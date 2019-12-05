5 декабря 2019, 00:01
Mitsubishi рассказала о планах в России на 2020 год
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Фото: Mitsubishi
В российском офисе Mitsubishi рассказали, какие новинки планируют предложить отечественным покупателям в следующем году. Нас ждут рестайлинговые версии кроссовера ASX и вседорожника Pajero Sport. Обещают также лимитированные серии разных моделей.
Фото: Mitsubishi
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Теперь внешность кроссовера выполнена в новом фирменном стиле Dynamic Shield, который впервые был представлен на Eclipse Cross. Его отличительные особенности – двухуровневая оптика и Х-образная хромированная отделка радиаторной решетки. Европейским покупателям предложили модификацию с бензиновым 2-литровым мотором мощностью 150 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором. Полный привод доступен в качестве опции. Дорожный просвет – 195 мм.
Чуть позже на заводе в Калуге наладят сборку рестайлингового вседорожника Pajero Sport. Продажи стартуют во втором полугодии 2020-го. Автомобиль дебютировал в конце июля 2019 года в Таиланде. Вместе с обновленным дизайном, все в том же стиле Dynamic Shield, автомобиль обзавелся цифровой панелью приборов, модернизированной медиасистемой с 8-дюймовым экраном и расширенным набором электронных ассистентов. В «технике» изменений не произошло. Сейчас российские покупатели могут выбирать между дизельной (2.4 литра, 181 л.с.) и бензиновой (3.0 литра, 209 л.с.) версиями.
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автор статьи не заслуженно забыл про форд "ескейп", "маверик" лично пользуюсь последним 14 лет, авто достойное похвалы!!!!
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