Mitsubishi меняет Outlander чтобы он стал лучше на плохих дорогах

8 июня 2026, 15:24
Mitsubishi Outlander получит новую версию для тяжелого бездорожья в Австралии
Mitsubishi Outlander получит новую версию для тяжелого бездорожья в Австралии
Mitsubishi готовит кроссовер Outlander к серьезным переменам: появится версия для сложных дорог, созданная с участием PremCar. Почему именно сейчас компания решила усилить модель и как это повлияет на рынок - мало кто знает детали. Эксперты отмечают, что новинка может стать эксклюзивом для Австралии, но есть шанс увидеть ее и за пределами континента.
Для российских автолюбителей новость о подготовке экстремальной версии Mitsubishi Outlander может оказаться особенно актуальной: в условиях непростых дорог и частых поездок за город спрос на выносливые кроссоверы стабильно высок. Как сообщает Carscoops, компания Mitsubishi решила сделать ставку на доработку Outlander для тяжелого бездорожья, что может изменить расстановку сил в сегменте SUV.
По словам одного из руководителей бренда Брюса Хэмпла, в разработке новой модификации участвует австралийская инженерная компания PremCar. Этот выбор не случаен: в Австралии Outlander занимает второе место по популярности среди кроссоверов, уступая только Toyota RAV4. Партнерство с PremCar уже принесло успех Mitsubishi - недавно на местном рынке появился пикап Triton Raider, отличающийся усиленной подвеской, новыми колесами и дополнительной защитой снизу. Такой подход позволил сделать автомобиль максимально пригодным для эксплуатации в сложных условиях, что высоко оценили местные водители.
Интересно, что представители Mitsubishi не исключают и самостоятельную разработку «хардкорной» версии Outlander. В этом случае компания может использовать проверенную схему: агрессивные бамперы с улучшенной геометрией, увеличенный клиренс и модернизированные элементы подвески. Такой подход уже показал свою эффективность на других моделях, а значит, есть все шансы, что обновленный Outlander сможет конкурировать с признанными лидерами сегмента.
Стоит отметить, что если версия от PremCar, скорее всего, останется эксклюзивом для Австралии, то самостоятельная модификация Mitsubishi может получить глобальное распространение. Это открывает новые перспективы для российского рынка, где подобные автомобили востребованы не только среди любителей активного отдыха, но и среди тех, кто ежедневно сталкивается с непростыми дорожными условиями. Важно помнить, что подобные инициативы автопроизводителей часто становятся ответом на растущий спрос на универсальные и надежные машины. Кстати, интерес к новым модификациям кроссоверов подтверждается и другими событиями на рынке: например, недавно обсуждалась ситуация с запуском сборки BMW X6 40d в России и сложностями, с которыми столкнулись дилеры - подробнее об этом можно узнать в материале о проблемах с идентификацией и сервисом новых кроссоверов.
Если исходить из представленной информации, появление экстремального Outlander может стать важным шагом для Mitsubishi на пути к укреплению позиций в сегменте внедорожников. Для справки: PremCar - известная австралийская компания, специализирующаяся на доработке автомобилей для тяжелых условий эксплуатации. В последние годы спрос на такие модификации растет, особенно в странах с суровым климатом и сложным рельефом. Для российского рынка подобные решения могут оказаться особенно актуальными, учитывая специфику дорог и предпочтения покупателей. Важно, что Mitsubishi не ограничивается локальными инициативами, а рассматривает возможность вывода новых версий на глобальный рынок, что может повлиять на конкуренцию среди производителей SUV.
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