1 марта 2018, 11:25

Mitsubishi отзывает почти 40 тысяч кроссоверов

Российский офис Mitsubishi объявил о начале отзывной кампании на кроссоверы Outlander и ASX, которые были проданы в период с февраля 2015 года по июнь 2017-го. Причина – проблемы с двигателем.
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Новая сервисная кампания затрагивает 38 899 автомобилей Outlander и ASX. Специалисты Mitsubishi выяснили, что возможные неполадки в блоке управления двигателем могут привести к его внезапной остановке. Расследование было проведено по нескольким обращениям владельцев. Они жаловались, что в какой-то момент их машина неожиданно глохнет и больше не заводится. При этом на приборной панели горит индикатор неисправности двигателя. Выяснилось, что в проблеме «виноваты» сразу три реле: блока управления ДВС, вентилятора и обогрева лобового стекла.

В ближайшее время Mitsubishi проинформирует всех владельцев автомобилей, попадающих в потенциальную группу риска. Их пригласят подъехать на дилерский сервис и пройти бесплатную диагностику. При необходимости, сотрудники сервиса заменят неисправные реле, опять-так бесплатно.

В октябре прошлого года крупная сервисная кампания в связи с аналогичными неисправностями реле была объявлена в США и Канаде. Тогда под отзыв попали более 160 000 автомобилей Outlander и Lancer. Сейчас очередь дошла и до российских автовладельцев.
Новости Мицубиси, Митсубиси Аутлендер, АСХ
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Outlander
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
Medichi77
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Mitsubishi отзывает почти 40 тысяч кроссоверов
{{material_121165}}Новая сервисная кампания затрагивает 38 899 автомобилей Outlander и ASX. Специалисты Mitsubishi выяснили, что возможные неполадки в блоке управления двигателем могут привести к его внезапной остановке. Расследование было проведено по нескольким обращениям владельцев. Они жаловались, что в какой-то момент их машина неожиданно глохнет и больше не заводится. При этом на приборной панели горит индикатор неисправности двигателя. Выяснилось, что в проблеме «виноваты» сразу три реле: блока управления ДВС, вентилятора и обогрева лобового стекла.В ближайшее время Mitsubishi проинформирует всех владельцев автомобилей, попадающих в потенциальную группу риска. Их пригласят подъехать на дилерский сервис и пройти бесплатную диагностику. При необходимости, сотрудники сервиса заменят неисправные реле, опять-так бесплатно.В октябре прошлого года крупная сервисная кампания в связи с аналогичными неисправностями реле была объявлена в США и Канаде. Тогда под отзыв попали более 160 000 автомобилей Outlander и Lancer. Сейчас очередь дошла и до российских автовладельцев.
2018-03-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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