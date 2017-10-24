Mitsubishi начала отзывную кампанию
По сообщению автопроизводителя, специалистами был выявлен дефект электрического реле, способный привести к перегреву и последующему отказу работы двигателя из-за уменьшенной подачи электричества.
В течение месяца владельцы потенциально неисправных транспортных средств будут уведомлены по почте или по телефону о необходимости посетить сервис официального дилера. Все дефектные детали компания заменит за свой счет. В настоящее время, подчеркивает компания, случаев получения травм водителя или пассажиров из-за выявленной неисправности не зафиксировано.
Напомним, что ранее Mitsubishi объявила о начале сервисной акции, затронувшей 108 000 автомобилей марки, проданных на территории РФ. Отзыв начался из-за выявленных неполадок в системе подушек безопасности.
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