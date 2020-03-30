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30 марта 2020, 00:28

Mitsubishi Pajero нового поколения могут представить в 2021 году

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Фото: Enoch Gabriel Gonzales на Behance
Осенью 2019 года компания Mitsubishi прекратила поставки в Россию новых внедорожников Pajero четвертого поколения. Продажи на домашнем рынке в Японии завершились еще раньше. Сейчас стало известно, что Mitsubishi всё-таки выпустит новое поколение Pajero.
Mitsubishi Pajero нового поколения могут представить в 2021 году

Фото: Enoch Gabriel Gonzales на Behance

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Компания Mitsubishi завершает поставки в Россию внедорожников Pajero. Последняя партия из 500 автомобилей ...
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Как выяснили журналисты китайского издания Autohome, новое поколение Mitsubishi Pajero могут представить уже в следующем году, а в продажу новинка поступит в 2022-м. Однако, как это уже неоднократно бывало в истории мирового автопрома, со сменой генерации внедорожник лишится рамной конструкции. Кроссовер с несущим кузовом якобы уже проектируют совместно со специалистами Nissan.

Трехрядный полноразмерный кроссовер построят на новой платформе. Злые языки говорят, что «пятый» Pajero будет представлять собой клон нового Nissan Pathfinder, который лишился рамы еще четвертом поколении, представленном в 2013 году. Кстати, новый Pathfinder пятой генерации уже замечен во время дорожных тестов. Не исключено, что вседорожник дебютирует в конце нынешнего года как модель 2021 года.

Что касается нового Mitsubishi Pajero, то он может получить гибридную силовую установку на основе 2,4-литрового бензинового «атмосферника», как у Outlander PHEV. Ее суммарная отдача превышает 200 сил. Премьера Pajero пятого поколения может состояться в 2021 году, а его продажи начнутся в 2022-м.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Pajero IV
Нужна левая подножка Паджеро 4 модели , 3 дверные , кто может подсказать где можно купить ?
Sam
Лучшие рамные внедорожники 2019
Хочу отметить, что и новый Дефендер лишился рамы, тем самым став кроссовером повышенной проходимости, походу автор вовсе не понимает разницы в раме и несущем кузове
Жека
Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
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Mitsubishi Pajero нового поколения могут представить в 2021 году
{{material_127900}}Как выяснили журналисты китайского издания Autohome, новое поколение Mitsubishi Pajero могут представить уже в следующем году, а в продажу новинка поступит в 2022-м. Однако, как это уже неоднократно бывало в истории мирового автопрома, со сменой генерации внедорожник лишится рамной конструкции. Кроссовер с несущим кузовом якобы уже проектируют совместно со специалистами Nissan.Трехрядный полноразмерный кроссовер построят на новой платформе. Злые языки говорят, что «пятый» Pajero будет представлять собой клон нового Nissan Pathfinder, который лишился рамы еще четвертом поколении, представленном в 2013 году. Кстати, новый Pathfinder пятой генерации уже замечен во время дорожных тестов. Не исключено, что вседорожник дебютирует в конце нынешнего года как модель 2021 года.Что касается нового Mitsubishi Pajero, то он может получить гибридную силовую установку на основе 2,4-литрового бензинового «атмосферника», как у Outlander PHEV. Ее суммарная отдача превышает 200 сил. Премьера Pajero пятого поколения может состояться в 2021 году, а его продажи начнутся в 2022-м.
2020-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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