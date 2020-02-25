25 февраля 2020, 14:17
Mitsubishi Outlander и Pajero Sport обзавелись «Яндекс.Авто»
- 4749
- 0
Фото: Mitsubishi
Еще две модели в России оснастили встроенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто». Кроссоверы Mitsubishi Outlander и внедорожники Pajero Sport с новым оборудованием появятся у дилеров в марте.
Фото: Mitsubishi
Ранее мы писали
Компания «Яндекс» в ближайшее время обновит систему «Яндекс.Авто» до версии 1.7. Изменится дизайн интерфейса ...Читать далее
Комплекс «Яндекс. Авто» включает в себя такие полезные сервисы, как навигацию «Яндекс.Навигатор», музыкальный плеер «Яндекс.Музыка», прогноз погоды «Яндекс.Погода», а также сервис «Яндекс.Заправки», который помогает оплачивать топливо на АЗС, не выходя из автомобиля. Всеми функциями можно управлять с помощью голосовой «помощницы» Алисы.
Обновленный интерфейс «Яндекс.Авто» адаптирован для простого и удобного использования в автомобиле. На главном экране отображаются сервисы, которые активируются чаще всего. Отдельные виджеты есть для Навигатора, любимой музыки и избранных маршрутов. Связь с интернетом поддерживается посредством 4G-модема. В пакет входит безлимитный трафик на «Яндекс. Музыку», «Яндекс. Навигатор», «Яндекс. Заправки», плюс дополнительные 2 ГБ в месяц. Появление «Яндекс.Авто» никак не отразится на стоимости вседорожников Mitsubishi. Первые автомобили с новой медиасистемой появятся у дилеров уже в марте 2020 года.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв нового Mitsubishi L200: всегда на высоте
21.04.2019, 19:14
Тест-драйв Mitsubishi Outlander GT: ввинчиваемся в поворот
11.03.2019, 00:03
Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: лови момент!
02.02.2018, 08:11
Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: из жизни динозавров
21.05.2017, 21:08
Лонг-тест Mitsubishi Outlander. Часть II: примерный семьянин
08.03.2017, 07:36
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
22.01.2017, 21:43
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв нового Mitsubishi L200: всегда на высоте
21.04.2019, 19:14
Тест-драйв Mitsubishi Outlander GT: ввинчиваемся в поворот
11.03.2019, 00:03
Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: лови момент!
02.02.2018, 08:11
Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: из жизни динозавров
21.05.2017, 21:08
Лонг-тест Mitsubishi Outlander. Часть II: примерный семьянин
08.03.2017, 07:36
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
22.01.2017, 21:43
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
всем привет подскажите у меня паджеро спорт 2000г.в 3л бензин стоит гбо, начинаю запускать двигатель он заводится обороты подпрыгивают до 3000 когда до 2000 и сразу глохнет подскажи в чем может быть дело диагностика ни чего не показывает
Иксви как бомба замедленного действия. Еще взорвет, вот увидите, но не сейчас, а после обновы. Вообще субару резко решили обновить генерации у всех своих моделей практически, и все на удивление ожидаемы. Хотя какие удивления? Субару есть субару.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве