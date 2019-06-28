28 июня 2019, 10:38

Mitsubishi намерен возродить Lancer Evolution

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Mitsubishi рассматривает идет возрождения своего спортивного седана Lancer Evolution. По расчетам маркетологов, модель будет пользоваться спросом в своем сегменте.

Mitsubishi Lancer Evolution
Выпускается с 1999 г.
Новый 2 499 000 Р
Отзывов: 1
Мощность двигателя составит 345 л. с. и 433 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии предусмотрят 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями и усовершенствованную систему полного привода S-AWC.

Нынешний французский хот-хэтч, являющийся быстрейшей переднеприводной машиной «Северной петли» «Нюрбургринга», оснащается 1,8-литровой «турбочетверкой» мощностью 300 лошадиных сил (400 Н·м крутящего момента).

На сегодняшний день самой мощной версией Mitsubishi Lancer Evolution X считается модификация FQ-440 MR. Она приводится в движение двухлитровым мотором, выдающим 440 л. с. и 559 Нм.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Lancer Evo
"из недостатков могу выделить несколько моментов: -иногда не хватает мощности -иногда появляется какой то посторонний шум, не понятно откуда." Товарисч!!! вы путаете ЭВО с обычным Лансом, Эво -бомба, один раз попробовал! Сам катаюсь на обычном Лансе 2,0 CVT могу сказать даже его мощности достаточно ...
black priest
На сколько разнятся у официалов цены на ТО?
Вот такой вопрос интересует - на сколько разнятся у официалов цены на ТО?
Дэнни
Отзыв о Mitsubishi Lancer Evolution 2004 года
хороший авто покататься т.е погонять с ремонтом столкнулся с переборкой мкпп менял подшибник первичного вала после ремонта все устраивала ну потом пришлось продать из-за финансовых положений и было очень жалко. Теперь правда хочу немца v-klass) ) ) ) ) )
KOSTYA9990999
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Mitsubishi намерен возродить Lancer Evolution
{{model_862}}Мощность двигателя составит 345 л. с. и 433 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии предусмотрят 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями и усовершенствованную систему полного привода S-AWC.Нынешний французский хот-хэтч, являющийся быстрейшей переднеприводной машиной «Северной петли» «Нюрбургринга», оснащается 1,8-литровой «турбочетверкой» мощностью 300 лошадиных сил (400 Н·м крутящего момента).На сегодняшний день самой мощной версией Mitsubishi Lancer Evolution X считается модификация FQ-440 MR. Она приводится в движение двухлитровым мотором, выдающим 440 л. с. и 559 Нм.
2019-06-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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