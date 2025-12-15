Свежий Outlander PHEV и абсолютно новый L200: что ждет британских автолюбителей

15 декабря 2025, 19:28
Mitsubishi возвращается на рынок Великобритании с двумя новыми моделями в 2026 году
Mitsubishi готовит долгожданное возвращение в Великобританию. Компания представит две новые модели, но ждать их придется до лета 2026 года. Подробности о планах японского бренда пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинок только нарастает.
Японский автопроизводитель Mitsubishi в последние годы практически исчез с британского рынка, но ситуация вскоре изменится. Компания официально объявила о планах вернуться в Великобританию с двумя новыми моделями, которые появятся в продаже летом 2026 года. Это событие уже вызвало оживленное обсуждение среди поклонников марки и экспертов отрасли.
По информации autoevolution, Mitsubishi готовит к запуску обновленный гибридный кроссовер Outlander PHEV и совершенно новый пикап L200. Оба автомобиля должны стать ключевыми игроками в своих сегментах и привлечь внимание как частных, так и корпоративных клиентов. Ожидается, что новинки будут отличаться современным дизайном, улучшенной технической начинкой и расширенным набором опций.
Последние новости о деятельности Mitsubishi в Великобритании до сих пор не внушали оптимизма: в сентябре прошлого года компания отметила лишь символическое присутствие на рынке, когда всего пятьдесят автомобилей были реализованы в стране. Однако теперь японский бренд намерен серьезно укрепить свои позиции и вернуть былую популярность.
Эксперты отмечают, что возвращение Mitsubishi может оживить конкуренцию среди гибридных кроссоверов и пикапов. Outlander PHEV уже зарекомендовал себя как один из самых популярных гибридов в мире, а новый L200 обещает стать достойным соперником для признанных лидеров сегмента. Ожидается, что обе модели получат современные системы безопасности, продвинутые мультимедийные комплексы и экономичные силовые установки.
Пока подробности о комплектациях и ценах держатся в секрете, но представители Mitsubishi подчеркивают, что новинки будут адаптированы под требования европейских покупателей. В компании рассчитывают, что свежий Outlander PHEV и новый L200 позволят вернуть доверие британских автолюбителей и занять достойное место на рынке.
Таким образом, лето 2026 года обещает стать знаковым для Mitsubishi и всех, кто следит за развитием автомобильной индустрии в Великобритании. Поклонникам марки остается только ждать и надеяться, что новые модели оправдают ожидания и смогут удивить не только техническими характеристиками, но и привлекательной ценой.
