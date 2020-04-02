2 апреля 2020, 12:27
Mitsubishi реализовала в марте 4424 автомобиля, из них половина - Outlander
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Фото: Mitsubishi
Мартовские (2020 года) продажи Mitsubishi в России, Казахстане и сопредельной Белоруссии составили 4 424 ед. Не так уж и плохо для нынешней карантинной истории и с учетом цифры за март прошлого года – 4905 ед.
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«К счастью, наши специалисты и сотрудники дилерских центров предприняли всё возможное для того, чтобы обеспечить безопасность клиентов и продолжать работу по возможности эффективно, - заявил г-н Иваба. - Наши сотрудники и сотрудники дилерских центров продолжают осуществлять все рабочие процессы удалённо настолько, насколько это возможно. Внимательно следим за ситуацией и будем держать наших клиентов в курсе режима работы дилерских центров».
Отметим также, что в плане продаж картина традиционная: модельный лидер все тот же - Outlander (2 554 ед.), далее - Pajero Sport (813 ед.) и ASX (529 ед.). Согласно актуальным данным официального сайта ООО «ММС Рус», стоимость машин, входящих в тройку наиболее продаваемых, выглядит следующим образом: ASX - от 1 382 000 руб., Outlander - от 1 499 000 руб., Pajero Sport - от 2 249 000 руб.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
Иксви как бомба замедленного действия. Еще взорвет, вот увидите, но не сейчас, а после обновы. Вообще субару резко решили обновить генерации у всех своих моделей практически, и все на удивление ожидаемы. Хотя какие удивления? Субару есть субару.
бензиновый Outlander с 2,4-литровым 167-сильным V6 и «вариатором» Jatco в комплектации Ultimate Это бред нет таких моторов.
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