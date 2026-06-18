Главное в новом Montero - почему его ждут и что изменится для водителей

18 июня 2026, 16:29
Mitsubishi Montero сменит Pajero: закрытая премьера нового внедорожника для США
Mitsubishi Montero сменит Pajero: закрытая премьера нового внедорожника для США
Mitsubishi представила американским дилерам сразу несколько новых моделей, включая преемника легендарного Pajero. Новое поколение Montero обещает серьезные перемены в сегменте рамных внедорожников. Почему эта премьера важна для рынка и какие детали уже известны - разбираемся, что ждет автолюбителей в ближайшие годы.
Для российских автолюбителей новость о закрытой презентации новых моделей Mitsubishi в США может оказаться неожиданно значимой. Компания впервые за долгое время показала преемника культового Pajero - новый рамный внедорожник Montero, который должен занять место главного флагмана марки. Это событие может повлиять на весь сегмент полноразмерных SUV, ведь возвращение Montero в Северную Америку способно задать новые стандарты для конкурентов и изменить расстановку сил на рынке.
Как сообщает Carscoops, на мероприятии под Чикаго дилерам представили сразу четыре новинки. Главной звездой стал Montero, построенный на той же рамной платформе, что и пикап Triton. По словам очевидцев, дизайн нового внедорожника выполнен в духе Toyota Land Cruiser: строгий коробчатый силуэт, световая полоса спереди, вертикальные фары и характерные Т-образные задние фонари. Дорожный просвет превышает 300 мм - это больше, чем у большинства современных внедорожников, что обещает отличную проходимость. Внутри ожидается просторный трехрядный салон, а привычная распашная дверь багажника уступит место классической подъемной створке. Интерьер выглядит современно: цифровая приборная панель, увеличенный экран мультимедиа и новое рулевое колесо, которое, возможно, появится и на других SUV Mitsubishi.
Кроме Montero, дилерам показали обновленный Outlander Sport, который выйдет во второй половине 2028 года. По описаниям, это полностью переработанный кроссовер, ставший длиннее и выше, с внедорожными шинами, тонкими светодиодными фарами, багажником на крыше и защитным бампером. Ожидается, что модель получит новую платформу и станет заметно более «внедорожной» по характеру. Следующее поколение Outlander также дебютирует в 2028 году, но уже на собственной архитектуре Mitsubishi, а не на платформе Nissan-Renault. Среди изменений - увеличенный клиренс, модернизированная подвеска, массивные кузовные элементы и более эффективная система полного привода.
Еще одной новинкой стал концепт пикапа Mitsubishi XRT, который в серийной версии будет построен на базе Nissan Frontier нового поколения. Его выход намечен на 2029 год. По словам дилеров, XRT получит собственный стиль, интерьер и настройки ходовой части, отличные от донора. Таким образом, Mitsubishi явно нацелена укрепить позиции в сегменте среднеразмерных пикапов, где конкуренция становится все жестче.
Интересно, что подобные закрытые показы новых моделей становятся все более популярными среди автопроизводителей. Это позволяет заранее оценить реакцию дилеров и скорректировать стратегию вывода новинок на рынок. Кстати, в России тоже встречаются уникальные внедорожники, которые вызывают интерес у коллекционеров и знатоков. Например, недавно в Сургуте был замечен редкий Tagaz Tager с мотором Mercedes, который по цене сопоставим с новой Lada Niva Legend - подробнее об этом можно узнать в материале о необычных предложениях на рынке.
Если говорить о перспективах, возвращение Montero может стать важным сигналом для всего рынка: японские бренды снова делают ставку на классические рамные внедорожники, которые востребованы не только в США, но и в России. По имеющимся данным, серийная версия Montero появится к 2030 году, а значит, у конкурентов есть время подготовить ответ. Для российских покупателей это может означать появление новых альтернатив в сегменте больших SUV, где до сих пор доминировали Toyota и китайские марки. Важно отметить, что Mitsubishi традиционно уделяет внимание надежности и проходимости своих моделей, что особенно ценно для российских условий эксплуатации. Таким образом, новинки, представленные на закрытом мероприятии, могут в будущем повлиять и на российский рынок, если компания решит вернуть Montero и другие модели в нашу страну.
