30 марта 2020, 00:28
Mitsubishi Pajero нового поколения могут представить в 2021 году
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Фото: Enoch Gabriel Gonzales на Behance
Осенью 2019 года компания Mitsubishi прекратила поставки в Россию новых внедорожников Pajero четвертого поколения. Продажи на домашнем рынке в Японии завершились еще раньше. Сейчас стало известно, что Mitsubishi всё-таки выпустит новое поколение Pajero.
Фото: Enoch Gabriel Gonzales на Behance
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Трехрядный полноразмерный кроссовер построят на новой платформе. Злые языки говорят, что «пятый» Pajero будет представлять собой клон нового Nissan Pathfinder, который лишился рамы еще четвертом поколении, представленном в 2013 году. Кстати, новый Pathfinder пятой генерации уже замечен во время дорожных тестов. Не исключено, что вседорожник дебютирует в конце нынешнего года как модель 2021 года.
Что касается нового Mitsubishi Pajero, то он может получить гибридную силовую установку на основе 2,4-литрового бензинового «атмосферника», как у Outlander PHEV. Ее суммарная отдача превышает 200 сил. Премьера Pajero пятого поколения может состояться в 2021 году, а его продажи начнутся в 2022-м.
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Отзывы по теме
Нужна левая подножка Паджеро 4 модели , 3 дверные , кто может подсказать где можно купить ?
Хочу отметить, что и новый Дефендер лишился рамы, тем самым став кроссовером повышенной проходимости, походу автор вовсе не понимает разницы в раме и несущем кузове
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
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