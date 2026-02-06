В Европе засняли новый Pajero/Montero: как концепт Elevance повлиял на дизайн культового внедорожника

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

6 февраля 2026, 11:10

Mitsubishi Pajero, известный как Montero в ряде стран, спустя пять лет вновь выходит на рынок. Новая генерация уже замечена на европейских дорогах с серийным кузовом и узнаваемыми чертами концепта Elevance. Почему это событие привлекло внимание экспертов и что ждет поклонников легендарной модели - разбираемся в деталях.

Возвращение Mitsubishi Pajero – событие, которое не могло остаться незамеченным среди поклонников внедорожников. После пятилетнего перерыва японский бренд решил вернуться, выведя на дороги Европы полностью новое поколение культовой модели. Интрига подогревается тем, что автомобиль получил не только узнаваемый силуэт, но и свежие дизайнерские решения, вдохновленные концептом Elevance, впервые показанным на Japan Mobility Show в октябре 2025 года.

Внешность нового Pajero сразу выдает свою принадлежность к классу настоящих внедорожников: строгие линии, массивные колесные арки и высокие клиренсы. Однако при всей своей брутальности автомобиль не выглядит консервативно, напротив, дизайнеры Mitsubishi сумели органично вписать современные элементы, позаимствованные в концепции Elevance. Выделяется светодиодная оптика, выразительная решетка радиатора и характерные для концепта угловатые боковые панели. В

Технические подробности пока держатся в секрете, однако по инсайдерской информации, новый Pajero получит полностью переработанную платформу, рассчитанную на современные требования к безопасности и комфорту. Ожидается, что в линейке появятся как классические бензиновые и дизельные агрегаты, так и гибридные версии, что позволит модели конкурировать с актуальными игроками рынка. В Mitsubishi делают ставку на сочетание проходимости, надежности и новых технологий, чтобы вернуть Pajero статус одного из самых востребованных внедорожников в своем сегменте.

Интерьер автомобиля также предлагает серьезные перемены. Согласно предварительным данным, салон станет просторнее, а уровень оснащения будет соответствовать премиальным стандартам. В числе ожидаемых опций — цифровая приборная панель, мультимедийная система последнего поколения, расширенный пакет систем активной безопасности и адаптивный круиз-контроль. Все это должно сделать новый Pajero не только практичным, но и комфортным для дальних поездок и ежедневной эксплуатации.

Появление серийного Pajero на европейских дорогах говорит о том, что премьера не за горами. Эксперты отмечают, что возвращение модели может серьезно изменить расстановку сил на рынке внедорожников, особенно с учетом растущего интереса к классическим рамным автомобилям. В Mitsubishi явно полагаются на ностальгию и лояльность прежних владельцев, но при этом делают ставку на современные тенденции и технологии. Остается только дождаться официальной презентации и узнать, как оправдаются ожидания поклонников классического внедорожника.

Кстати, если вас интересуют необычные эксперименты в мире концепт-каров, недавно мы наблюдали за смелыми прототипами швейцарской мастерской Сбарро. В этом материале можно узнать, как небольшая компания удивила даже самых искушенных автолюбителей своими дерзкими идеями и почему их разработки до сих пор обсуждают. Подробнее — в нашем обзоре необычных концепт-каров Sbarro .

Упомянутые модели: Mitsubishi Pajero (от 2 829 000 Р)
Упомянутые марки: Mitsubishi
