Почему Nissan доверил производство Mitsubishi — неожиданные подробности

Mitsubishi приступила к выпуску новых Nissan Rogue Plug-In Hybrid и Navara для мирового рынка

Mitsubishi неожиданно стала производителем новых моделей Nissan. Финансовые трудности Nissan повлияли на стратегию. Новые Rogue Plug-In Hybrid и Navara уже сходят с конвейера. Подробности о причинах такого решения - в нашем материале.

Mitsubishi неожиданно стала производителем новых моделей Nissan. Финансовые трудности Nissan повлияли на стратегию. Новые Rogue Plug-In Hybrid и Navara уже сходят с конвейера. Подробности о причинах такого решения - в нашем материале.

В автомобильной отрасли иногда случаются неожиданные повороты, и нынешняя ситуация с Nissan и Mitsubishi – тому пример. Вместо того, чтобы самостоятельно выпускать свои новые модели, Nissan передал производство сразу двух ключевых новинок своему давнему партнеру по альянсу — Mitsubishi. Речь идет о трехрядном кроссовере Rogue Plug-In Hybrid и обновленном пикапе Navara, который теперь будет сходить с конвейера завода Mitsubishi в Оказаки, префектура Айти.

Причина такого шага кроется в финансовых трудностях, с которыми столкнулся Nissan в последние годы. Компания была вынуждена пересмотреть свои производственные мощности и предложить так называемые «бэдж-инжиниринговые» решения - когда одна марка выпускает автомобили для других под другими шильдиками. Mitsubishi, обладая широкими возможностями и опытом, взяла на себя эту задачу, заключающуюся в том, что Nissan сократил расходы и сосредоточился на других направлениях.

Производство новых моделей началось 12 января на заводе Mitsubishi в Оказаки. Это событие стало знаковым не только для перечисленных компаний, но и для всего рынка: теперь кроссовер Rogue Plug-In Hybrid и пикап Navara будут выпускаться на одной линии, что раньше казалось маловероятным. Компания Mitsubishi организовала процесс таким образом, чтобы обеспечить модели высочайшими стандартам качества и безопасности.

Интересно, что для Nissan такой шаг – не просто вынужденная мера, а часть более расширенной стратегии по выживанию в условиях жесткой конкуренции и мягкой экономической ситуации. Компания уже не первый раз прибегает к помощи партнеров по альянсу, но именно сейчас это решение выглядит особенно оправданным. Mitsubishi, в свою очередь, получает возможность увеличить свои производственные мощности и укрепить позиции на мировом рынке.