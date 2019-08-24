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24 августа 2019, 09:05

Mitsubishi Outlander: в шаге от тройки, Или спасительные семь мест

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Фото пользователя 110km.ru
В сентябре начинается сезон внедорожников, и у Mitsubishi Outlander появляется хороший шанс укрепить свои позиции в списке наиболее продаваемых SUV в России. С таким заявлением выступил Илья Никоноров, директор по маркетингу и связям с общественностью ООО «ММС Рус».
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: Е. Головач

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

По его словам, в период с января по июль текущего года в стране было реализовано 12 802 «аутлендера» - почетная 4-я позиция в ТОП-10 наиболее спрашиваемых вседорожников. Поскольку более свежих данных нет, будем вести речь в настоящем времени. Так вот, от занимающего 3 место Skoda Kodiaq «японца» отделяет немногим более 120 машин, при этом рыночная доля и того, и другого кроссовера примерно одинаковая – 10,6 и 10,5% соответственно. «По итогам года у нас есть все шансы закрепиться в тройке», - говорит Илья Никоноров.

Mitsubishi Outlander
От 2 л, 146 л.с
Новый от 1 559 000 до 2 320 000 Р
Столь оптимистичные прогнозы менеджер связывает, в немалой степени, с выходом на рынок 7-местной версии Outlander. Как уточнил корреспондент 110km.ru, дилеры Mitsubishi буквально на днях получили первые партии «семейной» модификации и говорят об уже проявленном интересе к ней со стороны поклонников марки.

На какой процент в общих продажах «аутлендера» она может рассчитывать, сказать пока трудно, но у того же «Кодиака» на долю 7-местной версии приходится 17% продаж. Причем, как отмечают в PR-департаменте «Skoda Auto Россия», это, если так можно выразиться, естественный процесс выбора покупателей, без рекламной раскрутки. Не исключено, что популярность «большого» Outlander будет сопоставимая. Ведь доплата за третий ряд составляет всего 50 000 рублей – сумма для машин данного сегмента не самая космическая.

«Группируемся», катимся на «салазках»…

Появление 7-местной версии – это уже второй случай за последние два года, когда лидер продаж бренда (актуальное III поколение) предстает перед покупателями в, скажем так, обновленном виде. Напомним, что в 2018-м кроссовер получил некоторые новации по оформлению кузова и интерьера, плюс доработки по подвеске, рулевому управлению и шумоизоляции. И вот очередной вызов.

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: mitsubishi

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: mitsubishi

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: mitsubishi

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: mitsubishi

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: mitsubishi

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: mitsubishi

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: mitsubishi

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Mitsubishi Outlander Ultimate 2.4 CVT 4x4
2.4 л, 167 л.с
вариатор
0-100 - 10.5 с, 198 км/ч
4695 x 1810 x 1703 мм
полный
АИ-92, 7.8 л на 100 км
2 279 000 руб
Все характеристики
Третий ряд, понятное дело, для тех семей, у кого «семеро по лавкам». Чадам на «галерке» будет вполне комфортно, к тому же доступ на третий ряд максимально облегчен. Во-первых, кресла второго ряда наделены способностью двигаться вперед на целых 25 см. Во-вторых, чтобы «уронить» спинку этого самого ряда и отправить его в движение, достаточно лишь потянуть за специальный рычаг – конструкция мигом «группируется», и доступ оказывается свободным. Мы с коллегами в ходе теста с удовольствием поэкспериментировали, усаживаясь на «камчатку» сами, поэтому можем засвидетельствовать опробованное.

Габариты автомобиля никоим образом не поменялись - что 5-местная версия, что 7-местная, внутри одни и те же литры багажного отделения при сложенных креслах. Разве что теряется одна ниша в полике, которая есть в 5-местном исполнении. При этом предусмотрена одна полезная фишка - убирающаяся в специальную нишу полика шторка багажника, что делает абсолютно ровную поверхность в отсеке. Если мы складываем все сидения, получаем «пещеру» длиной почти 1,7 метра. И совсем не важно, 5- или 7-местная компоновка. Вообще же, в сумме предусмотрено до 16 вариаций трансформации салона. Как говорится, что хочу, то и ворочу. Удобно.

Цены на 7-местный «аутлендер» стартуют с отметки 2 073 000 рублей – это за комплектацию 2.0 Intense+ 4WD CVT. Как альтернатива - версия 2.4 Ultimate 4WD CVT, за нее придется выложить 2 369 000 рублей. При этом указанный ценник не окончательный. Как нам сказали в одном из дилерских центров, всегда можно оговорить условия покупки непосредственно в шоу-руме, рассчитывая на разного рода скидки и бонусы.

