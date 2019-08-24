Mitsubishi Outlander: в шаге от тройки, Или спасительные семь мест
- 2099
- 0
Фото: Е. Головач
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
По его словам, в период с января по июль текущего года в стране было реализовано 12 802 «аутлендера» - почетная 4-я позиция в ТОП-10 наиболее спрашиваемых вседорожников. Поскольку более свежих данных нет, будем вести речь в настоящем времени. Так вот, от занимающего 3 место Skoda Kodiaq «японца» отделяет немногим более 120 машин, при этом рыночная доля и того, и другого кроссовера примерно одинаковая – 10,6 и 10,5% соответственно. «По итогам года у нас есть все шансы закрепиться в тройке», - говорит Илья Никоноров.
На какой процент в общих продажах «аутлендера» она может рассчитывать, сказать пока трудно, но у того же «Кодиака» на долю 7-местной версии приходится 17% продаж. Причем, как отмечают в PR-департаменте «Skoda Auto Россия», это, если так можно выразиться, естественный процесс выбора покупателей, без рекламной раскрутки. Не исключено, что популярность «большого» Outlander будет сопоставимая. Ведь доплата за третий ряд составляет всего 50 000 рублей – сумма для машин данного сегмента не самая космическая.
«Группируемся», катимся на «салазках»…
Появление 7-местной версии – это уже второй случай за последние два года, когда лидер продаж бренда (актуальное III поколение) предстает перед покупателями в, скажем так, обновленном виде. Напомним, что в 2018-м кроссовер получил некоторые новации по оформлению кузова и интерьера, плюс доработки по подвеске, рулевому управлению и шумоизоляции. И вот очередной вызов.
Фото: mitsubishi
Фото: mitsubishi
Фото: mitsubishi
Фото: mitsubishi
Фото: mitsubishi
Фото: mitsubishi
Фото: mitsubishi
|Mitsubishi Outlander Ultimate 2.4 CVT 4x4
|2.4 л, 167 л.с
|вариатор
|0-100 - 10.5 с, 198 км/ч
|4695 x 1810 x 1703 мм
|полный
|АИ-92, 7.8 л на 100 км
|2 279 000 руб
|Все характеристики
Габариты автомобиля никоим образом не поменялись - что 5-местная версия, что 7-местная, внутри одни и те же литры багажного отделения при сложенных креслах. Разве что теряется одна ниша в полике, которая есть в 5-местном исполнении. При этом предусмотрена одна полезная фишка - убирающаяся в специальную нишу полика шторка багажника, что делает абсолютно ровную поверхность в отсеке. Если мы складываем все сидения, получаем «пещеру» длиной почти 1,7 метра. И совсем не важно, 5- или 7-местная компоновка. Вообще же, в сумме предусмотрено до 16 вариаций трансформации салона. Как говорится, что хочу, то и ворочу. Удобно.
Цены на 7-местный «аутлендер» стартуют с отметки 2 073 000 рублей – это за комплектацию 2.0 Intense+ 4WD CVT. Как альтернатива - версия 2.4 Ultimate 4WD CVT, за нее придется выложить 2 369 000 рублей. При этом указанный ценник не окончательный. Как нам сказали в одном из дилерских центров, всегда можно оговорить условия покупки непосредственно в шоу-руме, рассчитывая на разного рода скидки и бонусы.
Фото: mitsubishi
Фото: mitsubishi
Фото: mitsubishi
Фото: mitsubishi
Фото: mitsubishi
Продавали и продавать будем
Все «аутлендеры», как мы хорошо знаем, с 2010 года производятся на производственной площадке в Калуге, причем, с 2012-го – в режиме полного цикла. К качеству сборки у потребителя не возникает вопросов, есть только интерес насчет появления совершенно новой генерации SUV. По словам Ильи Никонорова, ждать осталось недолго – свежий Outlander обязательно появится в России, и с его появлением кривая продаж должна резко пойти наверх.
Из грязи – в князи
А пока суть да дело – довольствуемся всем тем арсеналом техники и комфорта, который заложен в основу кроссовера. Повторяться про драйв-возможности автомобиля не станем – писано-переписано (см. врезки). Мы же в ходе очередного тест-драйва вновь насладились общением с внедорожным потенциалом, когда «нечистая» навигатора завела нас в приокские грязи (см. фото).
Фото: Е. Головач
Фото: Е. Головач
Фото: Е. Головач
Фото: Е. Головач
Фото: Е. Головач
Фото: Е. Головач
Фото: Е. Головач
Фото: Е. Головач
Фото: Е. Головач
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве