6 апреля 2018, 10:42

Mitsubishi отзывает в России 86 тысяч Outlander

Российский офис Mitsubishi объявил о начале масштабной отзывной кампании, связанной с дефектом подушек безопасности. Всего в нашей стране на сервис пригласят 86 620 кроссоверов Outlander.
^
Ранее мы писали
Компания Mitsubishi выявила неисправность в работе двигателя на 161 тыс. своих автомобилей. Отзыв распространяется ...
Читать далее
Согласно официальному заявлению ООО «ММС РУС» отзыв вызван возможным некорректным срабатыванием подушки безопасности водителя. Причина дефекта не называется. Проблема выявлена только у кроссоверов Mitsubishi Outlander, выпущенных с февраля 2007 года по июнь 2012 года.

В ближайшее время сотрудники Mitsubishi известят всех владельцев указанных авто по телефону или email и пригласят подъехать в сервис на диагностику. Кроме того, при желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта, и записаться на осмотр в дилерский сервис. На всех автомобилях, подпадающих под действие отзыва, подушку безопасности водителя бесплатно заменят на новую и исправную.

В октябре прошлого года из-за аналогичной проблемы в России отзывалось около 108 000 автомобилей Mitsubishi Galant, Pajero и i-MiEV, проданных с ноября 2006 года по февраль 2016 года. А в начале марта 2018 года из-за проблем с глохнущим двигателем Mitsubishi объявил отзыв на 39 000 кроссоверов Outlander и ASX, которые были проданы в период с февраля 2015 года по июнь 2017-го. 
Новости Мицубиси, Митсубиси Аутлендер
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Outlander
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
Medichi77
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
бензиновый Outlander с 2,4-литровым 167-сильным V6 и «вариатором» Jatco в комплектации Ultimate Это бред нет таких моторов.
Александр
Тест-драйв Mitsubishi Outlander: свет для цветка
I really colnud't ask for more from this article.
Andres
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mitsubishi Автомудрость Mitsubishi АвтоПитер Mitsubishi Дизайн и тюнинг Mitsubishi Новинки и концепт кары Mitsubishi Новости и акции автосалонов Mitsubishi Автосалоны и дилеры марки Mitsubishi Аренда и прокат авто марки Mitsubishi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mitsubishi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mitsubishi
Главные материалы
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Тест-драйв Nissan Juke: как отрезал!
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Продажа Mitsubishi Outlander
Объявления о продаже Mitsubishi Outlander
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 24 модели
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 6 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Mitsubishi отзывает в России 86 тысяч Outlander
{{material_121476}}Согласно официальному заявлению ООО «ММС РУС» отзыв вызван возможным некорректным срабатыванием подушки безопасности водителя. Причина дефекта не называется. Проблема выявлена только у кроссоверов Mitsubishi Outlander, выпущенных с февраля 2007 года по июнь 2012 года.В ближайшее время сотрудники Mitsubishi известят всех владельцев указанных авто по телефону или email и пригласят подъехать в сервис на диагностику. Кроме того, при желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта, и записаться на осмотр в дилерский сервис. На всех автомобилях, подпадающих под действие отзыва, подушку безопасности водителя бесплатно заменят на новую и исправную.В октябре прошлого года из-за аналогичной проблемы в России отзывалось около 108 000 автомобилей Mitsubishi Galant, Pajero и i-MiEV, проданных с ноября 2006 года по февраль 2016 года. А в начале марта 2018 года из-за проблем с глохнущим двигателем Mitsubishi объявил отзыв на 39 000 кроссоверов Outlander и ASX, которые были проданы в период с февраля 2015 года по июнь 2017-го. 
2018-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Орск город Орёл Йошкар-Ола
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG