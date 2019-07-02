2 июля 2019, 10:07
Mitsubishi назначила нового главу Europe Design
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Mitsubishi Motors объявила, что Хорхе Диес присоединился к MMC Design в качестве главы европейского подразделения дизайна. Кроме того, топ-менеджер занял пост вице-президента Mitsubishi Motors R&D Europe (MRDE).
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В свое время Хорхе отвечал за проектирование моделей, включая SEAT Leon, 20V20, Audi A7 и Audi TT. Особенно стоит отметить именно Audi TT, который был назван мировым автомобильным дизайном года в 2007 году.
В конце прошлого года Mitsubishi подготовила для Outlander, Eclipse Cross и Mirage особое исполнение Black Edition. Хромированные в стандартном исполнении детали стали черными: радиаторная решетка, накладки на дверях, рейлинги на крыше, колесные диски, а также корпуса боковых зеркал. Оба кроссовера обзавелись колесами максимально доступного радиуса (18 дюймов), а компактный хэтчбек Mirage – 15-дюймовыми дисками. Кроме того, у Mirage выкрасили в черный цвет и крышу.
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всем привет подскажите у меня паджеро спорт 2000г.в 3л бензин стоит гбо, начинаю запускать двигатель он заводится обороты подпрыгивают до 3000 когда до 2000 и сразу глохнет подскажи в чем может быть дело диагностика ни чего не показывает
Приветствую всех недавно приобрел Mitsubishi Pajero IO. Машина нравится, особенно по городу, компактная меньше проблем с парковкой. Проблема такая - большой расход топлива (12-13 л) , двигатель работает чисто без огрехов, чек не горит, правда иногда ощущается запах бензина. Подскажите в чем проблема ...
Насчет смены двигателя на бензиновый у вагона тоже очень интересно, поделитесь опытом или мнением, пожалуйста. Какие подводные камни, может, есть?
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