Цена как у новой Нивы, а характер — миллионник с пробегом: стоит ли брать Mitsubishi Pajero IV в 2026 году

Mitsubishi Pajero IV с V6 и автоматом: почему его выбирают на вторичном рынке России

Mitsubishi Pajero четвертого поколения остается одним из самых востребованных рамных внедорожников на российском рынке. Его ценят за надежность, разнообразие комплектаций и уникальные характеристики, которые редко встречаются у конкурентов. Но стоит ли покупать такой автомобиль по цене новой Lada Niva Legend - и на что обратить внимание при выборе?

Mitsubishi Pajero четвертого поколения остается одним из самых востребованных рамных внедорожников на российском рынке. Его ценят за надежность, разнообразие комплектаций и уникальные характеристики, которые редко встречаются у конкурентов. Но стоит ли покупать такой автомобиль по цене новой Lada Niva Legend - и на что обратить внимание при выборе?

В 2026 году интерес к подержанным рамным внедорожникам в России не ослабевает, и Mitsubishi Pajero четвёртого поколения остаётся одним из самых лидирующих игроков в этом сегменте. Как сообщает Mitsubishi, эта модель зарекомендовала себя благодаря производительности и широкому выбору комплектаций, что делает её хорошим вариантом для тех, кто ищет надёжный автомобиль для сложных условий.

На вторичном рынке России можно встретить Pajero IV по цене, сравнимой с новой Lada Niva Legend, — примерно от миллиона рублей. Однако такие предложения чаще всего касаются автомобилей первых лет выпуска со значительным пробегом, который может достигать 300–500 тысяч километров. Более свежие экземпляры, выпущенные 4–5 лет назад и с меньшим пробегом, оцениваются уже в 5 миллионов рублей и выше.

Потенциальным покупателям стоит внимательно подойти к выбору: несмотря на репутацию «неубиваемого» внедорожника, Pajero IV имеет ряд особенностей, которые могут повлиять на решение. Важно обратить внимание на состояние рамы, работу автоматической коробки передач и состояние двигателя V6. Некоторые версии могут иметь слабые места, связанные с электроникой или коррозией, особенно если автомобиль эксплуатировался в суровых климатических условиях.

Среди конкурентов Pajero IV выделяется сочетанием классической рамной конструкции, мощного V6 и надёжного автомата. На российском рынке сложно найти другое предложение с таким же соотношением цены, проходимости и комфорта. Однако стоит помнить, что обслуживание и ремонт таких автомобилей может быть дороже, чем у более массовых моделей, а оригинальные запчасти иногда приходится ждать дольше обычного.

По сути, Mitsubishi Pajero четвёртого поколения — это выбор для тех, кто ценит проверенную временем классику, готов мириться с возрастом машины и понимает особенности эксплуатации рамных внедорожников. Судя по имеющимся данным, спрос на такие автомобили в России остаётся стабильным, а их ликвидность на вторичном рынке — одна из лучших среди японских внедорожников.

Эксперты советуют тщательно проверять историю автомобиля, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Также полезно ознакомиться с информацией о том, как по VIN-коду узнать реальное прошлое машины и минимизировать риски при покупке - подробности можно найти в статье о покупке подержанных авто из-за границы .