Mitsubishi возрождает имя Grandis с французским акцентом
Фото: Mitsubishi
Внешность нового Grandis выполнена в стилистике современных моделей Mitsubishi, в частности, ASX, но головная оптика досталась ему от Renault Symbioz. Новинка получила оригинальные решетку радиатора, передний бампер и новые 19-дюймовые колесные диски. Интерьер автомобиля практически полностью повторяет салон Renault Symbioz, за исключением логотипа Mitsubishi на руле и, возможно, некоторых элементов отделки.
В оснащение вошли 10,4-дюймовый мультимедийный экран, панорамная крыша с функцией затемнения, пятая дверь с электроприводом и полный набор систем помощи водителю. Объем багажника составляет от 434 до 1455 литров. Покупатели смогут выбирать из двух гибридных версий. Базовый вариант – 1,3-литровый турбированный мягкий гибрид мощностью 140 л.с., работающий в паре с шестиступенчатой механической коробкой или семидиапазонным роботом DSG.
Топовая версия получила атмосферный двигатель объемом 1,8 литра в связке с электромотором, обеспечивающим суммарную мощность 156 л.с., и батарею емкостью 1,4 кВт-ч. Привод у всех версий – передний. Серийное производство начнется на испанском заводе Renault, а продажи в Европе стартуют до конца 2025 года. Цены будут объявлены позже.
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Летние каникулы – время для открытий, и Петербург предлагает юным любителям техники и истории окунуться в мир автомобильных, железнодорожных и трамвайных тайн. В городе работают четыре уникальных музея, где можно не просто посмотреть на старинные машины, но и «примерить» на себя роль машиниста поезда или пассажира ретро-вагона.Читать далее
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04.07.2025, 15:46
Автомобили «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» стали намного безопаснее
С июня 2025 года в линейке коммерческих автомобилей Горьковского автозавода – «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» – стала доступна новая важная опция: фронтальные подушки безопасности. Читать далее
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04.07.2025, 14:10
Петербург переживает сильнейшее наводнение: уровень воды превысил 180 см, парки и сады закрыты
Утром 4 июля 2025 года на петербургской дамбе зафиксирован подъем воды до рекордного для июля уровня – более 180 см. Если бы не комплекс защитных сооружений, очередного катастрофического наводнения было бы не избежать.Читать далее
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04.07.2025, 13:28
Дилеры распродают запасы «прошлогодних» автомобилей: сколько еще осталось?
По данным «Автостата», в первом полугодии 2025 года в России было продано 530 тысяч новых легковых автомобилей. Однако почти две трети из них – 363 тысячи единиц (68,3%) – это машины 2024 года выпуска. Еще 23 тысячи автомобилей, реализованных за этот период, томились на складах дилеров с 2023 года. Именно на такие автомобили сейчас предлагают самые существенные скидки, пытаясь ускорить их реализацию.Читать далее
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04.07.2025, 12:23
7 самых популярных новых кроссоверов в России в июне 2025 года
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04.07.2025, 08:49
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Lada Niva, которая уже почти полвека остается символом отечественного внедорожника, впервые получила спортивную версию под названием Sport. Изменения оказались самыми масштабными за всю историю модели: автомобиль получил новый двигатель, модернизированную заднюю подвеску и улучшенный интерьер.Читать далее
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