Цена как у новой Нивы, а характер — миллионник с пробегом: стоит ли брать Mitsubishi Pajero IV в 2026 году

17 мая 2026, 18:19
Mitsubishi Pajero IV с V6 и автоматом: почему его выбирают на вторичном рынке России
Mitsubishi Pajero IV с V6 и автоматом: почему его выбирают на вторичном рынке России
Mitsubishi Pajero четвертого поколения остается одним из самых востребованных рамных внедорожников на российском рынке. Его ценят за надежность, разнообразие комплектаций и уникальные характеристики, которые редко встречаются у конкурентов. Но стоит ли покупать такой автомобиль по цене новой Lada Niva Legend - и на что обратить внимание при выборе?
В 2026 году интерес к подержанным рамным внедорожникам в России не ослабевает, и Mitsubishi Pajero четвёртого поколения остаётся одним из самых лидирующих игроков в этом сегменте. Как сообщает Mitsubishi, эта модель зарекомендовала себя благодаря производительности и широкому выбору комплектаций, что делает её хорошим вариантом для тех, кто ищет надёжный автомобиль для сложных условий.
На вторичном рынке России можно встретить Pajero IV по цене, сравнимой с новой Lada Niva Legend, — примерно от миллиона рублей. Однако такие предложения чаще всего касаются автомобилей первых лет выпуска со значительным пробегом, который может достигать 300–500 тысяч километров. Более свежие экземпляры, выпущенные 4–5 лет назад и с меньшим пробегом, оцениваются уже в 5 миллионов рублей и выше.
Потенциальным покупателям стоит внимательно подойти к выбору: несмотря на репутацию «неубиваемого» внедорожника, Pajero IV имеет ряд особенностей, которые могут повлиять на решение. Важно обратить внимание на состояние рамы, работу автоматической коробки передач и состояние двигателя V6. Некоторые версии могут иметь слабые места, связанные с электроникой или коррозией, особенно если автомобиль эксплуатировался в суровых климатических условиях.
Среди конкурентов Pajero IV выделяется сочетанием классической рамной конструкции, мощного V6 и надёжного автомата. На российском рынке сложно найти другое предложение с таким же соотношением цены, проходимости и комфорта. Однако стоит помнить, что обслуживание и ремонт таких автомобилей может быть дороже, чем у более массовых моделей, а оригинальные запчасти иногда приходится ждать дольше обычного.
По сути, Mitsubishi Pajero четвёртого поколения — это выбор для тех, кто ценит проверенную временем классику, готов мириться с возрастом машины и понимает особенности эксплуатации рамных внедорожников. Судя по имеющимся данным, спрос на такие автомобили в России остаётся стабильным, а их ликвидность на вторичном рынке — одна из лучших среди японских внедорожников.
Эксперты советуют тщательно проверять историю автомобиля, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Также полезно ознакомиться с информацией о том, как по VIN-коду узнать реальное прошлое машины и минимизировать риски при покупке - подробности можно найти в статье о покупке подержанных авто из-за границы .
Похожие материалы Митсубиси
-
17.05.2026, 15:02
Шесть лучших автомобилей для дачи: полный привод, высокий клиренс и вместимость
Выбор автомобиля для поездок на дачу - задача с нюансами: нужен высокий клиренс, полный привод и просторный багажник. В материале собраны шесть моделей, которые справляются с бездорожьем и перевозкой урожая, а также важные детали для российских условий.Читать далее
-
05.05.2026, 18:29
Редкие иномарки 90-х показали на ВДНХ: как менялись авто и рынок в России
На ВДНХ открылась необычная выставка «Иномарка»: здесь собрали культовые автомобили 90-х, которые стали символом перемен. Мало кто знает, как эти машины повлияли на привычки и мечты россиян. Экспозиция раскрывает, почему иномарки стали больше, чем просто транспорт, и что изменилось на авторынке за последние десятилетия.Читать далее
-
29.03.2026, 20:52
В Омске сняли с учета и продают почти новый Mitsubishi Pajero 2018 года за 4,5 млн рублей
В Омске выставили на продажу Mitsubishi Pajero 2018 года с минимальным пробегом - всего 6 836 км. Владелец просит за внедорожник 4,5 млн рублей. Почему такие предложения появляются все чаще и что это значит для рынка - разбираемся, какие риски и выгоды ждут покупателей сегодня.Читать далее
-
16.03.2026, 16:10
Испытание километрами: Mitsubishi Pajero III с пробегом 400 000 км
Mitsubishi Pajero III с бензиновым двигателем и пробегом 400 000 км - не просто раритет, а рабочая лошадка, проверенная временем и российскими дорогами. В материале - детали эксплуатации, технические доработки и нюансы, которые важны для владельцев внедорожников сегодня.Читать далее
-
02.03.2026, 11:01
Возвращение Mitsubishi Pajero: новая угроза для Toyota Land Cruiser на рынке внедорожников
Mitsubishi официально подтвердила возвращение легендарного Pajero, и это событие уже вызвало волну обсуждений среди поклонников внедорожников. Новая модель обещает стать серьезным конкурентом для Toyota Land Cruiser. Эксперты отмечают, что рынок ждет настоящая борьба за лидерство.Читать далее
-
18.02.2026, 15:19
Редкий Mitsubishi Pajero 1985 года с мотором ЗМЗ-406 выставлен на продажу в Иркутске
В Иркутске появился на продаже Mitsubishi Pajero 1985 года с отечественным мотором ЗМЗ-406 и доработанным крутящим моментом. Почему этот внедорожник вызывает интерес у коллекционеров и что может помешать его покупке - разбираемся в деталях. Вышло исследование: какие нюансы стоит учесть при оформлении таких машин.Читать далее
-
06.02.2026, 11:10
Mitsubishi Pajero возвращается: первые фото серийной версии с элементами Elevance
Mitsubishi Pajero, известный как Montero в ряде стран, спустя пять лет вновь выходит на рынок. Новая генерация уже замечена на европейских дорогах с серийным кузовом и узнаваемыми чертами концепта Elevance. Почему это событие привлекло внимание экспертов и что ждет поклонников легендарной модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.01.2026, 14:22
Mitsubishi готовит возвращение Pajero в 2026 году на базе Triton с дизелем
Mitsubishi намекает на возрождение культового Pajero. Компания держит интригу вокруг платформы и моторов. Ожидается дизель, но возможны гибрид и электроверсия. Не исключено появление Pajero Mini.Читать далее
-
25.10.2025, 05:21
Виртуальный Pajero вдохновил фанатов на возвращение Montero в США и Канаду
В сети появился новый рендер культового внедорожника. Поклонники обсуждают возможное возвращение легенды. Художник из Японии удивил смелым взглядом на будущее модели. Официальных заявлений пока нет, но слухи набирают обороты.Читать далее
-
28.08.2025, 11:35
Российский рынок подержанных кроссоверов: какие модели предпочитают покупатели в 2025 году и почему японские бренды лидируют
Аналитики изучили вторичный авторынок России за семь месяцев 2025 года. Доля SUV составила 26%, что значительно ниже их популярности среди новых авто. В рейтинге самых востребованных моделей с пробегом доминируют японские бренды во главе с Toyota RAV4, но в списке есть и «европейцы», и «корейцы». Какое место занимают китайские кроссоверы?Читать далее
