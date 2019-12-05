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5 декабря 2019, 00:01

Mitsubishi рассказала о планах в России на 2020 год

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Фото: Mitsubishi
В российском офисе Mitsubishi рассказали, какие новинки планируют предложить отечественным покупателям в следующем году. Нас ждут рестайлинговые версии кроссовера ASX и вседорожника Pajero Sport. Обещают также лимитированные серии разных моделей.
Mitsubishi рассказала о планах в России на 2020 год

Фото: Mitsubishi

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Компания Mitsubishi представила обновленный ASX. Внешность кроссовера привели в соответствие с фирменным стилем ...
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Сначала на российский рынок выйдет обновленный кроссовер ASX. Как сообщает «Российская газета», произойдет это в первой половине 2020 года. Премьера новинки состоялась в марте на Женевском автосалоне. Несмотря на то, что кроссовер был представлен в статусе рестайлингового, его облик изменился до неузнаваемости. 

Теперь внешность кроссовера выполнена в новом фирменном стиле Dynamic Shield, который впервые был представлен на Eclipse Cross. Его отличительные особенности – двухуровневая оптика и Х-образная хромированная отделка радиаторной решетки. Европейским покупателям предложили модификацию с бензиновым 2-литровым мотором мощностью 150 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором. Полный привод доступен в качестве опции. Дорожный просвет – 195 мм.

Чуть позже на заводе в Калуге наладят сборку рестайлингового вседорожника Pajero Sport. Продажи стартуют во втором полугодии 2020-го. Автомобиль дебютировал в конце июля 2019 года в Таиланде. Вместе с обновленным дизайном, все в том же стиле Dynamic Shield, автомобиль обзавелся цифровой панелью приборов, модернизированной медиасистемой с 8-дюймовым экраном и расширенным набором электронных ассистентов. В «технике» изменений не произошло. Сейчас российские покупатели могут выбирать между дизельной (2.4 литра, 181 л.с.) и бензиновой (3.0 литра, 209 л.с.) версиями.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi ASX
У друга такой кроссовер, давал мне пару раз прокатиться. Что могу сказать - автомобиль действительно достойный. Не смотря на немаленькие габариты очень маневренный и управлять им легко. Нормально ведет себя, как в условиях города, так и на трассе. Быстро набирает скорость, не смотря на солидный вес. ...
Алексей Рягузов
Форум Mitsubishi Pajero Sport
всем привет подскажите у меня паджеро спорт 2000г.в 3л бензин стоит гбо, начинаю запускать двигатель он заводится обороты подпрыгивают до 3000 когда до 2000 и сразу глохнет подскажи в чем может быть дело диагностика ни чего не показывает
виталий
Названы лучшие подержанные кроссоверы до 600 000 рублей
автор статьи не заслуженно забыл про форд "ескейп", "маверик" лично пользуюсь последним 14 лет, авто достойное похвалы!!!!
вадим
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Mitsubishi рассказала о планах в России на 2020 год
{{material_125745}}Сначала на российский рынок выйдет обновленный кроссовер ASX. Как сообщает «Российская газета», произойдет это в первой половине 2020 года. Премьера новинки состоялась в марте на Женевском автосалоне. Несмотря на то, что кроссовер был представлен в статусе рестайлингового, его облик изменился до неузнаваемости. Теперь внешность кроссовера выполнена в новом фирменном стиле Dynamic Shield, который впервые был представлен на Eclipse Cross. Его отличительные особенности – двухуровневая оптика и Х-образная хромированная отделка радиаторной решетки. Европейским покупателям предложили модификацию с бензиновым 2-литровым мотором мощностью 150 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором. Полный привод доступен в качестве опции. Дорожный просвет – 195 мм.Чуть позже на заводе в Калуге наладят сборку рестайлингового вседорожника Pajero Sport. Продажи стартуют во втором полугодии 2020-го. Автомобиль дебютировал в конце июля 2019 года в Таиланде. Вместе с обновленным дизайном, все в том же стиле Dynamic Shield, автомобиль обзавелся цифровой панелью приборов, модернизированной медиасистемой с 8-дюймовым экраном и расширенным набором электронных ассистентов. В «технике» изменений не произошло. Сейчас российские покупатели могут выбирать между дизельной (2.4 литра, 181 л.с.) и бензиновой (3.0 литра, 209 л.с.) версиями.
2019-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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