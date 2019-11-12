12 ноября 2019, 21:14
Mitsubishi представила вседорожный кроссвен Xpander Cross
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Фото: Mitsubishi
Семейство Mitsubishi Xpander пополнилось новой моделью. Вседорожный Xpander Cross отличается увеличенным на 20 мм дорожным просветом, иным обвесом и рейлингами на крыше. Продажи в Индонезии стартуют завтра. Ранее глава российского офиса Mitsubishi говорил о том, что кроссвен Mitsubishi Xpander мог бы иметь неплохие перспективы в нашей стране.
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
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Кроссвен Mitsubishi Xpander с успехом продается в Юго-Восточной Азии. Это компактный 7-местный автомобиль ...Читать далее
Сейчас Mitsubishi выпускает на рынок вседорожную модификацию Xpander Cross. Дорожный просвет вырос с 205 до 225 мм. За счет защитных пластиковых накладок на боковых зеркалах, порогах и колесных арках габаритная ширина увеличилась на 50 мм. В стандартное оснащение вошли рейлинги на крыше, круиз-контроль, кондиционер, программируемое внешнее освещение с функциями «Приветствие» и «Возвращение домой», а спинка центрального сидения заднего дивана опускается, превращаясь в широкий подлокотник.
Мотор остался прежний – 1,5-литровый агрегат мощностью 105 л.с. (145 Нм). Полный привод не предусмотрен даже в качестве опции. Сборка Mitsubishi Xpander Cross уже стартовала на заводе в Индонезии. Официальные продажи начнутся 13 ноября. Автомобиль адресован, в первую очередь, рынку Юго-Восточной Азии. В свое время кроссвену Xpander удалось затмить прежнего лидера продаж Mitsubishi в Индонезии – кроссовер Outlander. В августе 2018 года новый глава российского офиса Mitsubishi господин Осаму Иваба говорил, что видит в Mitsubishi Xpander большой потенциал и в нашей стране.
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Комментарии пользователей
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всем привет подскажите у меня паджеро спорт 2000г.в 3л бензин стоит гбо, начинаю запускать двигатель он заводится обороты подпрыгивают до 3000 когда до 2000 и сразу глохнет подскажи в чем может быть дело диагностика ни чего не показывает
Приветствую всех недавно приобрел Mitsubishi Pajero IO. Машина нравится, особенно по городу, компактная меньше проблем с парковкой. Проблема такая - большой расход топлива (12-13 л) , двигатель работает чисто без огрехов, чек не горит, правда иногда ощущается запах бензина. Подскажите в чем проблема ...
Насчет смены двигателя на бензиновый у вагона тоже очень интересно, поделитесь опытом или мнением, пожалуйста. Какие подводные камни, может, есть?
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