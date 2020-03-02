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2 марта 2020, 00:03

Mitsubishi Pajero решил прорваться в Эстонию нахрапом

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Фото: Tiit Blaat
Прошлой ночью, в 2 час. 40 мин., на приграничном пункте контроля России и Эстонии внедорожник Mitsubishi Pajero протаранил ворота. Об этом информирует издание rus.err со ссылкой на Алара Кару, оперативного руководителя Идаской префектуры.

Корреспондент портала уточняет, что нарушитель следовал со стороны российского Ивангорода. На Нарвском погранпункте водитель не остановился, а, наоборот, прибавил газу в стороны сопредельного государства.

Эстонские стражи порядка, естественно, отреагировали на такую наглость и устроили погоню. Вскоре Mitsubishi Pajero с российскими номерами был задержан в Нарве, на улице Раквере. За рулем оказался мужчина средних лет, которого сразу доставили в ближайшее отделение полиции. Детали столь дерзкого поступка будут выяснены в ходе уголовного расследования.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Pajero IV
Нужна левая подножка Паджеро 4 модели , 3 дверные , кто может подсказать где можно купить ?
Sam
Лучшие рамные внедорожники 2019
Хочу отметить, что и новый Дефендер лишился рамы, тем самым став кроссовером повышенной проходимости, походу автор вовсе не понимает разницы в раме и несущем кузове
Жека
Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
Вседорожник
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Mitsubishi Pajero решил прорваться в Эстонию нахрапом
Корреспондент портала уточняет, что нарушитель следовал со стороны российского Ивангорода. На Нарвском погранпункте водитель не остановился, а, наоборот, прибавил газу в стороны сопредельного государства.Эстонские стражи порядка, естественно, отреагировали на такую наглость и устроили погоню. Вскоре Mitsubishi Pajero с российскими номерами был задержан в Нарве, на улице Раквере. За рулем оказался мужчина средних лет, которого сразу доставили в ближайшее отделение полиции. Детали столь дерзкого поступка будут выяснены в ходе уголовного расследования.
2020-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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