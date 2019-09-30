30 сентября 2019, 13:45
Mitsubishi подготовила темную версию Pajero Sport
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Фото: Mitsubishi Motors
Российский офис Mitsubishi объявил о старте продаж особой лимитированной версии внедорожника Pajero Sport, выпущенной специально по случаю выхода в прокат блокбастера «Терминатор: Темные судьбы».
Фото: Mitsubishi Motors
Фото: Mitsubishi Motors
Фото: Mitsubishi Motors
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Внешне такие Pajero Sport отличаются черным цветом кузова, 18-дюймовыми тонированными колесными дисками особого дизайна, расширителями колесных арок и специальными накладками под передним и задним бампером, пластиковой черной защитой дверей, хромированным патрубком выпускной системы и спойлером на крышке багажника. Кроме того, о принадлежности к эксклюзивной серии свидетельствуют соответствующие шильдики «Terminator Dark Fate» на передних крыльях, крышке багажника и передней панели напротив пассажирского сидения. Через весь капот протянулись крупные буквы названия модели «Pajero Sport».
Очередной эпизод киноэпопеи о противостоянии людей и машин выходит в российский прокат 31 октября. Режиссером ленты «Терминатор: Темные судьбы» выступил Тим Миллер, снявший три года назад фантастический боевик «Дэдпул». Фильм расскажет о событиях, которые произошли после «Терминатор 2: Судный день». На экране вновь появятся Линда Хэмилтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (Т-800).
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