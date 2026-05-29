Легенда возвращается: новый Mitsubishi Pajero сохранит раму и характер настоящего внедорожника

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

29 мая 2026, 12:27

Mitsubishi Pajero возвращается: первые детали и дата выхода нового поколения

Mitsubishi Pajero возвращается: первые детали и дата выхода нового поколения

Легенда возвращается: новый Mitsubishi Pajero сохранит раму и характер настоящего внедорожника

Mitsubishi Pajero возвращается: первые детали и дата выхода нового поколения

Mitsubishi официально подтвердила возвращение легендарного Pajero. В сети появился первый тизер, который интригует необычной светотехникой. Почему это событие важно для рынка, какие перемены ждут модель и что известно о технической начинке - разбираемся, что ждет поклонников марки. Вопреки опасениям, Pajero не станет кроссовером, а сохранит свои внедорожные корни.

Mitsubishi официально подтвердила возвращение легендарного Pajero. В сети появился первый тизер, который интригует необычной светотехникой. Почему это событие важно для рынка, какие перемены ждут модель и что известно о технической начинке - разбираемся, что ждет поклонников марки. Вопреки опасениям, Pajero не станет кроссовером, а сохранит свои внедорожные корни.

Возвращение Mitsubishi Pajero - событие, которое не может остаться незамеченным для российских автолюбителей. Эта модель долгие годы считалась символом надежности и настоящего внедорожного характера, а ее уход с рынка в 2021 году многие восприняли как потерю целой эпохи. Теперь компания официально объявила о дебюте нового поколения, и это может серьезно повлиять на расстановку сил среди полноразмерных внедорожников.

Первый опубликованный Mitsubishi тизер нового Pajero уже появился в сети и сразу привлек внимание необычной светотехникой: у новинки крупные Т-образные дневные ходовые огни, что выделяет ее на фоне конкурентов. Производитель подчеркивает, что автомобиль сохранит рамную конструкцию, а значит, не превратится в кроссовер, как это часто происходит с легендарными моделями. Такой подход особенно важен для тех, кто ценит настоящие внедорожные качества и не готов идти на компромиссы.

Интересно, что новый Pajero разрабатывается на платформе пикапа L200/Triton, но для внедорожника инженеры серьезно переработают не только внешний облик, но и подвеску - как переднюю, так и заднюю. Это должно обеспечить лучшую управляемость и комфорт на бездорожье. По предварительным данным, в моторную гамму войдут атмосферный V6 объемом 3,8 литра мощностью около 320 л.с., а также гибридная установка. Такой выбор двигателей может сделать модель привлекательной как для поклонников классики, так и для тех, кто следит за современными трендами в автопроме.

Появление нового Pajero ожидается уже осенью этого года, и это событие может стать одним из главных на рынке внедорожников. Напомним, что впервые модель появилась в 1982 году, а уже через год приняла участие в знаменитом ралли «Дакар», где за годы выступлений одержала 12 побед. Такой послужной список говорит сам за себя и формирует особое отношение к марке среди российских водителей.

Стоит отметить, что интерес к классическим внедорожникам в России остается стабильно высоким. Например, недавно на рынке обсуждали обновление другого популярного «проходимца» - рестайлингового УАЗ «Патриот» с новым дизелем и мультимедийной системой, о чем подробно рассказывалось в материале о свежих изменениях в УАЗ Патриот. Это подтверждает, что сегмент рамных внедорожников по-прежнему востребован, несмотря на обилие кроссоверов и новых технологий.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: Mitsubishi Pajero всегда отличался высокой проходимостью и надежностью, что делало его популярным выбором для российских дорог. Сохранение рамной конструкции и внедрение современных технологий могут позволить новому поколению не только удержать позиции, но и привлечь новую аудиторию. Ожидания от дебюта высоки, и осень обещает быть насыщенной для поклонников настоящих внедорожников.

Упомянутые модели: Mitsubishi Pajero (от 2 829 000 Р)
Упомянутые марки: Mitsubishi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Митсубиси

Похожие материалы Митсубиси

Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности
Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Симферополь Калуга Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться