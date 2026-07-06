Новый Mitsubishi Pajero изменит рынок внедорожников — что ждет покупателей и почему эксперты ждут высоких продаж

6 июля 2026, 06:15
Mitsubishi Pajero: возвращение легенды с новыми технологиями и обновленным дизайном
Mitsubishi Pajero: возвращение легенды с новыми технологиями и обновленным дизайном
Осенью 2026 года Mitsubishi Pajero возвращается на рынок после пятилетнего перерыва. Новое поколение внедорожника обещает свежий взгляд на классические решения, современные технологии и уникальные особенности, которые могут повлиять на сегмент полноразмерных SUV.
Возвращение Mitsubishi Pajero — событие, которое уже привлекло внимание поклонников внедорожников. После пятилетнего перерыва японский бренд решил не просто возродить культовую модель, а сделать её символом технологического прогресса, сохранив верность традициям. Интерес к новинке подогревают свежие фотографии, тизеры, а также первые отзывы тех, кому удалось познакомиться с прототипом.
Внешний облик нового Pajero сразу выделяется благодаря необычной светотехнике: вертикальные блоки фар собраны из горизонтальных светодиодных полос, объединённых продольной световой планкой. Такой подход не только придаёт автомобилю современный вид, но и делает его узнаваемым даже в плотном потоке. В салоне внимание привлекает полностью цифровая приборная панель, которую разработчики называют «мультиметром». Один из режимов отображения отсылает к классическим приборам прежних эпох, что создаёт эффект моста между прошлым и будущим.
Функционал панели впечатляет: высотомер, компас, индикаторы угла наклона и крена, а также определение тяги. Это решение ориентировано на тех, кто ценит не только комфорт, но и практичность в условиях бездорожья. Первые посетители, которым удалось посидеть в салоне, отмечают простор и удобство кресел — важный аргумент для семейных и дальних поездок.
Техническая база нового Pajero будет близка к пикапу Mitsubishi L200 / Triton, но с индивидуальной настройкой подвески. Пока подробные характеристики держатся в секрете, однако известно, что для L200 / Triton предусмотрены 2,4-литровые бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 128 до 204 л.с., а также механическая и автоматическая коробки передач. В топовых версиях используется система полного привода Super Select 4WD-II с несимметричным межосевым дифференциалом, что говорит о серьёзных внедорожных возможностях будущего Pajero.
Для российского рынка возвращение Mitsubishi Pajero может означать расширение выбора в сегменте полноразмерных внедорожников, где конкуренция традиционно высока. Судя по имеющимся данным, ставка делается на сочетание современных технологий, узнаваемого дизайна и практичности. Pajero всегда ценили за надёжность и проходимость; новая версия, вероятно, сохранит эти качества, дополнив их цифровыми решениями и улучшенным комфортом. Если тенденция продолжится, Pajero может вновь стать одной из самых востребованных моделей в своём классе.
Производство нового поколения разворачивается в Таиланде, как и у родственного пикапа. Ожидается, что дебют состоится осенью 2026 года, и интерес к модели уже сейчас очень высок. Возвращение культовых моделей становится заметным трендом: например, в сегменте легковых автомобилей происходят схожие перемены — как с Opel Astra, которая, по мнению экспертов, может изменить дизайн и получить полностью электрическую платформу. Подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о будущих изменениях Astra .
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