5 августа 2019, 15:45
Mitsubishi Outlander доступен с новой отделкой салона
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Покупатели кроссоверов Mitsubishi Outlander получили возможность заказать новую комплектацию с отделкой салона в стильном бежевом цвете. Такой вариант предложат только для топовой версии Ultimate с 2,4-литровым мотором, АКПП и полным приводом.
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Российский офис Mitsubishi опубликовал цены на кроссоверы Outlander в 7-местном исполнении. Базовой для такой ...Читать далее
Сейчас кроссоверы Mitsubishi Outlander в России предлагаются с 2,0- и 2,4-литровыми моторами и бесступенчатыми коробками передач. Привод – передний или полный. Выбирать можно из пяти уровней оснащения. Буквально две недели назад дилеры начали принимать заказы на 7-местные «Аутлендеры». Клиенты могут выбирать из двух вариантов: Outlander с 2,0-литровым мотором в комплектации Intense+ или с 2,4-литровым двигателем в комплектации Ultimate. Цены стартуют от 2 073 000 рублей или от 2 369 000 рублей, соответственно. По данным аналитического агентства «Автостат», кроссоверы Outlander остаются бестселлерами Mitsubishi в России. В июле 2019 года отечественные дилеры реализовали 2 146 экземпляров или на 16% больше, чем в июле 2018-го.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
бензиновый Outlander с 2,4-литровым 167-сильным V6 и «вариатором» Jatco в комплектации Ultimate Это бред нет таких моторов.
I really colnud't ask for more from this article.
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