11 июля 2019, 09:38

Mitsubishi показала фрагмент нового Pajero Sport

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Mitsubishi готовится провести премьеру обновленного Pajero Sport. Автомобиль должен быть представлен широкой общественности уже 25 июля в Таиланде. А до конца года модель поступит в продажу на основные рынки.
Mitsubishi Pajero Sport
От 2.4 л, 181 л.с
Новый от 2 299 000 до 2 957 000 Р
Пока что производитель опубликовал лишь тизер новинки. Судя по нему, переднюю часть внедорожника выполнят в стилистике обновленного пикапа L200, с которым Pajero Sport разделяет платформу. Также новинка получит более спортивный бампер, узкую оптику с новыми блоками светодиодных дневных ходовых огней, а также модернизированную решетку радиатора.

Что окажется под капотом – пока не сообщается. Нынешний Pajero Sport доступен на российском авторынке с 2,4-литровым турбодизелем, выдающим 181 л. с. и 430 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 8-диапазонным «автоматом».

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Pajero Sport
всем привет подскажите у меня паджеро спорт 2000г.в 3л бензин стоит гбо, начинаю запускать двигатель он заводится обороты подпрыгивают до 3000 когда до 2000 и сразу глохнет подскажи в чем может быть дело диагностика ни чего не показывает
виталий
Форум Mitsubishi Pajero IO
Приветствую всех недавно приобрел Mitsubishi Pajero IO. Машина нравится, особенно по городу, компактная меньше проблем с парковкой. Проблема такая - большой расход топлива (12-13 л) , двигатель работает чисто без огрехов, чек не горит, правда иногда ощущается запах бензина. Подскажите в чем проблема ...
Марат
Форум Mitsubishi Space Wagon
Насчет смены двигателя на бензиновый у вагона тоже очень интересно, поделитесь опытом или мнением, пожалуйста. Какие подводные камни, может, есть?
КсенияС
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Mitsubishi показала фрагмент нового Pajero Sport
{{model_v2_859}}Пока что производитель опубликовал лишь тизер новинки. Судя по нему, переднюю часть внедорожника выполнят в стилистике обновленного пикапа L200, с которым Pajero Sport разделяет платформу. Также новинка получит более спортивный бампер, узкую оптику с новыми блоками светодиодных дневных ходовых огней, а также модернизированную решетку радиатора.Что окажется под капотом – пока не сообщается. Нынешний Pajero Sport доступен на российском авторынке с 2,4-литровым турбодизелем, выдающим 181 л. с. и 430 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 8-диапазонным «автоматом».
2019-07-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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