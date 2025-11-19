Японский бренд готовит премьеру новой модели и масштабное открытие дилерских центров

Mitsubishi возвращается на рынок Великобритании после пятилетнего отсутствия

Mitsubishi готовится к возвращению в Великобританию после пятилетнего перерыва. Компания уже анонсировала первый автомобиль для британского рынка. Ожидается открытие более 100 дилерских центров. Подробности о планах бренда пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки сохраняется.

Японский автопроизводитель Mitsubishi готовит масштабное возвращение на британский рынок после пятилетнего перерыва. Компания была вынуждена покинуть Великобританию из-за серьезных финансовых потерь, однако теперь бренд намерен вновь занять свое место среди европейских автолюбителей.

Как сообщает autoevolution, Mitsubishi уже раскрыла планы по запуску первой модели, которая появится в продаже летом 2026 года. Пока подробности о новинке держатся в секрете, но известно, что производитель использует современные технологии и актуальные для европейских форматов автомобили. Ожидается, что это будет кроссовер или внедорожник, способный конкурировать с лидерами сегмента.

В рамках подготовки к возвращению Mitsubishi активно развивает дилерскую сеть. Такой подход позволит бренду быстро охватить ключевые регионы и обеспечить высокий уровень сервиса для будущих клиентов.

Эксперты отмечают, что возвращение Mitsubishi может оживить конкуренцию на британском рынке, где за последние годы позиции японских марок заметно ослабли. Бренд рассчитывает привлечь внимание не только за счет новых моделей, но и благодаря обновленной стратегии продаж и сервисного обслуживания. Ожидается, что в ближайшие месяцы появится больше информации о линейках автомобилей, которые будут доступны британским покупателям.

Пока Mitsubishi не раскрывает все детали, но интрига вокруг бренда уже подогревает интерес автолюбителей. Остается следить за дальнейшими анонсами и ждать официальной премьеры первых моделей.