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12 ноября 2019, 21:14

Mitsubishi представила вседорожный кроссвен Xpander Cross

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Фото: Mitsubishi
Семейство Mitsubishi Xpander пополнилось новой моделью. Вседорожный Xpander Cross отличается увеличенным на 20 мм дорожным просветом, иным обвесом и рейлингами на крыше. Продажи в Индонезии стартуют завтра. Ранее глава российского офиса Mitsubishi говорил о том, что кроссвен Mitsubishi Xpander мог бы иметь неплохие перспективы в нашей стране.
Mitsubishi представила вседорожный кроссвен Xpander Cross

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi представила вседорожный кроссвен Xpander Cross

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi представила вседорожный кроссвен Xpander Cross

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi представила вседорожный кроссвен Xpander Cross

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi представила вседорожный кроссвен Xpander Cross
Mitsubishi представила вседорожный кроссвен Xpander Cross
Mitsubishi представила вседорожный кроссвен Xpander Cross
Mitsubishi представила вседорожный кроссвен Xpander Cross
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Кроссвен Mitsubishi Xpander с успехом продается в Юго-Восточной Азии. Это компактный 7-местный автомобиль ...
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В странах Юго-Восточной Азии сегмент MPV очень популярен. До сих пор безоговорочным лидером продаж в регионе оставался кроссвен Mitsubishi Xpander. Но конкуренция на рынке жесткая, а автомобиль нового поколения был представлен в Индонезии уже более двух лет назад – в середине 2017 года. Поэтому компания старается поддержать спрос новыми модификациями. В апреле на международном индонезийском автосалоне (IIMS) в Джакарте представили «драйверскую» версию Mitsubishi Xpander, которая отличалась спортивными акцентами в дизайне.

Сейчас Mitsubishi выпускает на рынок вседорожную модификацию Xpander Cross. Дорожный просвет вырос с 205 до 225 мм. За счет защитных пластиковых накладок на боковых зеркалах, порогах и колесных арках габаритная ширина увеличилась на 50 мм. В стандартное оснащение вошли рейлинги на крыше, круиз-контроль, кондиционер, программируемое внешнее освещение с функциями «Приветствие» и «Возвращение домой», а спинка центрального сидения заднего дивана опускается, превращаясь в широкий подлокотник. 

Мотор остался прежний – 1,5-литровый агрегат мощностью 105 л.с. (145 Нм). Полный привод не предусмотрен даже в качестве опции. Сборка Mitsubishi Xpander Cross уже стартовала на заводе в Индонезии. Официальные продажи начнутся 13 ноября. Автомобиль адресован, в первую очередь, рынку Юго-Восточной Азии. В свое время кроссвену Xpander удалось затмить прежнего лидера продаж Mitsubishi в Индонезии – кроссовер Outlander. В августе 2018 года новый глава российского офиса Mitsubishi господин Осаму Иваба говорил, что видит в Mitsubishi Xpander большой потенциал и в нашей стране. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
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виталий
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Марат
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КсенияС
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Mitsubishi представила вседорожный кроссвен Xpander Cross
{{material_124309}}В странах Юго-Восточной Азии сегмент MPV очень популярен. До сих пор безоговорочным лидером продаж в регионе оставался кроссвен Mitsubishi Xpander. Но конкуренция на рынке жесткая, а автомобиль нового поколения был представлен в Индонезии уже более двух лет назад – в середине 2017 года. Поэтому компания старается поддержать спрос новыми модификациями. В апреле на международном индонезийском автосалоне (IIMS) в Джакарте представили «драйверскую» версию Mitsubishi Xpander, которая отличалась спортивными акцентами в дизайне.Сейчас Mitsubishi выпускает на рынок вседорожную модификацию Xpander Cross. Дорожный просвет вырос с 205 до 225 мм. За счет защитных пластиковых накладок на боковых зеркалах, порогах и колесных арках габаритная ширина увеличилась на 50 мм. В стандартное оснащение вошли рейлинги на крыше, круиз-контроль, кондиционер, программируемое внешнее освещение с функциями «Приветствие» и «Возвращение домой», а спинка центрального сидения заднего дивана опускается, превращаясь в широкий подлокотник. Мотор остался прежний – 1,5-литровый агрегат мощностью 105 л.с. (145 Нм). Полный привод не предусмотрен даже в качестве опции. Сборка Mitsubishi Xpander Cross уже стартовала на заводе в Индонезии. Официальные продажи начнутся 13 ноября. Автомобиль адресован, в первую очередь, рынку Юго-Восточной Азии. В свое время кроссвену Xpander удалось затмить прежнего лидера продаж Mitsubishi в Индонезии – кроссовер Outlander. В августе 2018 года новый глава российского офиса Mitsubishi господин Осаму Иваба говорил, что видит в Mitsubishi Xpander большой потенциал и в нашей стране. 
2019-11-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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