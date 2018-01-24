24 января 2018, 12:07

Mitsubishi Outlander до конца февраля получит новые версии

Несколько новых модификаций кроссовера Mitsubishi Outlander дешевле 1,5 миллионов рублей появятся на российском рынке в ближайшее время. Подробные комплектации и цены будут объявлены в феврале.
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Российское отделение японского производителя стремится повысить интерес к этому внедорожнику и выводит на рынок версии автомобиля с более низкой ценой. Автомобили с передним приводом и 2-литровым бензиновым мотором можно будет приобрести в промежуточных комплектациях Instyle и Invite, которые раньше отсутствовали.

Подробные комплектации и цены будут объявлены в феврале, но в компании заверяют, что новый прайс-лист сделает модель еще более доступной и привлекательной.

На данный момент Mitsubishi Outlander предлагается в клиентам в России в семи версиях. Самой доступной является Inform. Желающим приобрести такую машину придется заплатить 1 529 000 рублей. Логично предположить, что новые версии будет стоить как минимум не дороже. Производство кроссовера Mitsubishi Outlander ведется на заводе в Калуге.

В ноябре 2017 года Mitsubishi внесла изменения в комплектации Inform и Instyle. В список оснащения первой версии добавили стереосистему с CD/MP3-плеером и USB-разъемом, а ко второй прибавился мультимедийный комплекс Mitsubishi Connect с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Цены на комплектации при этом остались прежними.

Комплектации и технические характеристики

Mitsubishi Outlander GT 3.0 AT 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2018
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин227
Объем двигателя2998
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл12.2
Загородный цикл7.0
Смешанный цикл8.9
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Outlander
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
Medichi77
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
бензиновый Outlander с 2,4-литровым 167-сильным V6 и «вариатором» Jatco в комплектации Ultimate Это бред нет таких моторов.
Александр
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I really colnud't ask for more from this article.
Andres
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Mitsubishi Outlander до конца февраля получит новые версии
Российское отделение японского производителя стремится повысить интерес к этому внедорожнику и выводит на рынок версии автомобиля с более низкой ценой. Автомобили с передним приводом и 2-литровым бензиновым мотором можно будет приобрести в промежуточных комплектациях Instyle и Invite, которые раньше отсутствовали. Подробные комплектации и цены будут объявлены в феврале, но в компании заверяют, что новый прайс-лист сделает модель еще более доступной и привлекательной. На данный момент Mitsubishi Outlander предлагается в клиентам в России в семи версиях. Самой доступной является Inform. Желающим приобрести такую машину придется заплатить 1 529 000 рублей. Логично предположить, что новые версии будет стоить как минимум не дороже. Производство кроссовера Mitsubishi Outlander ведется на заводе в Калуге.В ноябре 2017 года Mitsubishi внесла изменения в комплектации Inform и Instyle. В список оснащения первой версии добавили стереосистему с CD/MP3-плеером и USB-разъемом, а ко второй прибавился мультимедийный комплекс Mitsubishi Connect с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Цены на комплектации при этом остались прежними.
2018-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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