Похожие материалы Митсубиси
-
16.06.2026, 16:33
Какие автомобили лучше всего подходят для дачи: высокий клиренс, полный привод и вместимость
Эксперты выделили автомобили, которые справляются с бездорожьем и перевозкой вещей на дачу. В материале - ключевые параметры выбора, плюсы и минусы популярных моделей, а также советы по эксплуатации в российских условиях.Читать далее
-
03.06.2026, 17:13
Лучшие автомобили для дачи: высокий клиренс, полный привод и вместительный багажник
Поездки на дачу порой превращаются в испытание для автомобиля. Не каждый справится с лужами, ямами и рыхлой дорогой. Эксперты выделяют ключевые параметры, которые помогут выбрать подходящую модель для российских условий.Читать далее
-
29.05.2026, 12:27
Mitsubishi Pajero возвращается: первые детали и дата выхода нового поколения
Mitsubishi официально подтвердила возвращение легендарного Pajero. В сети появился первый тизер, который интригует необычной светотехникой. Почему это событие важно для рынка, какие перемены ждут модель и что известно о технической начинке - разбираемся, что ждет поклонников марки. Вопреки опасениям, Pajero не станет кроссовером, а сохранит свои внедорожные корни.Читать далее
-
24.05.2026, 05:27
Шесть автомобилей для дачи: полный привод, клиренс и вместимость в одном рейтинге
Выбор автомобиля для дачи - не просто вопрос вкуса. Российские дороги требуют высокий клиренс, надежный полный привод и вместительный багажник. В этом материале собраны шесть моделей, которые справляются с бездорожьем и перевозкой урожая, а также важные детали для российских условий.Читать далее
-
17.05.2026, 18:19
Mitsubishi Pajero IV с V6 и автоматом: почему его выбирают на вторичном рынке России
Mitsubishi Pajero четвертого поколения остается одним из самых востребованных рамных внедорожников на российском рынке. Его ценят за надежность, разнообразие комплектаций и уникальные характеристики, которые редко встречаются у конкурентов. Но стоит ли покупать такой автомобиль по цене новой Lada Niva Legend - и на что обратить внимание при выборе?Читать далее
-
17.05.2026, 15:02
Шесть лучших автомобилей для дачи: полный привод, высокий клиренс и вместимость
Выбор автомобиля для поездок на дачу - задача с нюансами: нужен высокий клиренс, полный привод и просторный багажник. В материале собраны шесть моделей, которые справляются с бездорожьем и перевозкой урожая, а также важные детали для российских условий.Читать далее
-
29.03.2026, 20:52
В Омске сняли с учета и продают почти новый Mitsubishi Pajero 2018 года за 4,5 млн рублей
В Омске выставили на продажу Mitsubishi Pajero 2018 года с минимальным пробегом - всего 6 836 км. Владелец просит за внедорожник 4,5 млн рублей. Почему такие предложения появляются все чаще и что это значит для рынка - разбираемся, какие риски и выгоды ждут покупателей сегодня.Читать далее
-
16.03.2026, 16:10
Испытание километрами: Mitsubishi Pajero III с пробегом 400 000 км
Mitsubishi Pajero III с бензиновым двигателем и пробегом 400 000 км - не просто раритет, а рабочая лошадка, проверенная временем и российскими дорогами. В материале - детали эксплуатации, технические доработки и нюансы, которые важны для владельцев внедорожников сегодня.Читать далее
-
02.03.2026, 11:01
Возвращение Mitsubishi Pajero: новая угроза для Toyota Land Cruiser на рынке внедорожников
Mitsubishi официально подтвердила возвращение легендарного Pajero, и это событие уже вызвало волну обсуждений среди поклонников внедорожников. Новая модель обещает стать серьезным конкурентом для Toyota Land Cruiser. Эксперты отмечают, что рынок ждет настоящая борьба за лидерство.Читать далее
-
18.02.2026, 15:19
Редкий Mitsubishi Pajero 1985 года с мотором ЗМЗ-406 выставлен на продажу в Иркутске
В Иркутске появился на продаже Mitsubishi Pajero 1985 года с отечественным мотором ЗМЗ-406 и доработанным крутящим моментом. Почему этот внедорожник вызывает интерес у коллекционеров и что может помешать его покупке - разбираемся в деталях. Вышло исследование: какие нюансы стоит учесть при оформлении таких машин.Читать далее
