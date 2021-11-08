Mitsubishi обновила кроссвэн, который хотели продавать в России
Фото: Mitsubishi
В салоне появился центральный подлокотник с вместительным боксом, новая медиасистема с расширенными онлайн-сервисами и USB-разъемы для пассажиров второго ряда. В технической части на смену старому 4-диапазонному «автомату» пришел вариатор. Альтернативу ему составляет 5-ступенчатая «механика». Мотор оставили прежний – «атмосферник» объемом 1,5 литра и мощностью 105 сил.
Обновленный Mitsubishi Xpander собирают на заводе в Индонезии, поэтому продажи в Юго-Восточной Азии стартуют уже в этом году. Цены пока неизвестны, но дореформенный кроссвэн стоил от 17 тысяч долларов (1,2 млн рублей по актуальному курсу).
Еще три года назад глава российского офиса Mitsubishi господин Осаму Иваба не исключал, что производство Xpander могут локализовать в России. По его словам, модель имела бы неплохие перспективы в нашей стране. Однако, пока у Mitsubishi нет конкретных планов вывести новинку на российский рынок.
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