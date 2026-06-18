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Автор: Дарья Климова

18 июня 2026, 16:29

Mitsubishi Montero сменит Pajero: закрытая премьера нового внедорожника для США

Mitsubishi Montero сменит Pajero: закрытая премьера нового внедорожника для США

Главное в новом Montero - почему его ждут и что изменится для водителей

Mitsubishi Montero сменит Pajero: закрытая премьера нового внедорожника для США

Mitsubishi представила американским дилерам сразу несколько новых моделей, включая преемника легендарного Pajero. Новое поколение Montero обещает серьезные перемены в сегменте рамных внедорожников. Почему эта премьера важна для рынка и какие детали уже известны - разбираемся, что ждет автолюбителей в ближайшие годы.

Mitsubishi представила американским дилерам сразу несколько новых моделей, включая преемника легендарного Pajero. Новое поколение Montero обещает серьезные перемены в сегменте рамных внедорожников. Почему эта премьера важна для рынка и какие детали уже известны - разбираемся, что ждет автолюбителей в ближайшие годы.

Для российских автолюбителей новость о закрытой презентации новых моделей Mitsubishi в США может оказаться неожиданно значимой. Компания впервые за долгое время показала преемника культового Pajero - новый рамный внедорожник Montero, который должен занять место главного флагмана марки. Это событие может повлиять на весь сегмент полноразмерных SUV, ведь возвращение Montero в Северную Америку способно задать новые стандарты для конкурентов и изменить расстановку сил на рынке.

Как сообщает Carscoops, на мероприятии под Чикаго дилерам представили сразу четыре новинки. Главной звездой стал Montero, построенный на той же рамной платформе, что и пикап Triton. По словам очевидцев, дизайн нового внедорожника выполнен в духе Toyota Land Cruiser: строгий коробчатый силуэт, световая полоса спереди, вертикальные фары и характерные Т-образные задние фонари. Дорожный просвет превышает 300 мм - это больше, чем у большинства современных внедорожников, что обещает отличную проходимость. Внутри ожидается просторный трехрядный салон, а привычная распашная дверь багажника уступит место классической подъемной створке. Интерьер выглядит современно: цифровая приборная панель, увеличенный экран мультимедиа и новое рулевое колесо, которое, возможно, появится и на других SUV Mitsubishi.

Кроме Montero, дилерам показали обновленный Outlander Sport, который выйдет во второй половине 2028 года. По описаниям, это полностью переработанный кроссовер, ставший длиннее и выше, с внедорожными шинами, тонкими светодиодными фарами, багажником на крыше и защитным бампером. Ожидается, что модель получит новую платформу и станет заметно более «внедорожной» по характеру. Следующее поколение Outlander также дебютирует в 2028 году, но уже на собственной архитектуре Mitsubishi, а не на платформе Nissan-Renault. Среди изменений - увеличенный клиренс, модернизированная подвеска, массивные кузовные элементы и более эффективная система полного привода.

Еще одной новинкой стал концепт пикапа Mitsubishi XRT, который в серийной версии будет построен на базе Nissan Frontier нового поколения. Его выход намечен на 2029 год. По словам дилеров, XRT получит собственный стиль, интерьер и настройки ходовой части, отличные от донора. Таким образом, Mitsubishi явно нацелена укрепить позиции в сегменте среднеразмерных пикапов, где конкуренция становится все жестче.

Интересно, что подобные закрытые показы новых моделей становятся все более популярными среди автопроизводителей. Это позволяет заранее оценить реакцию дилеров и скорректировать стратегию вывода новинок на рынок. Кстати, в России тоже встречаются уникальные внедорожники, которые вызывают интерес у коллекционеров и знатоков. Например, недавно в Сургуте был замечен редкий Tagaz Tager с мотором Mercedes, который по цене сопоставим с новой Lada Niva Legend - подробнее об этом можно узнать в материале о необычных предложениях на рынке.

Если говорить о перспективах, возвращение Montero может стать важным сигналом для всего рынка: японские бренды снова делают ставку на классические рамные внедорожники, которые востребованы не только в США, но и в России. По имеющимся данным, серийная версия Montero появится к 2030 году, а значит, у конкурентов есть время подготовить ответ. Для российских покупателей это может означать появление новых альтернатив в сегменте больших SUV, где до сих пор доминировали Toyota и китайские марки. Важно отметить, что Mitsubishi традиционно уделяет внимание надежности и проходимости своих моделей, что особенно ценно для российских условий эксплуатации. Таким образом, новинки, представленные на закрытом мероприятии, могут в будущем повлиять и на российский рынок, если компания решит вернуть Montero и другие модели в нашу страну.

Упомянутые модели: Mitsubishi Montero, Mitsubishi Pajero (от 2 829 000 Р)
Упомянутые марки: Mitsubishi
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