Новый Mitsubishi Pajero изменит рынок внедорожников — что ждет покупателей и почему эксперты ждут высоких продаж

Mitsubishi Pajero: возвращение легенды с новыми технологиями и обновленным дизайном

Осенью 2026 года Mitsubishi Pajero возвращается на рынок после пятилетнего перерыва. Новое поколение внедорожника обещает свежий взгляд на классические решения, современные технологии и уникальные особенности, которые могут повлиять на сегмент полноразмерных SUV.

Осенью 2026 года Mitsubishi Pajero возвращается на рынок после пятилетнего перерыва. Новое поколение внедорожника обещает свежий взгляд на классические решения, современные технологии и уникальные особенности, которые могут повлиять на сегмент полноразмерных SUV.

Возвращение Mitsubishi Pajero — событие, которое уже привлекло внимание поклонников внедорожников. После пятилетнего перерыва японский бренд решил не просто возродить культовую модель, а сделать её символом технологического прогресса, сохранив верность традициям. Интерес к новинке подогревают свежие фотографии, тизеры, а также первые отзывы тех, кому удалось познакомиться с прототипом.

Внешний облик нового Pajero сразу выделяется благодаря необычной светотехнике: вертикальные блоки фар собраны из горизонтальных светодиодных полос, объединённых продольной световой планкой. Такой подход не только придаёт автомобилю современный вид, но и делает его узнаваемым даже в плотном потоке. В салоне внимание привлекает полностью цифровая приборная панель, которую разработчики называют «мультиметром». Один из режимов отображения отсылает к классическим приборам прежних эпох, что создаёт эффект моста между прошлым и будущим.

Функционал панели впечатляет: высотомер, компас, индикаторы угла наклона и крена, а также определение тяги. Это решение ориентировано на тех, кто ценит не только комфорт, но и практичность в условиях бездорожья. Первые посетители, которым удалось посидеть в салоне, отмечают простор и удобство кресел — важный аргумент для семейных и дальних поездок.

Техническая база нового Pajero будет близка к пикапу Mitsubishi L200 / Triton, но с индивидуальной настройкой подвески. Пока подробные характеристики держатся в секрете, однако известно, что для L200 / Triton предусмотрены 2,4-литровые бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 128 до 204 л.с., а также механическая и автоматическая коробки передач. В топовых версиях используется система полного привода Super Select 4WD-II с несимметричным межосевым дифференциалом, что говорит о серьёзных внедорожных возможностях будущего Pajero.

Для российского рынка возвращение Mitsubishi Pajero может означать расширение выбора в сегменте полноразмерных внедорожников, где конкуренция традиционно высока. Судя по имеющимся данным, ставка делается на сочетание современных технологий, узнаваемого дизайна и практичности. Pajero всегда ценили за надёжность и проходимость; новая версия, вероятно, сохранит эти качества, дополнив их цифровыми решениями и улучшенным комфортом. Если тенденция продолжится, Pajero может вновь стать одной из самых востребованных моделей в своём классе.

Производство нового поколения разворачивается в Таиланде, как и у родственного пикапа. Ожидается, что дебют состоится осенью 2026 года, и интерес к модели уже сейчас очень высок. Возвращение культовых моделей становится заметным трендом: например, в сегменте легковых автомобилей происходят схожие перемены — как с Opel Astra, которая, по мнению экспертов, может изменить дизайн и получить полностью электрическую платформу. Подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о будущих изменениях Astra .