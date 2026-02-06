В Европе засняли новый Pajero/Montero: как концепт Elevance повлиял на дизайн культового внедорожника

6 февраля 2026, 11:10
Mitsubishi Pajero возвращается: первые фото серийной версии с элементами Elevance
Mitsubishi Pajero возвращается: первые фото серийной версии с элементами Elevance
Mitsubishi Pajero, известный как Montero в ряде стран, спустя пять лет вновь выходит на рынок. Новая генерация уже замечена на европейских дорогах с серийным кузовом и узнаваемыми чертами концепта Elevance. Почему это событие привлекло внимание экспертов и что ждет поклонников легендарной модели - разбираемся в деталях.
Возвращение Mitsubishi Pajero – событие, которое не могло остаться незамеченным среди поклонников внедорожников. После пятилетнего перерыва японский бренд решил вернуться, выведя на дороги Европы полностью новое поколение культовой модели. Интрига подогревается тем, что автомобиль получил не только узнаваемый силуэт, но и свежие дизайнерские решения, вдохновленные концептом Elevance, впервые показанным на Japan Mobility Show в октябре 2025 года.
Внешность нового Pajero сразу выдает свою принадлежность к классу настоящих внедорожников: строгие линии, массивные колесные арки и высокие клиренсы. Однако при всей своей брутальности автомобиль не выглядит консервативно, напротив, дизайнеры Mitsubishi сумели органично вписать современные элементы, позаимствованные в концепции Elevance. Выделяется светодиодная оптика, выразительная решетка радиатора и характерные для концепта угловатые боковые панели. В
Технические подробности пока держатся в секрете, однако по инсайдерской информации, новый Pajero получит полностью переработанную платформу, рассчитанную на современные требования к безопасности и комфорту. Ожидается, что в линейке появятся как классические бензиновые и дизельные агрегаты, так и гибридные версии, что позволит модели конкурировать с актуальными игроками рынка. В Mitsubishi делают ставку на сочетание проходимости, надежности и новых технологий, чтобы вернуть Pajero статус одного из самых востребованных внедорожников в своем сегменте.
Интерьер автомобиля также предлагает серьезные перемены. Согласно предварительным данным, салон станет просторнее, а уровень оснащения будет соответствовать премиальным стандартам. В числе ожидаемых опций — цифровая приборная панель, мультимедийная система последнего поколения, расширенный пакет систем активной безопасности и адаптивный круиз-контроль. Все это должно сделать новый Pajero не только практичным, но и комфортным для дальних поездок и ежедневной эксплуатации.
Появление серийного Pajero на европейских дорогах говорит о том, что премьера не за горами. Эксперты отмечают, что возвращение модели может серьезно изменить расстановку сил на рынке внедорожников, особенно с учетом растущего интереса к классическим рамным автомобилям. В Mitsubishi явно полагаются на ностальгию и лояльность прежних владельцев, но при этом делают ставку на современные тенденции и технологии. Остается только дождаться официальной презентации и узнать, как оправдаются ожидания поклонников классического внедорожника.
Кстати, если вас интересуют необычные эксперименты в мире концепт-каров, недавно мы наблюдали за смелыми прототипами швейцарской мастерской Сбарро. В этом материале можно узнать, как небольшая компания удивила даже самых искушенных автолюбителей своими дерзкими идеями и почему их разработки до сих пор обсуждают. Подробнее — в нашем обзоре необычных концепт-каров Sbarro .
Похожие материалы Митсубиси
-
20.01.2026, 14:22
Mitsubishi готовит возвращение Pajero в 2026 году на базе Triton с дизелем
Mitsubishi намекает на возрождение культового Pajero. Компания держит интригу вокруг платформы и моторов. Ожидается дизель, но возможны гибрид и электроверсия. Не исключено появление Pajero Mini.Читать далее
-
25.10.2025, 05:21
Виртуальный Pajero вдохновил фанатов на возвращение Montero в США и Канаду
В сети появился новый рендер культового внедорожника. Поклонники обсуждают возможное возвращение легенды. Художник из Японии удивил смелым взглядом на будущее модели. Официальных заявлений пока нет, но слухи набирают обороты.Читать далее
-
28.08.2025, 11:35
Российский рынок подержанных кроссоверов: какие модели предпочитают покупатели в 2025 году и почему японские бренды лидируют
Аналитики изучили вторичный авторынок России за семь месяцев 2025 года. Доля SUV составила 26%, что значительно ниже их популярности среди новых авто. В рейтинге самых востребованных моделей с пробегом доминируют японские бренды во главе с Toyota RAV4, но в списке есть и «европейцы», и «корейцы». Какое место занимают китайские кроссоверы?Читать далее
-
24.07.2024, 00:26
Как за год изменились цены 3-летних популярных рамных внедорожников
В настоящее время подавляющее большинство предложений в сегменте SUV – кроссоверы с несущим кузовом. С уходом ведущих мировых производителей выбор честных рамных внедорожников сократился еще сильнее. Гораздо больше интересных вариантов можно найти на вторичном рынке.Читать далее
-
30.05.2024, 09:35
Взгляните, как Mitsubishi Pajero натурально притворяется Mercedes-AMG G63. Только кузов у него из дерева
