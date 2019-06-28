28 июня 2019, 10:38
Mitsubishi намерен возродить Lancer Evolution
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Mitsubishi рассматривает идет возрождения своего спортивного седана Lancer Evolution. По расчетам маркетологов, модель будет пользоваться спросом в своем сегменте.
Mitsubishi Lancer Evolution
Выпускается с 1999 г.
Новый 2 499 000 Р
Отзывов: 1
Нынешний французский хот-хэтч, являющийся быстрейшей переднеприводной машиной «Северной петли» «Нюрбургринга», оснащается 1,8-литровой «турбочетверкой» мощностью 300 лошадиных сил (400 Н·м крутящего момента).
На сегодняшний день самой мощной версией Mitsubishi Lancer Evolution X считается модификация FQ-440 MR. Она приводится в движение двухлитровым мотором, выдающим 440 л. с. и 559 Нм.
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