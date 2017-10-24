24 октября 2017, 14:27

Mitsubishi начала отзывную кампанию

Компания Mitsubishi выявила неисправность в работе двигателя на 161 тыс. своих автомобилей. Отзыв распространяется на модели Outlander и Lancer. Машины реализованы в Северной Америке и Канаде.
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Mitsubishi начала отзывную кампанию Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Lancer

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Кроссоверы и седаны, подлежащие обязательному ремонту, сошли с конвейера в 2015-2017 году. Отзыв распространяется на паркетники Outlander SUV и Outlander Sport, а также на «четырехдверки» Lancer и Lancer Evolution. Почти 29 000 автомобилей находятся в Канаде, а большая часть - 132 000 - ездят по дорогам США.

По сообщению автопроизводителя, специалистами был выявлен дефект электрического реле, способный привести к перегреву и последующему отказу работы двигателя из-за уменьшенной подачи электричества.

В течение месяца владельцы потенциально неисправных транспортных средств будут уведомлены по почте или по телефону о необходимости посетить сервис официального дилера. Все дефектные детали компания заменит за свой счет. В настоящее время, подчеркивает компания, случаев получения травм водителя или пассажиров из-за выявленной неисправности не зафиксировано.

Напомним, что ранее Mitsubishi объявила о начале сервисной акции, затронувшей 108 000 автомобилей марки, проданных на территории РФ. Отзыв начался из-за выявленных неполадок в системе подушек безопасности.

Новости Митсубиси, Мицубиси Аутлендер, Лансер

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Отзывы по теме
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Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
Medichi77
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Denis
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
бензиновый Outlander с 2,4-литровым 167-сильным V6 и «вариатором» Jatco в комплектации Ultimate Это бред нет таких моторов.
Александр
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Mitsubishi начала отзывную кампанию
{{material_121165}}Кроссоверы и седаны, подлежащие обязательному ремонту, сошли с конвейера в 2015-2017 году. Отзыв распространяется на паркетники Outlander SUV и Outlander Sport, а также на «четырехдверки» Lancer и Lancer Evolution. Почти 29 000 автомобилей находятся в Канаде, а большая часть - 132 000 - ездят по дорогам США.По сообщению автопроизводителя, специалистами был выявлен дефект электрического реле, способный привести к перегреву и последующему отказу работы двигателя из-за уменьшенной подачи электричества.В течение месяца владельцы потенциально неисправных транспортных средств будут уведомлены по почте или по телефону о необходимости посетить сервис официального дилера. Все дефектные детали компания заменит за свой счет. В настоящее время, подчеркивает компания, случаев получения травм водителя или пассажиров из-за выявленной неисправности не зафиксировано.Напомним, что ранее Mitsubishi объявила о начале сервисной акции, затронувшей 108 000 автомобилей марки, проданных на территории РФ. Отзыв начался из-за выявленных неполадок в системе подушек безопасности.
2017-10-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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