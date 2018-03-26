26 марта 2018, 11:54

Mitsubishi выпустил спец.версию L200

Mitsubishi представил новую версию пикапа L200 под названием Barbarian SVP II. Автомобиль получил двухцветную контрастную окраску кузова и новую решетку радиатора.
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  Mitsubishi выпустил спец.версию L200 Mitsubishi L 200 Mitsubishi выпустил спец.версию L200 Mitsubishi L 200 Mitsubishi выпустил спец.версию L200 Mitsubishi L 200 Mitsubishi выпустил спец.версию L200 Mitsubishi L 200 Mitsubishi выпустил спец.версию L200 Mitsubishi L 200 Mitsubishi выпустил спец.версию L200
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фото
  
Mitsubishi L 200 Instyle 2.4 АТ 4x4
2.4 л, 181 л.с
автоматическая 5-ступенчатая
177 км/ч
5205 x 1785 x 1775 мм
полный
ДТ, 7.5 л на 100 км
2 169 990 руб
Все характеристики
Вслед за Mercedes, Nissan, Jaguar Land Rover год назад свое тюнинг-ателье появилось и у Mitsubishi. Первой работой подразделения SVP (Special Vehicle Projects – Специальные Автомобильные Проекты) стал пикап, построенный на базе L200. Первая версия Barbarian SVP была окрашена в голубой цвет. О свободолюбивом характере «варварского» пикапа свидетельствовали серые защитные накладки на бамперы, пороги и колесные арки, рейлинги на крыше и особые внедорожные колеса. Всего тогда выпустили 250 автомобилей.

Тираж новой версии Barbarian SVP II будет таким же – 250 пикапов. Половину из них окрасят в черно-оранжевый цвет, а половину – в серебристо-оранжевый. Автомобиль оснащается 2,4-литровым турбодизелем мощностью 181 л.с. (430 Нм), работающим в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» или 5-диапазонным «автоматом». Привод – передний или полный. 

В отличие от первой версии Barbarian SVP, пикап получил яркие оранжевые акценты по всему кузову: обводки противотуманок и задних фонарей, рейлинги, накладки на бамперы, выштамповки под ручками дверей. Черно-оранжевые 17-дюймовые колесные диски обуты во внедорожные шины BF Goodrich. В салоне мы видим ту же контрастную отделку: черно-оранжевые кожаные сидения с контрастной строчкой и вышитым названием версии Barbarian SVP на подголовниках, коврики с оранжевой окантовкой. 

В список оснащения входит навигация, круиз-контроль, камера заднего вида, биксеноновые фары со светодиодными ходовыми огнями, датчики света и дождя, бесключевой доступ, информационно-развлекательная система с голосовым управлением. Стоимость эксклюзивного пикапа в Великобритании составляет 29 830 фунтов стерлингов (около 2,4 миллиона рублей) или примерно на 15% дороже стандартной версии.
Дизайн и тюнинг Мицубиси, Митсубиси Л200
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi L 200
Соглашусь, что пикапы на самом деле не очень распространенное авто у нас в стране, поэтому они, как правило, выделяются из общей массы машин. Для города может пикап и эксклюзив, на который невольно задаешься вопросом, для каких целей он находится на этих дорогах. Но вот в пересеченной местности, например ...
Геннадий
Пятую генерацию Mitsubishi L200 покажут 26 августа
песни... блатные? Шансон?
Saimaa
Mitsubishi L200 – самый популярный пикап в России
отличный автомобиль, проходимость зверь, комфорт в норме и вообще митсу моя любимая марка
Алексей
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Mitsubishi выпустил спец.версию L200
{{params_54013}}Вслед за Mercedes, Nissan, Jaguar Land Rover год назад свое тюнинг-ателье появилось и у Mitsubishi. Первой работой подразделения SVP (Special Vehicle Projects – Специальные Автомобильные Проекты) стал пикап, построенный на базе L200. Первая версия Barbarian SVP была окрашена в голубой цвет. О свободолюбивом характере «варварского» пикапа свидетельствовали серые защитные накладки на бамперы, пороги и колесные арки, рейлинги на крыше и особые внедорожные колеса. Всего тогда выпустили 250 автомобилей.Тираж новой версии Barbarian SVP II будет таким же – 250 пикапов. Половину из них окрасят в черно-оранжевый цвет, а половину – в серебристо-оранжевый. Автомобиль оснащается 2,4-литровым турбодизелем мощностью 181 л.с. (430 Нм), работающим в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» или 5-диапазонным «автоматом». Привод – передний или полный. В отличие от первой версии Barbarian SVP, пикап получил яркие оранжевые акценты по всему кузову: обводки противотуманок и задних фонарей, рейлинги, накладки на бамперы, выштамповки под ручками дверей. Черно-оранжевые 17-дюймовые колесные диски обуты во внедорожные шины BF Goodrich. В салоне мы видим ту же контрастную отделку: черно-оранжевые кожаные сидения с контрастной строчкой и вышитым названием версии Barbarian SVP на подголовниках, коврики с оранжевой окантовкой. В список оснащения входит навигация, круиз-контроль, камера заднего вида, биксеноновые фары со светодиодными ходовыми огнями, датчики света и дождя, бесключевой доступ, информационно-развлекательная система с голосовым управлением. Стоимость эксклюзивного пикапа в Великобритании составляет 29 830 фунтов стерлингов (около 2,4 миллиона рублей) или примерно на 15% дороже стандартной версии.
2018-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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