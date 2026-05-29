Легенда возвращается: новый Mitsubishi Pajero сохранит раму и характер настоящего внедорожника

Mitsubishi Pajero возвращается: первые детали и дата выхода нового поколения

Mitsubishi официально подтвердила возвращение легендарного Pajero. В сети появился первый тизер, который интригует необычной светотехникой. Почему это событие важно для рынка, какие перемены ждут модель и что известно о технической начинке - разбираемся, что ждет поклонников марки. Вопреки опасениям, Pajero не станет кроссовером, а сохранит свои внедорожные корни.

Возвращение Mitsubishi Pajero - событие, которое не может остаться незамеченным для российских автолюбителей. Эта модель долгие годы считалась символом надежности и настоящего внедорожного характера, а ее уход с рынка в 2021 году многие восприняли как потерю целой эпохи. Теперь компания официально объявила о дебюте нового поколения, и это может серьезно повлиять на расстановку сил среди полноразмерных внедорожников.

Первый опубликованный Mitsubishi тизер нового Pajero уже появился в сети и сразу привлек внимание необычной светотехникой: у новинки крупные Т-образные дневные ходовые огни, что выделяет ее на фоне конкурентов. Производитель подчеркивает, что автомобиль сохранит рамную конструкцию, а значит, не превратится в кроссовер, как это часто происходит с легендарными моделями. Такой подход особенно важен для тех, кто ценит настоящие внедорожные качества и не готов идти на компромиссы.

Интересно, что новый Pajero разрабатывается на платформе пикапа L200/Triton, но для внедорожника инженеры серьезно переработают не только внешний облик, но и подвеску - как переднюю, так и заднюю. Это должно обеспечить лучшую управляемость и комфорт на бездорожье. По предварительным данным, в моторную гамму войдут атмосферный V6 объемом 3,8 литра мощностью около 320 л.с., а также гибридная установка. Такой выбор двигателей может сделать модель привлекательной как для поклонников классики, так и для тех, кто следит за современными трендами в автопроме.

Появление нового Pajero ожидается уже осенью этого года, и это событие может стать одним из главных на рынке внедорожников. Напомним, что впервые модель появилась в 1982 году, а уже через год приняла участие в знаменитом ралли «Дакар», где за годы выступлений одержала 12 побед. Такой послужной список говорит сам за себя и формирует особое отношение к марке среди российских водителей.

Стоит отметить, что интерес к классическим внедорожникам в России остается стабильно высоким. Например, недавно на рынке обсуждали обновление другого популярного «проходимца» - рестайлингового УАЗ «Патриот» с новым дизелем и мультимедийной системой, о чем подробно рассказывалось в материале о свежих изменениях в УАЗ Патриот. Это подтверждает, что сегмент рамных внедорожников по-прежнему востребован, несмотря на обилие кроссоверов и новых технологий.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: Mitsubishi Pajero всегда отличался высокой проходимостью и надежностью, что делало его популярным выбором для российских дорог. Сохранение рамной конструкции и внедрение современных технологий могут позволить новому поколению не только удержать позиции, но и привлечь новую аудиторию. Ожидания от дебюта высоки, и осень обещает быть насыщенной для поклонников настоящих внедорожников.