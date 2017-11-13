13 ноября 2017, 16:17

Mitsubishi выпустила лимитированную серию Pajero Sport

Mitsubishi объявляет о выпуске лимитированной партии своей флагманской модели - Pajero Sport с комбинированной отделкой салона натуральной и синтетической кожей в бежевом цвете. Производство автомобиля осуществляется на заводе компании в Таиланде.
^
Mitsubishi выпустила лимитированную серию Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport

Опция с бежевым салоном будет доступна только для комплектации Ultimate c дизельным двигателем 2,4 литра, автоматической коробкой передач и системой полного привода. Остальные опции, за исключением обивки сидений, в модели остаются без изменений. Первые автомобили с бежевым салоном появятся в официальных дилерских центрах в ноябре, количество ограничено.

Рамный внедорожник Pajero Sport Diesel в топовой комплектации Ultimate имеет систему полного привода Super Select 4WD высокий дорожный просвет 218 мм и бак на 70 литров. Также в список опций входят подогрев руля, первого и второго ряда сидений, мультимедийная система Mitsubishi Connect с возможностью синхронизации со смартфоном, камера кругового обзора и система активной безопасности и курсовой устойчивости.

Комплектации и технические характеристики

Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 3.0 AT 4x4
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин209
Объем двигателя2998
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.5
Загородный цикл8.9
Смешанный цикл10.9
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Митсубиси, Мицубиси Паджеро Спорт

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Pajero Sport
На данную машину я пересел с Тойоты Прадо, которую я разбил в ДТП. По классу две эти машины примерно одинаковы, поэтому существенной разницы я не увидел. И одна и другая машина очень надежные и выносливые и при этом редко приходят в неисправность. Единственным минусом, в отличии от тойоты, у митсубиши ...
Денис
Jeep Cherokee или Mitsubishi Pajero Sport
Вы ошиблись насчет чудовищного руля. Для сведения сообщаю ЭТО у прежней модели Поджеро Спорт действительно очень большой радиус разворота. А у НОВОГО Поджеро Спорт он совсем небольшой, кстати один из лучших в своем классе. Вы видимо не сидели за рулем этой машины, а были просто зрителем.
Петр
Форум Mitsubishi Pajero IV
Вообще Мисубиси Паджеро - нормальный автомобиль, но как по мне у него слишком большой расход топлива по городу, да и на трассе тоже. Почему такой большой расход толком никто ответить не может, специалисты обычно говорят, что это минусы конструкции автомобиля. Но в целом, если для города, то автомобиль ...
Алексей Рягузов
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mitsubishi Автомудрость Mitsubishi АвтоПитер Mitsubishi Дизайн и тюнинг Mitsubishi Новинки и концепт кары Mitsubishi Новости и акции автосалонов Mitsubishi Автосалоны и дилеры марки Mitsubishi Аренда и прокат авто марки Mitsubishi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mitsubishi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mitsubishi
Главные материалы
Секонд-тест Honda HR-V: стиль прежде всего
Datsun on-DO: вам восемь клапанов или шестнадцать?
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Mitsubishi Pajero Sport
Объявления о продаже Mitsubishi Pajero Sport
Рейтинг по классам
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Mitsubishi выпустила лимитированную серию Pajero Sport
Опция с бежевым салоном будет доступна только для комплектации Ultimate c дизельным двигателем 2,4 литра, автоматической коробкой передач и системой полного привода. Остальные опции, за исключением обивки сидений, в модели остаются без изменений. Первые автомобили с бежевым салоном появятся в официальных дилерских центрах в ноябре, количество ограничено.Рамный внедорожник Pajero Sport Diesel в топовой комплектации Ultimate имеет систему полного привода Super Select 4WD высокий дорожный просвет 218 мм и бак на 70 литров. Также в список опций входят подогрев руля, первого и второго ряда сидений, мультимедийная система Mitsubishi Connect с возможностью синхронизации со смартфоном, камера кругового обзора и система активной безопасности и курсовой устойчивости.
2017-11-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Воронеж Свердловская область Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG