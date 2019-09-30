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30 сентября 2019, 13:45

Mitsubishi подготовила темную версию Pajero Sport

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Фото: Mitsubishi Motors
Российский офис Mitsubishi объявил о старте продаж особой лимитированной версии внедорожника Pajero Sport, выпущенной специально по случаю выхода в прокат блокбастера «Терминатор: Темные судьбы».
Mitsubishi подготовила темную версию Pajero Sport

Фото: Mitsubishi Motors

Mitsubishi подготовила темную версию Pajero Sport

Фото: Mitsubishi Motors

Mitsubishi подготовила темную версию Pajero Sport

Фото: Mitsubishi Motors

Mitsubishi подготовила темную версию Pajero Sport
Mitsubishi подготовила темную версию Pajero Sport
Mitsubishi подготовила темную версию Pajero Sport
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С 1 октября дилеры Mitsubishi начинают принимать заказы на особые темные внедорожники Pajero Sport в ограниченной версии Terminator Dark Fate. Новая серия построена на базе комплектации Instyle и доступна только для внедорожников с 2,4-литровыми дизельными двигателями и системой полного привода Super Select II. Цены начинаются от 3 016 000 рублей. Стандартные внедорожники в комплектации Instyle стоят минимум 2 905 000 рублей.

Внешне такие Pajero Sport отличаются черным цветом кузова, 18-дюймовыми тонированными колесными дисками особого дизайна, расширителями колесных арок и специальными накладками под передним и задним бампером, пластиковой черной защитой дверей, хромированным патрубком выпускной системы и спойлером на крышке багажника. Кроме того, о принадлежности к эксклюзивной серии свидетельствуют соответствующие шильдики «Terminator Dark Fate» на передних крыльях, крышке багажника и передней панели напротив пассажирского сидения. Через весь капот протянулись крупные буквы названия модели «Pajero Sport».

Очередной эпизод киноэпопеи о противостоянии людей и машин выходит в российский прокат 31 октября. Режиссером ленты «Терминатор: Темные судьбы» выступил Тим Миллер, снявший три года назад фантастический боевик «Дэдпул». Фильм расскажет о событиях, которые произошли после «Терминатор 2: Судный день». На экране вновь появятся Линда Хэмилтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (Т-800).

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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Pajero Sport
всем привет подскажите у меня паджеро спорт 2000г.в 3л бензин стоит гбо, начинаю запускать двигатель он заводится обороты подпрыгивают до 3000 когда до 2000 и сразу глохнет подскажи в чем может быть дело диагностика ни чего не показывает
виталий
Покупаем Mitsubishi Pajero Sport на вторичном рынке
Статья не о чем, просто ценники назвал на авто и бла бла. Информативности ноль.
Александр
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Mitsubishi подготовила темную версию Pajero Sport
{{material_127685}}С 1 октября дилеры Mitsubishi начинают принимать заказы на особые темные внедорожники Pajero Sport в ограниченной версии Terminator Dark Fate. Новая серия построена на базе комплектации Instyle и доступна только для внедорожников с 2,4-литровыми дизельными двигателями и системой полного привода Super Select II. Цены начинаются от 3 016 000 рублей. Стандартные внедорожники в комплектации Instyle стоят минимум 2 905 000 рублей.Внешне такие Pajero Sport отличаются черным цветом кузова, 18-дюймовыми тонированными колесными дисками особого дизайна, расширителями колесных арок и специальными накладками под передним и задним бампером, пластиковой черной защитой дверей, хромированным патрубком выпускной системы и спойлером на крышке багажника. Кроме того, о принадлежности к эксклюзивной серии свидетельствуют соответствующие шильдики «Terminator Dark Fate» на передних крыльях, крышке багажника и передней панели напротив пассажирского сидения. Через весь капот протянулись крупные буквы названия модели «Pajero Sport».Очередной эпизод киноэпопеи о противостоянии людей и машин выходит в российский прокат 31 октября. Режиссером ленты «Терминатор: Темные судьбы» выступил Тим Миллер, снявший три года назад фантастический боевик «Дэдпул». Фильм расскажет о событиях, которые произошли после «Терминатор 2: Судный день». На экране вновь появятся Линда Хэмилтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (Т-800).
2019-09-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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