Похожие материалы Митсубиси
-
17.05.2026, 15:02
Шесть лучших автомобилей для дачи: полный привод, высокий клиренс и вместимость
Выбор автомобиля для поездок на дачу - задача с нюансами: нужен высокий клиренс, полный привод и просторный багажник. В материале собраны шесть моделей, которые справляются с бездорожьем и перевозкой урожая, а также важные детали для российских условий.Читать далее
-
05.05.2026, 18:29
Редкие иномарки 90-х показали на ВДНХ: как менялись авто и рынок в России
На ВДНХ открылась необычная выставка «Иномарка»: здесь собрали культовые автомобили 90-х, которые стали символом перемен. Мало кто знает, как эти машины повлияли на привычки и мечты россиян. Экспозиция раскрывает, почему иномарки стали больше, чем просто транспорт, и что изменилось на авторынке за последние десятилетия.Читать далее
-
29.03.2026, 20:52
В Омске сняли с учета и продают почти новый Mitsubishi Pajero 2018 года за 4,5 млн рублей
В Омске выставили на продажу Mitsubishi Pajero 2018 года с минимальным пробегом - всего 6 836 км. Владелец просит за внедорожник 4,5 млн рублей. Почему такие предложения появляются все чаще и что это значит для рынка - разбираемся, какие риски и выгоды ждут покупателей сегодня.Читать далее
-
16.03.2026, 16:10
Испытание километрами: Mitsubishi Pajero III с пробегом 400 000 км
Mitsubishi Pajero III с бензиновым двигателем и пробегом 400 000 км - не просто раритет, а рабочая лошадка, проверенная временем и российскими дорогами. В материале - детали эксплуатации, технические доработки и нюансы, которые важны для владельцев внедорожников сегодня.Читать далее
-
02.03.2026, 11:01
Возвращение Mitsubishi Pajero: новая угроза для Toyota Land Cruiser на рынке внедорожников
Mitsubishi официально подтвердила возвращение легендарного Pajero, и это событие уже вызвало волну обсуждений среди поклонников внедорожников. Новая модель обещает стать серьезным конкурентом для Toyota Land Cruiser. Эксперты отмечают, что рынок ждет настоящая борьба за лидерство.Читать далее
-
18.02.2026, 15:19
Редкий Mitsubishi Pajero 1985 года с мотором ЗМЗ-406 выставлен на продажу в Иркутске
В Иркутске появился на продаже Mitsubishi Pajero 1985 года с отечественным мотором ЗМЗ-406 и доработанным крутящим моментом. Почему этот внедорожник вызывает интерес у коллекционеров и что может помешать его покупке - разбираемся в деталях. Вышло исследование: какие нюансы стоит учесть при оформлении таких машин.Читать далее
-
06.02.2026, 11:10
Mitsubishi Pajero возвращается: первые фото серийной версии с элементами Elevance
Mitsubishi Pajero, известный как Montero в ряде стран, спустя пять лет вновь выходит на рынок. Новая генерация уже замечена на европейских дорогах с серийным кузовом и узнаваемыми чертами концепта Elevance. Почему это событие привлекло внимание экспертов и что ждет поклонников легендарной модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.01.2026, 14:22
Mitsubishi готовит возвращение Pajero в 2026 году на базе Triton с дизелем
Mitsubishi намекает на возрождение культового Pajero. Компания держит интригу вокруг платформы и моторов. Ожидается дизель, но возможны гибрид и электроверсия. Не исключено появление Pajero Mini.Читать далее
-
25.10.2025, 05:21
Виртуальный Pajero вдохновил фанатов на возвращение Montero в США и Канаду
В сети появился новый рендер культового внедорожника. Поклонники обсуждают возможное возвращение легенды. Художник из Японии удивил смелым взглядом на будущее модели. Официальных заявлений пока нет, но слухи набирают обороты.Читать далее
-
28.08.2025, 11:35
Российский рынок подержанных кроссоверов: какие модели предпочитают покупатели в 2025 году и почему японские бренды лидируют
Аналитики изучили вторичный авторынок России за семь месяцев 2025 года. Доля SUV составила 26%, что значительно ниже их популярности среди новых авто. В рейтинге самых востребованных моделей с пробегом доминируют японские бренды во главе с Toyota RAV4, но в списке есть и «европейцы», и «корейцы». Какое место занимают китайские кроссоверы?Читать далее