Японский бренд готовит премьеру новой модели и масштабное открытие дилерских центров

19 ноября 2025, 09:41
Mitsubishi возвращается на рынок Великобритании после пятилетнего отсутствия
Mitsubishi возвращается на рынок Великобритании после пятилетнего отсутствия
Mitsubishi готовится к возвращению в Великобританию после пятилетнего перерыва. Компания уже анонсировала первый автомобиль для британского рынка. Ожидается открытие более 100 дилерских центров. Подробности о планах бренда пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки сохраняется.
Японский автопроизводитель Mitsubishi готовит масштабное возвращение на британский рынок после пятилетнего перерыва. Компания была вынуждена покинуть Великобританию из-за серьезных финансовых потерь, однако теперь бренд намерен вновь занять свое место среди европейских автолюбителей.
Как сообщает autoevolution, Mitsubishi уже раскрыла планы по запуску первой модели, которая появится в продаже летом 2026 года. Пока подробности о новинке держатся в секрете, но известно, что производитель использует современные технологии и актуальные для европейских форматов автомобили. Ожидается, что это будет кроссовер или внедорожник, способный конкурировать с лидерами сегмента.
В рамках подготовки к возвращению Mitsubishi активно развивает дилерскую сеть. Такой подход позволит бренду быстро охватить ключевые регионы и обеспечить высокий уровень сервиса для будущих клиентов.
Эксперты отмечают, что возвращение Mitsubishi может оживить конкуренцию на британском рынке, где за последние годы позиции японских марок заметно ослабли. Бренд рассчитывает привлечь внимание не только за счет новых моделей, но и благодаря обновленной стратегии продаж и сервисного обслуживания. Ожидается, что в ближайшие месяцы появится больше информации о линейках автомобилей, которые будут доступны британским покупателям.
Пока Mitsubishi не раскрывает все детали, но интрига вокруг бренда уже подогревает интерес автолюбителей. Остается следить за дальнейшими анонсами и ждать официальной премьеры первых моделей.
Похожие материалы Митсубиси
-
19.11.2025, 14:02
АвтоВАЗ отправит новинку Lada Iskra работать в столичное такси
АвтоВАЗ готовит новую модель для такси. Lada Iskra скоро появится на дорогах. Она займет нишу между Granta и Vesta. Автомобиль получит современное оснащение. Узнайте о планах автогиганта на столицу.Читать далее
-
19.11.2025, 13:57
Электрокар Nio Firefly с правым рулем появится в Великобритании и Таиланде в 2026 году
Nio Firefly с правым рулем готовится к дебюту в Великобритании и Таиланде в 2026 году. Модель уже продается в Китае и Европе. Впереди выход на рынки Австралии, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии. Подробности о ценах, комплектациях и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:52
Кроссовер KGM Torres отметил первую тысячу проданных авто в России
Новый игрок на рынке набирает популярность. Продажи корейского кроссовера бьют рекорды. Бренд активно расширяет свое присутствие. Что стоит за таким быстрым успехом? Автомобиль привлекает покупателей своим оснащением. Узнаем подробности этого рыночного прорыва.Читать далее
-
19.11.2025, 13:47
Grunwald внедрил двухъярусную систему в рефрижератор: грузов больше, расходов нет
Grunwald представил необычный рефрижератор с новой системой. Два уровня для паллет меняют подход к перевозкам. Как это повлияет на рынок и что получат логисты? Ответы в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:44
Электрический Jeep Recon 2026 года: новый внедорожник для настоящих приключений
В 2026 году на рынке появится уникальный электрический внедорожник. Jeep Recon обещает изменить представление о возможностях электрокаров вне асфальта. Модель создана для тех, кто мечтает о настоящих приключениях. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее уже называют прорывом.Читать далее
-
19.11.2025, 13:36
КемпБот: как автодом-амфибия меняет представление о путешествиях и кемпинге
Уникальный КемпБот сочетает комфорт дома и свободу катера. Четыре спальных места, кухня, душ и автономность. Передвижение по суше и воде стало реальностью. Откройте новые маршруты и впечатления. Необычный формат для отдыха и путешествий.Читать далее
-
19.11.2025, 13:28
Honda отмечает 30 лет CR-V: спецверсия с новыми технологиями и комфортом
