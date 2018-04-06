6 апреля 2018, 10:42
Mitsubishi отзывает в России 86 тысяч Outlander
Российский офис Mitsubishi объявил о начале масштабной отзывной кампании, связанной с дефектом подушек безопасности. Всего в нашей стране на сервис пригласят 86 620 кроссоверов Outlander.
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В ближайшее время сотрудники Mitsubishi известят всех владельцев указанных авто по телефону или email и пригласят подъехать в сервис на диагностику. Кроме того, при желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта, и записаться на осмотр в дилерский сервис. На всех автомобилях, подпадающих под действие отзыва, подушку безопасности водителя бесплатно заменят на новую и исправную.
В октябре прошлого года из-за аналогичной проблемы в России отзывалось около 108 000 автомобилей Mitsubishi Galant, Pajero и i-MiEV, проданных с ноября 2006 года по февраль 2016 года. А в начале марта 2018 года из-за проблем с глохнущим двигателем Mitsubishi объявил отзыв на 39 000 кроссоверов Outlander и ASX, которые были проданы в период с февраля 2015 года по июнь 2017-го.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
бензиновый Outlander с 2,4-литровым 167-сильным V6 и «вариатором» Jatco в комплектации Ultimate Это бред нет таких моторов.
I really colnud't ask for more from this article.
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