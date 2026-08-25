Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

25 августа 2026, 10:48

Mitsubishi Pajero 2027: возвращение легенды на базе Triton и новые детали

Mitsubishi Pajero 2027: возвращение легенды на базе Triton и новые детали

Mitsubishi Pajero 2027 официально: рамная платформа от Triton, премьера 2 сентября и шансы на рынке РФ
Mitsubishi готовит премьеру нового Pajero, который построен на платформе Triton и обещает вернуть интерес к настоящим внедорожникам. Модель выходит спустя пять лет после снятия с производства и может задать новые стандарты в классе.

Автор: Мария Степанова

25 августа 2026, 10:48

Mitsubishi Pajero 2027: возвращение легенды на базе Triton и новые детали

Mitsubishi Pajero 2027 официально: рамная платформа от Triton, премьера 2 сентября и шансы на рынке РФ

Mitsubishi Pajero 2027: возвращение легенды на базе Triton и новые детали Фото: Kelsoniк/ Соцсети
Mitsubishi готовит премьеру нового Pajero, который построен на платформе Triton и обещает вернуть интерес к настоящим внедорожникам. Модель выходит спустя пять лет после снятия с производства и может задать новые стандарты в классе.

Mitsubishi Pajero 2027: возвращение легенды на базе Triton и новые детали

Mitsubishi готовит премьеру нового Pajero, который построен на платформе Triton и обещает вернуть интерес к настоящим внедорожникам. Модель выходит спустя пять лет после снятия с производства и может задать новые стандарты в классе.

Возвращение Mitsubishi Pajero – событие, которое может изменить расстановку сил среди классических внедорожников. Японский бренд, окончательно сосредоточившийся на кроссоверах типа Outlander и Eclipse Cross, решил выпустить полноценный рамный внедорожник. Это не просто рестайлинг старых моделей, это совершенно новая разработка, основанная на платформе популярного пикапа Triton.

Официальная премьера Pajero назначена на 2 сентября, и уже известно, что новинка будет использовать ту же архитектуру, что и Triton. Это значит, что автомобиль получит прочную лестничную раму, что важно для любителей настоящего бездорожья. В Mitsubishi делают ставку на конкуренцию с такими моделями, как Toyota Land Cruiser.

Внешность нового Pajero заметно отличается от предыдущих версий. Судя по рендерам, созданным на основе официальных тизеров, внедорожник получит современные Т-образные фары, массивную решетку радиатора, капот с выраженными рельефами и более строгие, «квадратные» пропорции кузова. В корме хранится полноразмерное запасное колесо, пластиковый обвес и увеличенный клиренс, что придает модели внедорожный характер.

Технически Паджеро 2027 обещает быть не менее интересным. Ожидается наличие системы Super-All Wheel Control (S-AWC), которая уже используется на Triton. В арсенале — блокировка центрального дифференциала, пониженный ряд и селектор режимов движения Terrain Drive Mode с настройками для разных типов покрытий: от гравия до песка и грязи. Такой набор функций делает новинку удобной для тех, кто ищет универсальный автомобиль для города и бездорожья.

В Mitsubishi намекают, что на базе Pajero может появиться целое семейство моделей, включая компактный Pajero Mini и даже кей-кар для японского рынка. Это может стать ответом на растущий спрос на проходимые автомобили, особенно на фоне успеха таких моделей, как Land Rover Defender и Mercedes G-класса в мини-формате.

Новый Mitsubishi Pajero 2027 может стать одним из самых ожидаемых внедорожников лета. Его появление важно не только для поклонников марки, но и для всего сегмента рамных внедорожников. В России интерес к таким моделям традиционно высок, особенно среди тех, кто ценит надежность и проходимость. Важное замечание: Mitsubishi планирует сделать Pajero глобальной моделью, а это означает, что шансы увидеть новинку на российском рынке достаточно велики. В ближайшее время ожидается появление новых подробностей о комплектациях, моторах и ценах, которые определяют успех моделей в разных странах.

Упомянутые модели: Mitsubishi Pajero (от 2 829 000 Р), Toyota Land Cruiser (от 7 278 000 Р), Land Rover Defender (от 10 192 000 Р), Mercedes G (от 11 500 000 Р)
Упомянутые марки: Mitsubishi, Toyota, Land Rover, Mercedes
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Внедорожники, Автоновинки Новые модели автомобилей, Дизайн, Новые автомобили, Япония
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