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: mitsubishi

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: mitsubishi

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: mitsubishi

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: mitsubishi

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: mitsubishi

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Только что появившаяся в продаже комплектация с бежевым салоном (2.4 Ultimate 4WD CVT) доступна лишь в 5-местном варианте исполнения. Грустить по этому поводу вряд ли стоит – опыт продаж «семейных» машин других брендов со светлым салоном не самый оптимистичный. Детишки быстро приводят «солнечную квартирку», пардон, в «бяку». 

Продавали и продавать будем

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Полтора месяца назад мы писали (см. врезку), что комфортабельные и демократичные апартаменты Outlander достойно ...
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Вообще, судьба Mitsubishi Outlander в России складывается более чем счастливо. Автомобиль присутствует на рынке вот уже 15 лет, и за это время мы с вами сообща приобрели более 250 000 ед. Особенно ко двору пришлось актуальное III поколение – со дня на день ожидаем официального релиза «ММС Рус» о продаже 150-тысячного экземпляра.

Все «аутлендеры», как мы хорошо знаем, с 2010 года производятся на производственной площадке в Калуге, причем, с 2012-го – в режиме полного цикла. К качеству сборки у потребителя не возникает вопросов, есть только интерес насчет появления совершенно новой генерации SUV. По словам Ильи Никонорова, ждать осталось недолго – свежий Outlander обязательно появится в России, и с его появлением кривая продаж должна резко пойти наверх.

Из грязи – в князи

А пока суть да дело – довольствуемся всем тем арсеналом техники и комфорта, который заложен в основу кроссовера. Повторяться про драйв-возможности автомобиля не станем – писано-переписано (см. врезки). Мы же в ходе очередного тест-драйва вновь насладились общением с внедорожным потенциалом, когда «нечистая» навигатора завела нас в приокские грязи (см. фото).

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: Е. Головач

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: Е. Головач

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: Е. Головач

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: Е. Головач

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: Е. Головач

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: Е. Головач

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: Е. Головач

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: Е. Головач

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест

Фото: Е. Головач

Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Mitsubishi Outlander в шаге от тройки Или спасительные семь мест
Специально для любителей техники напомним, что 4-цилиндровым машинам в полноприводных версиях полагается трансмиссия с электронно-управляемой многодисковой муфтой (замыкается автоматически или принудительно в режиме Lock), перебрасывающей тягу на заднюю ось, а полноприводная система 6-цилиндровых модификаций может дополнительно похвастать передним электронно-управляемым дифференциалом, не подразумевающим жесткой блокировки.

Иван Братуха Фото автора, Mitsubishi и Е. Головача
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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Outlander
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
Medichi77
Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей
Статистика, бессмысленная и беспощадная. Все берут раскрученные маркетинговые повозки, но так мало ценителей настоящих машин. Под настоящими я сейчас о субару. Иксвиха хороша, и я рад, что пусть и не большинство, но понимают это.
Марк
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
бензиновый Outlander с 2,4-литровым 167-сильным V6 и «вариатором» Jatco в комплектации Ultimate Это бред нет таких моторов.
Александр
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Mitsubishi Outlander: в шаге от тройки, Или спасительные семь мест
По его словам, в период с января по июль текущего года в стране было реализовано 12 802 «аутлендера» - почетная 4-я позиция в ТОП-10 наиболее спрашиваемых вседорожников. Поскольку более свежих данных нет, будем вести речь в настоящем времени. Так вот, от занимающего 3 место Skoda Kodiaq «японца» отделяет немногим более 120 машин, при этом рыночная доля и того, и другого кроссовера примерно одинаковая – 10,6 и 10,5% соответственно. «По итогам года у нас есть все шансы закрепиться в тройке», - говорит Илья Никоноров. {{model_v2_no_show_884}} Столь оптимистичные прогнозы менеджер связывает, в немалой степени, с выходом на рынок 7-местной версии Outlander. Как уточнил корреспондент 110km.ru, дилеры Mitsubishi буквально на днях получили первые партии «семейной» модификации и говорят об уже проявленном интересе к ней со стороны поклонников марки. На какой процент в общих продажах «аутлендера» она может рассчитывать, сказать пока трудно, но у того же «Кодиака» на долю 7-местной версии приходится 17% продаж. Причем, как отмечают в PR-департаменте «Skoda Auto Россия», это, если так можно выразиться, естественный процесс выбора покупателей, без рекламной раскрутки. Не исключено, что популярность «большого» Outlander будет сопоставимая. Ведь доплата за третий ряд составляет всего 50 000 рублей – сумма для машин данного сегмента не самая космическая.«Группируемся», катимся на «салазках»…Появление 7-местной версии – это уже второй случай за последние два года, когда лидер продаж бренда (актуальное III поколение) предстает перед покупателями в, скажем так, обновленном виде. Напомним, что в 2018-м кроссовер получил некоторые новации по оформлению кузова и интерьера, плюс доработки по подвеске, рулевому управлению и шумоизоляции. И вот очередной вызов.{{gallery_1660}} {{params_60826}} Третий ряд, понятное дело, для тех семей, у кого «семеро по лавкам». Чадам на «галерке» будет вполне комфортно, к тому же доступ на третий ряд максимально облегчен. Во-первых, кресла второго ряда наделены способностью двигаться вперед на целых 25 см. Во-вторых, чтобы «уронить» спинку этого самого ряда и отправить его в движение, достаточно лишь потянуть за специальный рычаг – конструкция мигом «группируется», и доступ оказывается свободным. Мы с коллегами в ходе теста с удовольствием поэкспериментировали, усаживаясь на «камчатку» сами, поэтому можем засвидетельствовать опробованное.Габариты автомобиля никоим образом не поменялись - что 5-местная версия, что 7-местная, внутри одни и те же литры багажного отделения при сложенных креслах. Разве что теряется одна ниша в полике, которая есть в 5-местном исполнении. При этом предусмотрена одна полезная фишка - убирающаяся в специальную нишу полика шторка багажника, что делает абсолютно ровную поверхность в отсеке. Если мы складываем все сидения, получаем «пещеру» длиной почти 1,7 метра. И совсем не важно, 5- или 7-местная компоновка. Вообще же, в сумме предусмотрено до 16 вариаций трансформации салона. Как говорится, что хочу, то и ворочу. Удобно.Цены на 7-местный «аутлендер» стартуют с отметки 2 073 000 рублей – это за комплектацию 2.0 Intense+ 4WD CVT. Как альтернатива - версия 2.4 Ultimate 4WD CVT, за нее придется выложить 2 369 000 рублей. При этом указанный ценник не окончательный. Как нам сказали в одном из дилерских центров, всегда можно оговорить условия покупки непосредственно в шоу-руме, рассчитывая на разного рода скидки и бонусы. {{gallery_1659}} Только что появившаяся в продаже комплектация с бежевым салоном (2.4 Ultimate 4WD CVT) доступна лишь в 5-местном варианте исполнения. Грустить по этому поводу вряд ли стоит – опыт продаж «семейных» машин других брендов со светлым салоном не самый оптимистичный. Детишки быстро приводят «солнечную квартирку», пардон, в «бяку».  Продавали и продавать будем{{material_118268}} Вообще, судьба Mitsubishi Outlander в России складывается более чем счастливо. Автомобиль присутствует на рынке вот уже 15 лет, и за это время мы с вами сообща приобрели более 250 000 ед. Особенно ко двору пришлось актуальное III поколение – со дня на день ожидаем официального релиза «ММС Рус» о продаже 150-тысячного экземпляра. Все «аутлендеры», как мы хорошо знаем, с 2010 года производятся на производственной площадке в Калуге, причем, с 2012-го – в режиме полного цикла. К качеству сборки у потребителя не возникает вопросов, есть только интерес насчет появления совершенно новой генерации SUV. По словам Ильи Никонорова, ждать осталось недолго – свежий Outlander обязательно появится в России, и с его появлением кривая продаж должна резко пойти наверх. Из грязи – в князиА пока суть да дело – довольствуемся всем тем арсеналом техники и комфорта, который заложен в основу кроссовера. Повторяться про драйв-возможности автомобиля не станем – писано-переписано (см. врезки). Мы же в ходе очередного тест-драйва вновь насладились общением с внедорожным потенциалом, когда «нечистая» навигатора завела нас в приокские грязи (см. фото).{{gallery_1661}} Специально для любителей техники напомним, что 4-цилиндровым машинам в полноприводных версиях полагается трансмиссия с электронно-управляемой многодисковой муфтой (замыкается автоматически или принудительно в режиме Lock), перебрасывающей тягу на заднюю ось, а полноприводная система 6-цилиндровых модификаций может дополнительно похвастать передним электронно-управляемым дифференциалом, не подразумевающим жесткой блокировки.
2019-08-24
Автор: Иван Братуха Фото автора, Mitsubishi и Е. Головача
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