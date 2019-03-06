6 марта 2019, 00:31
Mitsubishi показала, как будет выглядеть новый Outlander
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Компания Mitsubishi привезла в Женеву концептуальный кроссовер Engelberg Tourer, который станет прообразом Outlander четвертого поколения. Премьера серийной модели ожидается в 2020 году.
Брутальный и одновременно стильный гибридный кроссовер Mitsubishi Engelberg Tourer назван в честь известного швейцарского горнолыжного курорта. Недаром местом для его премьеры выбрали автосалон в Женеве. Хотя, возможно, логика японских специалистов была обратной – мотор-шоу в Швейцарии, значит и название подберем «из местных».
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Для самой компании Mitsubishi важнее было продемонстрировать новую гибридную силовую установку, которая представляет собой модифицированную установку гибридного Outlander PHEV. Концептуальный Engelberg Tourer оснастили 2,4-литровым бензиновым «атмосферником» и парой электромоторов – на передней и задней оси. Запас хода на чистом электричестве достигает 70 километров (WLTP). В сумме, на одном баке и при полной зарядке аккумуляторов гибридный Engelberg Tourer может проехать до 700 километров.
Вместе с гибридным концепт-каром Engelberg Tourer компания Mitsubishi представила систему Dendo Drive House (DDH). Она предназначена для установки в отдельном доме или гараже и призвана оптимизировать потребление электричества. В ее состав входят панели солнечных батарей, которые монтируются на крыше строения, а также буферный аккумулятор и зарядное устройство для электрокара или гибрида. К батарее можно подключить и домашнюю электросеть. В продажу система поступит до конца 2019 года.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
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I really colnud't ask for more from this article.
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