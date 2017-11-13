Mitsubishi выпустила лимитированную серию Pajero Sport
Опция с бежевым салоном будет доступна только для комплектации Ultimate c дизельным двигателем 2,4 литра, автоматической коробкой передач и системой полного привода. Остальные опции, за исключением обивки сидений, в модели остаются без изменений. Первые автомобили с бежевым салоном появятся в официальных дилерских центрах в ноябре, количество ограничено.
Рамный внедорожник Pajero Sport Diesel в топовой комплектации Ultimate имеет систему полного привода Super Select 4WD высокий дорожный просвет 218 мм и бак на 70 литров. Также в список опций входят подогрев руля, первого и второго ряда сидений, мультимедийная система Mitsubishi Connect с возможностью синхронизации со смартфоном, камера кругового обзора и система активной безопасности и курсовой устойчивости.
Комплектации и технические характеристики
|Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 3.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|209
|Объем двигателя
|2998
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|14.5
|Загородный цикл
|8.9
|Смешанный цикл
|10.9
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное