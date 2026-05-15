Mitsubishi ушла, но вернулась? Как японцы обходят санкции в РФ

Mitsubishi не ушла из России: сервис и поддержка продолжают работать

Мало кто знает, но японский бренд Mitsubishi не свернул всю работу в России. Официальные поставки машин прекратились, но сервисные центры и гарантийная поддержка продолжают функционировать. Почему это важно для владельцев и что происходит с обслуживанием - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, какие услуги доступны и чего ждать дальше.

Для российских автомобилистов новость о том, что Mitsubishi продолжает работать в стране, может стать неожиданностью. Несмотря на прекращение официальных поставок еще в 2022 году, сервисные центры и послепродажное обслуживание остались доступны. Это особенно важно для тех, кто приобрел автомобиль японской марки в последние годы и рассчитывает на гарантийную поддержку.

Как отмечают представители ООО «ММС Рус», компания внимательно следит за ситуацией на рынке и не планирует полностью уходить из России. Все обязательства по сервису и технической поддержке выполняются в полном объеме. Владельцы Mitsubishi могут рассчитывать на своевременное обслуживание, ремонт по гарантии и участие в отзывных кампаниях, если такие возникают.

В 2023 году дилеры дораспродавали остатки новых автомобилей, поэтому вопросы гарантии и технических работ остаются актуальными. В «ММС Рус» подчеркивают, что перебоев с поставкой запчастей и выполнением гарантийных обязательств не наблюдается. Даже в условиях санкций компания нашла способы поддерживать клиентов и обеспечивать необходимый уровень сервиса.

Официальный импорт автомобилей Mitsubishi был остановлен после начала военных действий на Украине, однако это не привело к полному исчезновению новых машин на рынке. Благодаря параллельному импорту, автомобили продолжают поступать в Россию, хотя и не через официальные каналы. Это позволяет сохранять интерес к бренду и поддерживать его присутствие среди российских автолюбителей.

В августе 2025 года в головном офисе Mitsubishi Motors Corporation заявили, что не готовы обсуждать возвращение официальных поставок в Россию. Тем не менее, компания продолжает выполнять все обязательства перед владельцами, строго соблюдая действующие санкционные ограничения. Для многих клиентов это стало важным фактором при выборе марки и сохранении доверия к бренду.

Таким образом, несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку и ограничения, Mitsubishi остается одним из немногих иностранных брендов, которые не бросили своих клиентов в России. Владельцы автомобилей могут быть уверены: сервисные центры работают, гарантия действует, а поддержка остается на прежнем уровне.