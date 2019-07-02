2 июля 2019, 10:07

Mitsubishi назначила нового главу Europe Design

  • 575
  • 0
Mitsubishi Motors объявила, что Хорхе Диес присоединился к MMC Design в качестве главы европейского подразделения дизайна. Кроме того, топ-менеджер занял пост вице-президента Mitsubishi Motors R&D Europe (MRDE).

Ранее мы писали
Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, откуда взялось имя Camaro или почему спорткар Porsche назвали «911» ...
Читать далее
Хорхе Диес окончил Королевский колледж искусств в Лондоне. Он имеет 18-летний опыт работы в Volkswagen Group, где он был руководителем внешнего дизайна в SEAT и руководителем автомобильного отдела в Audi Konzept Design Munich.
 
В свое время Хорхе отвечал за проектирование моделей, включая SEAT Leon, 20V20, Audi A7 и Audi TT. Особенно стоит отметить именно Audi TT, который был назван мировым автомобильным дизайном года в 2007 году.

В конце прошлого года Mitsubishi подготовила для Outlander, Eclipse Cross и Mirage особое исполнение Black Edition. Хромированные в стандартном исполнении детали стали черными: радиаторная решетка, накладки на дверях, рейлинги на крыше, колесные диски, а также корпуса боковых зеркал. Оба кроссовера обзавелись колесами максимально доступного радиуса (18 дюймов), а компактный хэтчбек Mirage – 15-дюймовыми дисками. Кроме того, у Mirage выкрасили в черный цвет и крышу.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Pajero Sport
всем привет подскажите у меня паджеро спорт 2000г.в 3л бензин стоит гбо, начинаю запускать двигатель он заводится обороты подпрыгивают до 3000 когда до 2000 и сразу глохнет подскажи в чем может быть дело диагностика ни чего не показывает
виталий
Форум Mitsubishi Pajero IO
Приветствую всех недавно приобрел Mitsubishi Pajero IO. Машина нравится, особенно по городу, компактная меньше проблем с парковкой. Проблема такая - большой расход топлива (12-13 л) , двигатель работает чисто без огрехов, чек не горит, правда иногда ощущается запах бензина. Подскажите в чем проблема ...
Марат
Форум Mitsubishi Space Wagon
Насчет смены двигателя на бензиновый у вагона тоже очень интересно, поделитесь опытом или мнением, пожалуйста. Какие подводные камни, может, есть?
КсенияС
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Мицубиси
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
Самые надёжные автомобили 2018-2019 года
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 49 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Mitsubishi назначила нового главу Europe Design
{{material_126780}}Хорхе Диес окончил Королевский колледж искусств в Лондоне. Он имеет 18-летний опыт работы в Volkswagen Group, где он был руководителем внешнего дизайна в SEAT и руководителем автомобильного отдела в Audi Konzept Design Munich. В свое время Хорхе отвечал за проектирование моделей, включая SEAT Leon, 20V20, Audi A7 и Audi TT. Особенно стоит отметить именно Audi TT, который был назван мировым автомобильным дизайном года в 2007 году.В конце прошлого года Mitsubishi подготовила для Outlander, Eclipse Cross и Mirage особое исполнение Black Edition. Хромированные в стандартном исполнении детали стали черными: радиаторная решетка, накладки на дверях, рейлинги на крыше, колесные диски, а также корпуса боковых зеркал. Оба кроссовера обзавелись колесами максимально доступного радиуса (18 дюймов), а компактный хэтчбек Mirage – 15-дюймовыми дисками. Кроме того, у Mirage выкрасили в черный цвет и крышу.
2019-07-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Московская область Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.