Mitsubishi возрождает имя Grandis с французским акцентом

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Новый Mitsubishi Grandis кардинально отличается от своего предшественника: это уже не семейный универсал, а полноценный среднеразмерный кроссовер, построенный на базе Renault Symbioz, который является удлиненной версией Captur.

Внешность нового Grandis выполнена в стилистике современных моделей Mitsubishi, в частности, ASX, но головная оптика досталась ему от Renault Symbioz. Новинка получила оригинальные решетку радиатора, передний бампер и новые 19-дюймовые колесные диски. Интерьер автомобиля практически полностью повторяет салон Renault Symbioz, за исключением логотипа Mitsubishi на руле и, возможно, некоторых элементов отделки.

Фото: Mitsubishi

В оснащение вошли 10,4-дюймовый мультимедийный экран, панорамная крыша с функцией затемнения, пятая дверь с электроприводом и полный набор систем помощи водителю. Объем багажника составляет от 434 до 1455 литров. Покупатели смогут выбирать из двух гибридных версий. Базовый вариант – 1,3-литровый турбированный мягкий гибрид мощностью 140 л.с., работающий в паре с шестиступенчатой механической коробкой или семидиапазонным роботом DSG.

Фото: Mitsubishi

Топовая версия получила атмосферный двигатель объемом 1,8 литра в связке с электромотором, обеспечивающим суммарную мощность 156 л.с., и батарею емкостью 1,4 кВт-ч. Привод у всех версий – передний. Серийное производство начнется на испанском заводе Renault, а продажи в Европе стартуют до конца 2025 года. Цены будут объявлены позже.

Упомянутые модели: Mitsubishi Grandis

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