Вьетнамский мастер по дереву продолжает радовать своих детей и подписчиков на Youtube новыми невероятными шедеврами. Очередная его работа – деревянный Mercedes-AMG G63, построенный на шасси Mitsubishi Pajero.Читать далее
-
24.08.2022, 09:30
В 2022 году подержанные рамные внедорожники стали дороже на 36%
Самые популярные в России рамные внедорожники в возрасте 5 лет подорожали с января по август 2022 года, в среднем, на 12,8%. При этом на определенные модели аналитический отдел агрегатора 110km.ru зафиксировал куда больший рост цен. Читать далее
-
13.04.2021, 14:58
Какой автомобиль вы бы купили за 1,5-1,8 млн рублей? Советы опытных водителей
«У меня дилемма уже который месяц, – делится наболевшим в соцсетях российская мотогонщица Анастасия Нифонтова. - Вводные простые: обязательно полный привод, чтобы можно было таскать прицеп и достаточно просторный внутри».Читать далее
-
09.02.2021, 12:24
ТОП-4 рамных внедорожников не хуже Toyota Land Сruiser Prado
Внедорожник Toyota Land Сruiser Prado остается одним из самых популярных автомобилей в своем сегменте. Сейчас на рынке представлены версии с бензиновыми двигателями объемом 2,7 и 4,0 литра, а также с 2,8-литровым дизельным агрегатом. А что у конкурентов?Читать далее
-
20.11.2020, 12:44
ТОП-5 лучших рамных внедорожников до 1 млн рублей
Классические рамные внедорожники пользуются заслуженным уважением. Они до сих пор востребованы на вторичном рынке, несмотря на солидный возраст, внушительный расход топлива и большой транспортный налог.Читать далее
-
27.09.2020, 15:16
Три легендарных внедорожника «нулевых»
Рамные внедорожники занимают особое место в сердцах отечественных автолюбителей. Мощные и надежные «вездеходы» второй половины 2000-х годов и сейчас то и дело попадаются в потоке.Читать далее
Похожие материалы Митсубиси
-
20.01.2026, 14:22
Mitsubishi готовит возвращение Pajero в 2026 году на базе Triton с дизелем
Mitsubishi намекает на возрождение культового Pajero. Компания держит интригу вокруг платформы и моторов. Ожидается дизель, но возможны гибрид и электроверсия. Не исключено появление Pajero Mini.Читать далее
-
25.10.2025, 05:21
Виртуальный Pajero вдохновил фанатов на возвращение Montero в США и Канаду
В сети появился новый рендер культового внедорожника. Поклонники обсуждают возможное возвращение легенды. Художник из Японии удивил смелым взглядом на будущее модели. Официальных заявлений пока нет, но слухи набирают обороты.Читать далее
-
28.08.2025, 11:35
Российский рынок подержанных кроссоверов: какие модели предпочитают покупатели в 2025 году и почему японские бренды лидируют
Аналитики изучили вторичный авторынок России за семь месяцев 2025 года. Доля SUV составила 26%, что значительно ниже их популярности среди новых авто. В рейтинге самых востребованных моделей с пробегом доминируют японские бренды во главе с Toyota RAV4, но в списке есть и «европейцы», и «корейцы». Какое место занимают китайские кроссоверы?Читать далее
-
24.07.2024, 00:26
Как за год изменились цены 3-летних популярных рамных внедорожников
В настоящее время подавляющее большинство предложений в сегменте SUV – кроссоверы с несущим кузовом. С уходом ведущих мировых производителей выбор честных рамных внедорожников сократился еще сильнее. Гораздо больше интересных вариантов можно найти на вторичном рынке.Читать далее
-
30.05.2024, 09:35
Взгляните, как Mitsubishi Pajero натурально притворяется Mercedes-AMG G63. Только кузов у него из дерева
Вьетнамский мастер по дереву продолжает радовать своих детей и подписчиков на Youtube новыми невероятными шедеврами. Очередная его работа – деревянный Mercedes-AMG G63, построенный на шасси Mitsubishi Pajero.Читать далее
-
24.08.2022, 09:30
В 2022 году подержанные рамные внедорожники стали дороже на 36%
Самые популярные в России рамные внедорожники в возрасте 5 лет подорожали с января по август 2022 года, в среднем, на 12,8%. При этом на определенные модели аналитический отдел агрегатора 110km.ru зафиксировал куда больший рост цен. Читать далее
-
13.04.2021, 14:58
Какой автомобиль вы бы купили за 1,5-1,8 млн рублей? Советы опытных водителей
«У меня дилемма уже который месяц, – делится наболевшим в соцсетях российская мотогонщица Анастасия Нифонтова. - Вводные простые: обязательно полный привод, чтобы можно было таскать прицеп и достаточно просторный внутри».Читать далее
-
09.02.2021, 12:24
ТОП-4 рамных внедорожников не хуже Toyota Land Сruiser Prado
Внедорожник Toyota Land Сruiser Prado остается одним из самых популярных автомобилей в своем сегменте. Сейчас на рынке представлены версии с бензиновыми двигателями объемом 2,7 и 4,0 литра, а также с 2,8-литровым дизельным агрегатом. А что у конкурентов?Читать далее
-
20.11.2020, 12:44
ТОП-5 лучших рамных внедорожников до 1 млн рублей
Классические рамные внедорожники пользуются заслуженным уважением. Они до сих пор востребованы на вторичном рынке, несмотря на солидный возраст, внушительный расход топлива и большой транспортный налог.Читать далее
-
27.09.2020, 15:16
Три легендарных внедорожника «нулевых»
Рамные внедорожники занимают особое место в сердцах отечественных автолюбителей. Мощные и надежные «вездеходы» второй половины 2000-х годов и сейчас то и дело попадаются в потоке.Читать далее