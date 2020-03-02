Mitsubishi Pajero решил прорваться в Эстонию нахрапом
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Корреспондент портала уточняет, что нарушитель следовал со стороны российского Ивангорода. На Нарвском погранпункте водитель не остановился, а, наоборот, прибавил газу в стороны сопредельного государства.
Эстонские стражи порядка, естественно, отреагировали на такую наглость и устроили погоню. Вскоре Mitsubishi Pajero с российскими номерами был задержан в Нарве, на улице Раквере. За рулем оказался мужчина средних лет, которого сразу доставили в ближайшее отделение полиции. Детали столь дерзкого поступка будут выяснены в ходе уголовного расследования.
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