Honda отмечает круглую дату выпуском особой версии CR-V. Новинка удивляет деталями и оснащением. Что изменилось в культовом кроссовере? Рассказываем подробности о юбилейной версии.Читать далее
-
19.11.2025, 13:16
Lixiang L6, L7 и L9 официально одобрены для российского рынка: что ждать
Китайский бренд Li Auto официально выходит на российский рынок.Три гибридных кроссовера успешно прошли сертификацию и получили «зелёный свет». Бренд работает над формированием дилерской сети. Раскрываем первые подробности.Читать далее
-
19.11.2025, 12:57
В России стартовали продажи нового автобуса Citymax 12 от ЛиАЗ
На рынке появился свежий городской автобус. Производитель обещает множество версий. Впереди новые модификации и интересные детали. Не спешите делать выводы — подробности внутри.Читать далее
-
19.11.2025, 12:51
Gislaved стал партнером Московского автошоу-2025 и удивил зимними новинками
Gislaved неожиданно поддержал крупное автошоу в Москве. Компания представила новые зимние шины. На стенде прошел розыгрыш призов. Подробности участия бренда держатся в секрете.Читать далее
Похожие материалы Митсубиси
-
19.11.2025, 14:02
АвтоВАЗ отправит новинку Lada Iskra работать в столичное такси
АвтоВАЗ готовит новую модель для такси. Lada Iskra скоро появится на дорогах. Она займет нишу между Granta и Vesta. Автомобиль получит современное оснащение. Узнайте о планах автогиганта на столицу.Читать далее
-
19.11.2025, 13:57
Электрокар Nio Firefly с правым рулем появится в Великобритании и Таиланде в 2026 году
Nio Firefly с правым рулем готовится к дебюту в Великобритании и Таиланде в 2026 году. Модель уже продается в Китае и Европе. Впереди выход на рынки Австралии, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии. Подробности о ценах, комплектациях и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:52
Кроссовер KGM Torres отметил первую тысячу проданных авто в России
Новый игрок на рынке набирает популярность. Продажи корейского кроссовера бьют рекорды. Бренд активно расширяет свое присутствие. Что стоит за таким быстрым успехом? Автомобиль привлекает покупателей своим оснащением. Узнаем подробности этого рыночного прорыва.Читать далее
-
19.11.2025, 13:47
Grunwald внедрил двухъярусную систему в рефрижератор: грузов больше, расходов нет
Grunwald представил необычный рефрижератор с новой системой. Два уровня для паллет меняют подход к перевозкам. Как это повлияет на рынок и что получат логисты? Ответы в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:44
Электрический Jeep Recon 2026 года: новый внедорожник для настоящих приключений
В 2026 году на рынке появится уникальный электрический внедорожник. Jeep Recon обещает изменить представление о возможностях электрокаров вне асфальта. Модель создана для тех, кто мечтает о настоящих приключениях. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее уже называют прорывом.Читать далее
-
19.11.2025, 13:36
КемпБот: как автодом-амфибия меняет представление о путешествиях и кемпинге
Уникальный КемпБот сочетает комфорт дома и свободу катера. Четыре спальных места, кухня, душ и автономность. Передвижение по суше и воде стало реальностью. Откройте новые маршруты и впечатления. Необычный формат для отдыха и путешествий.Читать далее
-
19.11.2025, 13:28
Honda отмечает 30 лет CR-V: спецверсия с новыми технологиями и комфортом
Honda отмечает круглую дату выпуском особой версии CR-V. Новинка удивляет деталями и оснащением. Что изменилось в культовом кроссовере? Рассказываем подробности о юбилейной версии.Читать далее
-
19.11.2025, 13:16
Lixiang L6, L7 и L9 официально одобрены для российского рынка: что ждать
Китайский бренд Li Auto официально выходит на российский рынок.Три гибридных кроссовера успешно прошли сертификацию и получили «зелёный свет». Бренд работает над формированием дилерской сети. Раскрываем первые подробности.Читать далее
-
19.11.2025, 12:57
В России стартовали продажи нового автобуса Citymax 12 от ЛиАЗ
На рынке появился свежий городской автобус. Производитель обещает множество версий. Впереди новые модификации и интересные детали. Не спешите делать выводы — подробности внутри.Читать далее
-
19.11.2025, 12:51
Gislaved стал партнером Московского автошоу-2025 и удивил зимними новинками
Gislaved неожиданно поддержал крупное автошоу в Москве. Компания представила новые зимние шины. На стенде прошел розыгрыш призов. Подробности участия бренда держатся в секрете.Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве