1 марта 2018, 11:25
Mitsubishi отзывает почти 40 тысяч кроссоверов
Российский офис Mitsubishi объявил о начале отзывной кампании на кроссоверы Outlander и ASX, которые были проданы в период с февраля 2015 года по июнь 2017-го. Причина – проблемы с двигателем.
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Российское подразделение Mitsubishi ООО «MMC Рус» объявило о начале сервисной кампании. Под ее действие попадают ...Читать далее
В ближайшее время Mitsubishi проинформирует всех владельцев автомобилей, попадающих в потенциальную группу риска. Их пригласят подъехать на дилерский сервис и пройти бесплатную диагностику. При необходимости, сотрудники сервиса заменят неисправные реле, опять-так бесплатно.
В октябре прошлого года крупная сервисная кампания в связи с аналогичными неисправностями реле была объявлена в США и Канаде. Тогда под отзыв попали более 160 000 автомобилей Outlander и Lancer. Сейчас очередь дошла и до российских автовладельцев.
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Отзывы по теме
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
У друга такой кроссовер, давал мне пару раз прокатиться. Что могу сказать - автомобиль действительно достойный. Не смотря на немаленькие габариты очень маневренный и управлять им легко. Нормально ведет себя, как в условиях города, так и на трассе. Быстро набирает скорость, не смотря на солидный вес. ...
бензиновый Outlander с 2,4-литровым 167-сильным V6 и «вариатором» Jatco в комплектации Ultimate Это бред нет таких моторов.
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