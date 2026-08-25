25 августа 2026, 15:08
Mitsubishi Outlander нового поколения: плюсы и минусы гибридного кроссовера
25 августа 2026, 15:08
Mitsubishi Outlander нового поколения: плюсы и минусы гибридного кроссовера
Просторный, стильный, но не без изъянов: честный разбор нового гибридного Outlander
Mitsubishi Outlander нового поколения: плюсы и минусы гибридного кроссовера
Mitsubishi Outlander четвертого поколения вернулся на рынок только в виде plug-in-гибрида. Модель выделяется мощным силовым агрегатом и богатой комплектацией, но вызывает вопросы по расходу топлива и удобству эксплуатации. Что еще скрывает обновленный Outlander - рассказываем, почему стоит обратить внимание на детали именно сейчас.
С апреля 2026 года Mitsubishi Outlander четвертого поколения вновь доступен, но теперь исключительно в версии plug-in-гибрид. Модель, разработанная в Японии, уже несколько лет продается в США, а для Европы ее адаптировали с учетом местных требований. Как отмечают специалисты, Outlander сохранил узнаваемый стиль, но получил заметно более современный облик: массивная передняя часть с разделенными светодиодными фарами и выразительными линиями кузова сразу выделяет автомобиль на фоне конкурентов.
Внутри кроссовера ощущается попытка совместить традиционный подход с современными решениями. Материалы отделки стали заметно качественнее, мягкие поверхности и искусственная кожа создают ощущение премиальности. В салоне нет дешевого пластика, а сборка не уступает немецким аналогам. Для подключения смартфонов доступны беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а за звук отвечает аудиосистема Yamaha с двенадцатью динамиками. Однако голосовое управление работает не всегда корректно, что может раздражать в повседневной эксплуатации.
Управление функциями автомобиля реализовано через сочетание физических кнопок и сенсорного экрана. Это удобно, но часть настроек спрятана в меню, что усложняет быстрый доступ. Особое недовольство вызывают многочисленные ассистенты: система контроля внимания водителя и ограничитель скорости слишком навязчивы, а их отключение требует множества действий. После перезапуска двигателя все настройки сбрасываются, и приходится повторять процедуру заново.
По части комфорта Outlander демонстрирует достойный уровень: просторный салон, удобные сиденья и достаточный объем багажника делают его подходящим для семейных поездок. Единственное ограничение - уменьшенная высота потолка на втором ряду из-за панорамного люка. Подвеска настроена сбалансированно, но в маневрах на высокой скорости автомобиль проявляет склонность к кренам, а система стабилизации срабатывает с задержкой. В тестах на объезд препятствий Outlander показал не лучший результат по устойчивости.
Силовая установка сочетает 2,4-литровый бензиновый мотор и два электродвигателя, обеспечивая суммарную мощность 306 л.с. В гибридном режиме кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 7,9 секунды, а в чисто электрическом - способен проехать до 86 км по циклу WLTP, хотя в реальности этот показатель ближе к 70 км. Максимальная скорость на электротяге - 135 км/ч. Как выяснили эксперты ADAC, переключение между режимами происходит плавно, а уровень шума в салоне остается низким даже при работе бензинового двигателя. Однако при движении на скорости 130 км/ч из-за люка появляются заметные аэродинамические шумы.
Зарядка аккумулятора вызывает вопросы: несмотря на возможность быстрой зарядки, используется устаревший разъем CHAdeMO, который практически не встречается на новых станциях в России и Европе. На обычной розетке или домашней станции мощность ограничена 3,5 кВт, поэтому полный цикл занимает более шести часов. Для владельцев без собственного гаража это может стать серьезным неудобством, особенно с учетом возможных штрафов за длительную парковку на общественных зарядках.
Расход топлива - еще один спорный момент. В электрическом режиме Outlander потребляет 32,7 кВтч на 100 км, что объясняется большими потерями при медленной зарядке. После разрядки батареи расход бензина достигает 9,3 литра на 100 км, что выше среднего для класса. Тем не менее, базовая комплектация уже включает светодиодные фары, бесключевой доступ, климат-контроль и широкий набор электронных помощников. За дополнительные опции, такие как кожаный салон или панорамная крыша, придется доплатить: топовая версия стоит в Германии почти 64 тысячи евро (6,3 млн рублей по текущему курсу). Гарантия на автомобиль - 5 лет с возможностью продления до 8 лет при регулярном обслуживании у дилера.
Судя по представленным данным, новый Outlander может заинтересовать тех, кто ищет просторный и технологичный семейный автомобиль с возможностью передвижения на электротяге. Однако потенциальным покупателям стоит учитывать особенности зарядки и сравнительно высокий расход топлива при длительных поездках. Важно также помнить о нюансах работы электронных ассистентов и ограничениях по буксировке прицепов.
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