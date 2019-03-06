6 марта 2019, 00:31

Mitsubishi показала, как будет выглядеть новый Outlander

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Компания Mitsubishi привезла в Женеву концептуальный кроссовер Engelberg Tourer, который станет прообразом Outlander четвертого поколения. Премьера серийной модели ожидается в 2020 году.
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Mitsubishi показала как будет выглядеть новый Outlander
Mitsubishi показала как будет выглядеть новый Outlander
Mitsubishi показала как будет выглядеть новый Outlander
Mitsubishi показала как будет выглядеть новый Outlander
Mitsubishi показала как будет выглядеть новый Outlander
Mitsubishi показала как будет выглядеть новый Outlander
Mitsubishi показала как будет выглядеть новый Outlander
Mitsubishi показала как будет выглядеть новый Outlander
Mitsubishi показала как будет выглядеть новый Outlander
Mitsubishi показала как будет выглядеть новый Outlander
Mitsubishi показала как будет выглядеть новый Outlander
Mitsubishi показала как будет выглядеть новый Outlander
Брутальный и одновременно стильный гибридный кроссовер Mitsubishi Engelberg Tourer назван в честь известного швейцарского горнолыжного курорта. Недаром местом для его премьеры выбрали автосалон в Женеве. Хотя, возможно, логика японских специалистов была обратной – мотор-шоу в Швейцарии, значит и название подберем «из местных».

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Дизайн Engelberg Tourer представляет собой дальнейшее развитие нового фирменного стиля Dynamic Shield. С большой долей вероятности, Outlander следующего поколения будет во многом похож на концептуальный кроссовер. Среди инновационных решений Engelberg Tourer, которые вряд ли получат серийной воплощение, можно назвать интегрированные багажные кофры на крыше и обилие сенсорных экранов в салоне. Тачскрин есть даже на центральном тоннеле.

Для самой компании Mitsubishi важнее было продемонстрировать новую гибридную силовую установку, которая представляет собой модифицированную установку гибридного Outlander PHEV. Концептуальный Engelberg Tourer оснастили 2,4-литровым бензиновым «атмосферником» и парой электромоторов – на передней и задней оси. Запас хода на чистом электричестве достигает 70 километров (WLTP). В сумме, на одном баке и при полной зарядке аккумуляторов гибридный Engelberg Tourer может проехать до 700 километров.

Вместе с гибридным концепт-каром Engelberg Tourer компания Mitsubishi представила систему Dendo Drive House (DDH). Она предназначена для установки в отдельном доме или гараже и призвана оптимизировать потребление электричества. В ее состав входят панели солнечных батарей, которые монтируются на крыше строения, а также буферный аккумулятор и зарядное устройство для электрокара или гибрида. К батарее можно подключить и домашнюю электросеть. В продажу система поступит до конца 2019 года.

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Mitsubishi показала, как будет выглядеть новый Outlander
Брутальный и одновременно стильный гибридный кроссовер Mitsubishi Engelberg Tourer назван в честь известного швейцарского горнолыжного курорта. Недаром местом для его премьеры выбрали автосалон в Женеве. Хотя, возможно, логика японских специалистов была обратной – мотор-шоу в Швейцарии, значит и название подберем «из местных».{{material_125566}}Дизайн Engelberg Tourer представляет собой дальнейшее развитие нового фирменного стиля Dynamic Shield. С большой долей вероятности, Outlander следующего поколения будет во многом похож на концептуальный кроссовер. Среди инновационных решений Engelberg Tourer, которые вряд ли получат серийной воплощение, можно назвать интегрированные багажные кофры на крыше и обилие сенсорных экранов в салоне. Тачскрин есть даже на центральном тоннеле.Для самой компании Mitsubishi важнее было продемонстрировать новую гибридную силовую установку, которая представляет собой модифицированную установку гибридного Outlander PHEV. Концептуальный Engelberg Tourer оснастили 2,4-литровым бензиновым «атмосферником» и парой электромоторов – на передней и задней оси. Запас хода на чистом электричестве достигает 70 километров (WLTP). В сумме, на одном баке и при полной зарядке аккумуляторов гибридный Engelberg Tourer может проехать до 700 километров.Вместе с гибридным концепт-каром Engelberg Tourer компания Mitsubishi представила систему Dendo Drive House (DDH). Она предназначена для установки в отдельном доме или гараже и призвана оптимизировать потребление электричества. В ее состав входят панели солнечных батарей, которые монтируются на крыше строения, а также буферный аккумулятор и зарядное устройство для электрокара или гибрида. К батарее можно подключить и домашнюю электросеть. В продажу система поступит до конца 2019 года.
2019-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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