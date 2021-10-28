Mitsubishi Outlander получил новую экономичную версию с более вместительным салоном: фото
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Емкость батареи достигает 20 кВт-ч. С ней кроссовер может проехать до 87 километров исключительно на электротяге. Таким образом, владелец гибридного Outlander может ездить по городу на чистом электричестве и не тратить бензин, стоя в пробках.
Внешне гибридный кроссовер ничем не отличается от обычного, за исключением лючка зарядки в правом переднем крыле и шильдиков с надписью Plug-in Hybrid EV. На приборной панели теперь отображаются параметры силовой установки и заряд батареи. Но самое главное, что изменившаяся техническая часть дала возможность установить в салоне третий ряд сидений. До сих пор у «четвертого» Outlander не было 7-местной версии.
В Японии Mitsubishi Outlander PHEV стоит от 4,6 млн иен или порядка 2,9 млн рублей в пересчете по курсу. В России до сих пор продается автомобиль предыдущего поколения, который выпускают на заводе в Калуге. Цены варьируются от 1,96 до 2,77 млн рублей.
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