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25 февраля 2020, 14:17

Mitsubishi Outlander и Pajero Sport обзавелись «Яндекс.Авто»

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Фото: Mitsubishi
Еще две модели в России оснастили встроенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто». Кроссоверы Mitsubishi Outlander и внедорожники Pajero Sport с новым оборудованием появятся у дилеров в марте.
Mitsubishi Outlander и Pajero Sport обзавелись Яндекс Авто

Фото: Mitsubishi

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Российский офис Mitsubishi рассказал об обновках, приготовленных для российских Outlander и Pajero Sport, которые собирают на заводе в Калуге. Некоторые комплектации автомобилей будут штатно оснащаться мультимедиа «Яндекс.Авто». Кроссоверы Outlander получат ее в комплектациях Intense+ и Instyle, а внедорожники Pajero Sport – только в версии Instyle для дизельных автомобилей.

Комплекс «Яндекс. Авто» включает в себя такие полезные сервисы, как навигацию «Яндекс.Навигатор», музыкальный плеер «Яндекс.Музыка», прогноз погоды «Яндекс.Погода», а также сервис «Яндекс.Заправки», который помогает оплачивать топливо на АЗС, не выходя из автомобиля. Всеми функциями можно управлять с помощью голосовой «помощницы» Алисы.

Обновленный интерфейс «Яндекс.Авто» адаптирован для простого и удобного использования в автомобиле. На главном экране отображаются сервисы, которые активируются чаще всего. Отдельные виджеты есть для Навигатора, любимой музыки и избранных маршрутов. Связь с интернетом поддерживается посредством 4G-модема. В пакет входит безлимитный трафик на «Яндекс. Музыку», «Яндекс. Навигатор», «Яндекс. Заправки», плюс дополнительные 2 ГБ в месяц. Появление «Яндекс.Авто» никак не отразится на стоимости вседорожников Mitsubishi. Первые автомобили с новой медиасистемой появятся у дилеров уже в марте 2020 года.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Outlander
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
Medichi77
Форум Mitsubishi Pajero Sport
всем привет подскажите у меня паджеро спорт 2000г.в 3л бензин стоит гбо, начинаю запускать двигатель он заводится обороты подпрыгивают до 3000 когда до 2000 и сразу глохнет подскажи в чем может быть дело диагностика ни чего не показывает
виталий
Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей
Иксви как бомба замедленного действия. Еще взорвет, вот увидите, но не сейчас, а после обновы. Вообще субару резко решили обновить генерации у всех своих моделей практически, и все на удивление ожидаемы. Хотя какие удивления? Субару есть субару.
Вова
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Mitsubishi Outlander и Pajero Sport обзавелись «Яндекс.Авто»
{{material_128439}}Российский офис Mitsubishi рассказал об обновках, приготовленных для российских Outlander и Pajero Sport, которые собирают на заводе в Калуге. Некоторые комплектации автомобилей будут штатно оснащаться мультимедиа «Яндекс.Авто». Кроссоверы Outlander получат ее в комплектациях Intense+ и Instyle, а внедорожники Pajero Sport – только в версии Instyle для дизельных автомобилей.Комплекс «Яндекс. Авто» включает в себя такие полезные сервисы, как навигацию «Яндекс.Навигатор», музыкальный плеер «Яндекс.Музыка», прогноз погоды «Яндекс.Погода», а также сервис «Яндекс.Заправки», который помогает оплачивать топливо на АЗС, не выходя из автомобиля. Всеми функциями можно управлять с помощью голосовой «помощницы» Алисы.Обновленный интерфейс «Яндекс.Авто» адаптирован для простого и удобного использования в автомобиле. На главном экране отображаются сервисы, которые активируются чаще всего. Отдельные виджеты есть для Навигатора, любимой музыки и избранных маршрутов. Связь с интернетом поддерживается посредством 4G-модема. В пакет входит безлимитный трафик на «Яндекс. Музыку», «Яндекс. Навигатор», «Яндекс. Заправки», плюс дополнительные 2 ГБ в месяц. Появление «Яндекс.Авто» никак не отразится на стоимости вседорожников Mitsubishi. Первые автомобили с новой медиасистемой появятся у дилеров уже в марте 2020 года.
2020-02-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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