и восхищение - разбираемся в деталях.

История Mitsubishi Lancer Evolution X — это не просто рассказ о спортивном автомобиле, а целая эпоха, изменившая представление о возможностях серийных машин. С момента появления первого поколения в 1992 году модель стала эталоном скорости и управляемости, а каждое новое поколение приносило свежие инженерные решения.

Первый Lancer Evolution создали для участия в WRC, и он сразу выделился сочетанием турбомотора 4G63 и полноприводной трансмиссии от Mitsubishi Galant VR-4. К середине 90-х Evo стал узнаваемым символом японского автоспорта, а в четвертом поколении внедрили активный задний дифференциал AYC, повысивший стабильность на высоких скоростях.

В конце 90-х инженеры продолжили дорабатывать Evo, уделяя внимание надежности и охлаждению. Особого внимания заслуживает Evolution VI Tommi Mäkinen Edition, названная в честь финского гонщика — четырехкратного чемпиона мира. Седьмое поколение получило автоматическую коробку в версии GT-A, а восьмое и девятое — систему MIVEC, увеличившую мощность до 291 л.с.

В 2007 году вышел Mitsubishi Lancer Evolution X — финальная и самая технологичная версия серии. Автомобиль построили на платформе Galant Fortis с агрессивным дизайном: скошенный передок и трапециевидная решетка радиатора. Под капотом разместили алюминиевый турбомотор 4B11T с MIVEC, выдававший 280 л.с., а позже — 300 л.с.

Покупатели могли выбрать между классической 5-ступенчатой механикой и современной 6-ступенчатой автоматической коробкой Twin Clutch SST. Система полного привода S-AWC обеспечивала максимальное сцепление и управляемость в любых дорожных условиях.

Планы по выпуску Mitsubishi Lancer Evolution XI так и не реализовали: компания рассматривала гибридную версию на базе концепта PX-MiEV, но в 2014 году объявила о прекращении производства Evo.

Последние экземпляры сошли с конвейера в 2016 году, а для поклонников подготовили специальную версию Final Edition. Она отличалась уникальным оформлением, черной крышей, дисками Enkei и увеличенной до 303 л.с. мощностью.

Сегодня Mitsubishi Lancer Evolution X остается одним из самых желанных и обсуждаемых спорткаров своего времени. Его ценят за честную механику, инженерную смелость и уникальный характер.

Даже спустя годы после завершения производства Evo X продолжает вдохновлять энтузиастов и собирать поклонников японской школы автоспорта.