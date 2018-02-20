20 февраля 2018, 15:40
Mitsubishi обновил гибридный Outlander
Mitsubishi Outlander PHEV пережил рестайлинг середины жизненного цикла. В результате гибридный кроссовер обзавелся новой силовой установкой и светодиодной оптикой. Дебют новинки состоится в марте на международном автосалоне в Женеве.
Главное изменение в Outlander PHEV 2019 модельного года – совершенно новая силовая установка. В ее состав теперь входит 2,4-литровый четырехтактный бензиновый двигатель, который пришел на смену 2-литровому трехтактному мотору. Характеристики нового агрегата пока не сообщаются. Известно лишь, что он превосходит предшественника по крутящему моменту (на 186 Нм), уровню вибрации и экономичности.
Кроме того, инженеры Mitsubishi на 10 процентов увеличили мощность генератора и электромотора, установленного на задней оси. Емкость батареи возросла на 15% и достигла 13,8 киловатт-часа. Список режимов движения стал вдвое больше. К прежним двум (Normal и 4WD Lock), добавились еще два – Sport и Snow. Благодаря первому водитель получит больше контроля над дорогой на высоких скоростях, а второй обеспечит улучшенное сцепление на заснеженных трассах.
Внешние изменения коснулись передней оптики, решетки радиатора и дизайна 18-дюймовых колесных дисков. Также внедорожник получил спойлер большего размера. В салоне изменения более заметны. Здесь используются новые улучшенные материалы отделки, появились кресла другой конфигурации, а у задних пассажиров теперь есть розетки. В Россию гибридная версия Mitsubishi Outlander PHEV не поставляется. Продажи в США начались в декабре 2017 года. Стоимость – от 35 500 долларов.
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Отзывы по теме
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
бензиновый Outlander с 2,4-литровым 167-сильным V6 и «вариатором» Jatco в комплектации Ultimate Это бред нет таких моторов.
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