26 марта 2018, 11:54
Mitsubishi выпустил спец.версию L200
Mitsubishi представил новую версию пикапа L200 под названием Barbarian SVP II. Автомобиль получил двухцветную контрастную окраску кузова и новую решетку радиатора.
|Mitsubishi L 200 Instyle 2.4 АТ 4x4
|2.4 л, 181 л.с
|автоматическая 5-ступенчатая
|177 км/ч
|5205 x 1785 x 1775 мм
|полный
|ДТ, 7.5 л на 100 км
|2 169 990 руб
|Все характеристики
Тираж новой версии Barbarian SVP II будет таким же – 250 пикапов. Половину из них окрасят в черно-оранжевый цвет, а половину – в серебристо-оранжевый. Автомобиль оснащается 2,4-литровым турбодизелем мощностью 181 л.с. (430 Нм), работающим в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» или 5-диапазонным «автоматом». Привод – передний или полный.
В отличие от первой версии Barbarian SVP, пикап получил яркие оранжевые акценты по всему кузову: обводки противотуманок и задних фонарей, рейлинги, накладки на бамперы, выштамповки под ручками дверей. Черно-оранжевые 17-дюймовые колесные диски обуты во внедорожные шины BF Goodrich. В салоне мы видим ту же контрастную отделку: черно-оранжевые кожаные сидения с контрастной строчкой и вышитым названием версии Barbarian SVP на подголовниках, коврики с оранжевой окантовкой.
В список оснащения входит навигация, круиз-контроль, камера заднего вида, биксеноновые фары со светодиодными ходовыми огнями, датчики света и дождя, бесключевой доступ, информационно-развлекательная система с голосовым управлением. Стоимость эксклюзивного пикапа в Великобритании составляет 29 830 фунтов стерлингов (около 2,4 миллиона рублей) или примерно на 15% дороже стандартной версии.
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Отзывы по теме
Соглашусь, что пикапы на самом деле не очень распространенное авто у нас в стране, поэтому они, как правило, выделяются из общей массы машин. Для города может пикап и эксклюзив, на который невольно задаешься вопросом, для каких целей он находится на этих дорогах. Но вот в пересеченной местности, например ...
песни... блатные? Шансон?
отличный автомобиль, проходимость зверь, комфорт в норме и вообще митсу моя любимая марка
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