Похожие материалы Митсубиси
-
16.06.2026, 16:33
Какие автомобили лучше всего подходят для дачи: высокий клиренс, полный привод и вместимость
Эксперты выделили автомобили, которые справляются с бездорожьем и перевозкой вещей на дачу. В материале - ключевые параметры выбора, плюсы и минусы популярных моделей, а также советы по эксплуатации в российских условиях.Читать далее
-
03.06.2026, 17:13
Лучшие автомобили для дачи: высокий клиренс, полный привод и вместительный багажник
Поездки на дачу порой превращаются в испытание для автомобиля. Не каждый справится с лужами, ямами и рыхлой дорогой. Эксперты выделяют ключевые параметры, которые помогут выбрать подходящую модель для российских условий.Читать далее
-
29.05.2026, 12:27
Mitsubishi Pajero возвращается: первые детали и дата выхода нового поколения
Mitsubishi официально подтвердила возвращение легендарного Pajero. В сети появился первый тизер, который интригует необычной светотехникой. Почему это событие важно для рынка, какие перемены ждут модель и что известно о технической начинке - разбираемся, что ждет поклонников марки. Вопреки опасениям, Pajero не станет кроссовером, а сохранит свои внедорожные корни.Читать далее
-
24.05.2026, 05:27
Шесть автомобилей для дачи: полный привод, клиренс и вместимость в одном рейтинге
Выбор автомобиля для дачи - не просто вопрос вкуса. Российские дороги требуют высокий клиренс, надежный полный привод и вместительный багажник. В этом материале собраны шесть моделей, которые справляются с бездорожьем и перевозкой урожая, а также важные детали для российских условий.Читать далее
-
17.05.2026, 18:19
Mitsubishi Pajero IV с V6 и автоматом: почему его выбирают на вторичном рынке России
Mitsubishi Pajero четвертого поколения остается одним из самых востребованных рамных внедорожников на российском рынке. Его ценят за надежность, разнообразие комплектаций и уникальные характеристики, которые редко встречаются у конкурентов. Но стоит ли покупать такой автомобиль по цене новой Lada Niva Legend - и на что обратить внимание при выборе?Читать далее
-
17.05.2026, 15:02
Шесть лучших автомобилей для дачи: полный привод, высокий клиренс и вместимость
Выбор автомобиля для поездок на дачу - задача с нюансами: нужен высокий клиренс, полный привод и просторный багажник. В материале собраны шесть моделей, которые справляются с бездорожьем и перевозкой урожая, а также важные детали для российских условий.Читать далее
-
29.03.2026, 20:52
В Омске сняли с учета и продают почти новый Mitsubishi Pajero 2018 года за 4,5 млн рублей
В Омске выставили на продажу Mitsubishi Pajero 2018 года с минимальным пробегом - всего 6 836 км. Владелец просит за внедорожник 4,5 млн рублей. Почему такие предложения появляются все чаще и что это значит для рынка - разбираемся, какие риски и выгоды ждут покупателей сегодня.Читать далее
-
16.03.2026, 16:10
Испытание километрами: Mitsubishi Pajero III с пробегом 400 000 км
Mitsubishi Pajero III с бензиновым двигателем и пробегом 400 000 км - не просто раритет, а рабочая лошадка, проверенная временем и российскими дорогами. В материале - детали эксплуатации, технические доработки и нюансы, которые важны для владельцев внедорожников сегодня.Читать далее
-
02.03.2026, 11:01
Возвращение Mitsubishi Pajero: новая угроза для Toyota Land Cruiser на рынке внедорожников
Mitsubishi официально подтвердила возвращение легендарного Pajero, и это событие уже вызвало волну обсуждений среди поклонников внедорожников. Новая модель обещает стать серьезным конкурентом для Toyota Land Cruiser. Эксперты отмечают, что рынок ждет настоящая борьба за лидерство.Читать далее
-
18.02.2026, 15:19
Редкий Mitsubishi Pajero 1985 года с мотором ЗМЗ-406 выставлен на продажу в Иркутске
В Иркутске появился на продаже Mitsubishi Pajero 1985 года с отечественным мотором ЗМЗ-406 и доработанным крутящим моментом. Почему этот внедорожник вызывает интерес у коллекционеров и что может помешать его покупке - разбираемся в деталях. Вышло исследование: какие нюансы стоит учесть при оформлении таких машин.Читать далее