24 января 2018, 12:07
Mitsubishi Outlander до конца февраля получит новые версии
Несколько новых модификаций кроссовера Mitsubishi Outlander дешевле 1,5 миллионов рублей появятся на российском рынке в ближайшее время. Подробные комплектации и цены будут объявлены в феврале.
Российское отделение японского производителя стремится повысить интерес к этому внедорожнику и выводит на рынок версии автомобиля с более низкой ценой. Автомобили с передним приводом и 2-литровым бензиновым мотором можно будет приобрести в промежуточных комплектациях Instyle и Invite, которые раньше отсутствовали.
Подробные комплектации и цены будут объявлены в феврале, но в компании заверяют, что новый прайс-лист сделает модель еще более доступной и привлекательной.
На данный момент Mitsubishi Outlander предлагается в клиентам в России в семи версиях. Самой доступной является Inform. Желающим приобрести такую машину придется заплатить 1 529 000 рублей. Логично предположить, что новые версии будет стоить как минимум не дороже. Производство кроссовера Mitsubishi Outlander ведется на заводе в Калуге.
В ноябре 2017 года Mitsubishi внесла изменения в комплектации Inform и Instyle. В список оснащения первой версии добавили стереосистему с CD/MP3-плеером и USB-разъемом, а ко второй прибавился мультимедийный комплекс Mitsubishi Connect с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Цены на комплектации при этом остались прежними.
Подробные комплектации и цены будут объявлены в феврале, но в компании заверяют, что новый прайс-лист сделает модель еще более доступной и привлекательной.
На данный момент Mitsubishi Outlander предлагается в клиентам в России в семи версиях. Самой доступной является Inform. Желающим приобрести такую машину придется заплатить 1 529 000 рублей. Логично предположить, что новые версии будет стоить как минимум не дороже. Производство кроссовера Mitsubishi Outlander ведется на заводе в Калуге.
В ноябре 2017 года Mitsubishi внесла изменения в комплектации Inform и Instyle. В список оснащения первой версии добавили стереосистему с CD/MP3-плеером и USB-разъемом, а ко второй прибавился мультимедийный комплекс Mitsubishi Connect с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Цены на комплектации при этом остались прежними.
Комплектации и технические характеристики
|Mitsubishi Outlander GT 3.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|227
|Объем двигателя
|2998
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|12.2
|Загородный цикл
|7.0
|Смешанный цикл
|8.9
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
Читайте по теме
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
12.01.2018, 09:11
Вспоминаем Mitsubishi Colt образца 1990-х
18.12.2017, 08:07
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
06.11.2017, 17:27
Ждём до зимы: ТОП-5 осенних SUV, которые порадуют россиян
12.09.2017, 20:33
Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport
31.07.2017, 20:53
Курс на вседорожники: ТОП-5 майских SUV-новинок
18.05.2017, 22:30
Читайте по теме
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
12.01.2018, 09:11
Вспоминаем Mitsubishi Colt образца 1990-х
18.12.2017, 08:07
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
06.11.2017, 17:27
Ждём до зимы: ТОП-5 осенних SUV, которые порадуют россиян
12.09.2017, 20:33
Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport
31.07.2017, 20:53
Курс на вседорожники: ТОП-5 майских SUV-новинок
18.05.2017, 22:30
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
бензиновый Outlander с 2,4-литровым 167-сильным V6 и «вариатором» Jatco в комплектации Ultimate Это бред нет таких моторов.
I really colnud't ask for more from this article.
Интересные разделы
АвтоМосква Mitsubishi Автомудрость Mitsubishi АвтоПитер Mitsubishi Дизайн и тюнинг Mitsubishi Новинки и концепт кары Mitsubishi Новости и акции автосалонов Mitsubishi Автосалоны и дилеры марки Mitsubishi Аренда и прокат авто марки Mitsubishi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mitsubishi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mitsubishi
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное